Wielka akcja policji. Ruchome Stanowisko Dowodzenia w akcji

Skuteczna broń policjantów drogówki wykorzystuje mobilne kamery i pomaga dokumentować "wysoko punktowane" wykroczenia kierowców. Akcja z wykorzystaniem Ruchomego Stanowiska Dowodzenia miała miejsce na drogach Bierunia, ale mundurowi regularnie wykorzystują RSD w całej Polsce. O co chodzi?

Ruchome Stanowisko Dowodzenia to specjalistyczny pojazd wyposażony w cały arsenał kamer i rejestratorów. Sprzęt na pokładzie pozwala uwiecznić wykroczenia, a w czwartek wspomagał pracę policjantów z bieruńskiej drogówki. Jak wygląda RSD? To najczęściej duża ciężarówka z pudełkowatą zabudową. Nie każdy kierowca od razu wyłapie ją wzrokiem, co sprawia, że mandat często zaskakuje, a widok policjantów zatrzymujących do kontroli przychodzi zupełnie niespodziewanie. Pojazd stawiany jest w newralgicznych miejscach i w taki sposób, by drogowe przewinienia były wyraźnie widoczne dla kamer…

Reklama

Niedawne działania prowadzone były w celu zmniejszenia liczby wypadków w najbardziej niebezpiecznych i zagrożonych miejscach na terenie powiatu. Akcja miała również wymiar profilaktyczny, ukierunkowany przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu.

Reklama

Posypały się mandaty. RSD to tajna broń policjantów

Policjanci z Bierunia, przy wsparciu katowickiej drogówki, monitorowali skrzyżowania oraz oznakowane przejścia dla pieszych. Stróże prawa zwracali uwagę na to, czy uczestnicy ruchu przestrzegają obowiązujących przepisów. Mandaty za przewinienia związane z pierwszeństwem na pasach nie należą do najniższych. Dla wielu zmotoryzowanych czwartkowa kontrola drogowa skończyła się surową karą.

Dla osób popełniających wykroczenia drogowe nie było taryfy ulgowej. Łącznie bieruńscy mundurowi odnotowali 20 wykroczeń w ruchu drogowym, których sprawcami byli kierujący samochodami. Najwięcej, bo 8 wykroczeń to wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim, natomiast 12 kierujących przekroczyło prędkość w rejonie przejść dla pieszych.

Mandaty za nieudzielenie pierwszeństwa pieszym. Kontrola drogowa i słona kara

Zgodnie z nowym taryfikatorem, który zaczął obowiązywać w 2022 roku, wykroczenia związane z pierwszeństwem pieszych skutkują wysokimi karami. Należy pamiętać, że pierwszeństwo ma nie tylko pieszy na pasach, ale także ten, który dopiero wchodzi na przejście. Jakie mandaty wystawiają funkcjonariusze za złamanie obowiązującego prawa?

za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych lub 3000 złotych w recydywie;

za złamanie zakazu wyprzedzania – 1000 złotych lub 2000 złotych w recydywie;

za wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1500 złotych lub 3000 złotych w recydywie;

za niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego – 1500 złotych lub 3000 złotych w recydywie;

za omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych lub 3000 złotych w recydywie.

Do konta kierowcy dopisywane są również punkty karne. Za najcięższe przewinienia z powyższych przewidziane jest 15 punktów. Mandaty sypią się również za nadmierną szybkość. Jakie grzywny przewiduje taryfikator? Oto kwoty mandatów za przekroczenie prędkości w 2024 roku:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

Kontrole z wykorzystaniem kamer. Akcje trwają w całej Polsce

Oprócz wykorzystania Ruchomego Stanowiska Dowodzenia, mundurowi sięgają w wakacje po cały wachlarz nowoczesnych rozwiązań. To m.in. drony, które pozwalają patrolować okolicę z lotu ptaka i pomagają dostrzec najdrobniejsze przewinienia takie jak korzystanie ze smartfona za kierownicą lub jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ponadto, policjanci drogówki regularnie prowadzą kaskadowe kontrole prędkości i działania nieoznakowanymi radiowozami. W okresie wzmożonego ruchu na drogach, kierowcy nie powinni raczej liczyć na taryfę ulgową. Choć niewielkie wykroczenia, takie jak zatrzymanie auta na zakazie lub omyłkowa jazda "pod zakaz" przy odrobinie szczęścia mogą zakończyć się pouczeniem, zbyt szybka jazda lub wykroczenia popełnione przeciwko pieszym od razu będą oznaczały mandat.