Nowe ceny paliw od 16 września. Ale niespodzianka!

Ceny paliw zeszły już poniżej poziomów wyborczej promocji z zeszłego roku. Zdaniem ekonomistów takich kosztów tankownia nie było od dwóch lat. Od poniedziałku 16 września kierowców czeka kolejne zaskoczenie.

- Koszty tankowania spadają systematycznie od połowy lipca i nie dość, że na razie nie widać końca tej przeceny, to we wrześniu obniżka nabrała jeszcze rozpędu. W tym tygodniu zobaczyliśmy pokaźne 7-groszowe spadki cen zarówno dla benzyny, jak i dla oleju napędowego. Wydaje się, że ta sytuacja będzie mieć swój dalszy ciąg - zapowiada Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl.

Tak tanio było rok temu. Ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Po obniżce w zeszłym tygodniu benzyna 95 zeszła do poziomu 6,12 zł/l, a diesel do ceny 6,14 zł/l. - Tak tanio na stacjach było rok temu - zauważyli analitycy. Ustabilizowała za to cena gazu LPG, która od początku września wynosi 2,79 zł/l.

- Na stacjach mamy do czynienia z dużą rozpiętością cen. Średnio za 95-oktanową benzynę płacimy jeszcze w Polsce wyraźnie ponad sześć złotych za litr, ale są lokalizacje, gdzie to paliwo zatankujemy nawet za 5,50 zł/l. Takiemu rozwarstwieniu cen sprzyjają utrzymujące się na wysokim poziomie marże operatorów rynku detalicznego - ocenia Bogucki.

Tyle zapłacisz za litr benzyny 95, diesla i LPG od 16 września

Jego zdaniem solidne marże sprzedawców paliw dają dużą przestrzeń do obniżek w detalu. Stąd można spodziewać się, że od poniedziałku 16 września kierowców czeka kolejny cud cenowy.

- Zejście poniżej 6 zł/l za paliwa podstawowe jest jak najbardziej prawdopodobne. Już na niektórych stacjach takie ceny widać, a jeśli ich nie widać, to będą zapewne w najbliższych dniach dostrzegalne - ocenił Bogucki.

Benzyna 95 w przyszłym tygodniu ma kosztować 5,91-6,06 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą za olej napędowy 5,99-6,13 zł/l. Gaz LPG to cena na poziomie 2,77-2,84 zł/l.

Ceny paliw od 16 września

Takich cen paliw jeszcze nie było w 2024 roku

Zdaniem analityków BM Reflex ceny benzyny i oleju napędowego osiągnęły tegoroczne minimum. Oba rodzaje paliw potaniały o 9 groszy odpowiednio do 6,12 zł/l i 6,13 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 kosztowała 6,92 zł/l, czyli o 8 groszy mniej na litrze. Na niezmienionym poziomie pozostała średnia cena gazu LPG - 2,83 zł/l. Od 16 września możemy liczyć na kolejne korekty cen w dół.

Benzyna 95 już rozbiła bank. Na tym nie koniec zaskakujących zmian

Ekonomista Rafał Mundry zauważa, że ceny benzyny 95 i 98 są najniższe od dwóch lat.- Ceny paliw są już nawet tańsze (w hurcie) niż w "wyborczej promocji" rok temu - wskazuje ekspert. Jego zdaniem, jeśli stacje paliw nie zdecydują się na zwiększenie marży, wówczas na dystrybutorach coraz częściej pojawi się 5 z przodu.