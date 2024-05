Protest rolników 10 maja w Warszawie. O której godzinie? Jaka trasa?

Protest rolników 10 maja w Warszawierozpocznie się o godzinie 12:00 na placu Zamkowym. Stamtąd manifestanci zamierzają przejść przed gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej.

Trasa protestu rolników została wyznaczona ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle'a, Nowy Świat, przez plac Trzech Krzyży do Wiejskiej. Zakończenie zgromadzenia przewidziano o godzinie 22:00.

200 000 rolników zablokuje Warszawę. Oto mapa protestu

Podczas manifestacji przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego zostanie wręczona petycja ws. Zielonego Ładu. Następnie uczestnicy protestu udadzą się przed Sejm, gdzie zaplanowane jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Protest rolników w Warszawie – zamknięte ulice, objazdy wyznaczy policja

Protest rolników organizowany 10 maja w Warszawie dla kierowców oznacza poważne utrudnienia i zablokowanie ruchu. Korki w okolicach trasy przemarszu mogą pojawić się jeszcze przed godziną 12.00.

– Apelujemy o zwracanie uwagi na obowiązujące na terenie miasta st. Warszawy znaki drogowe i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów – powiedział podinsp. Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji. – Trzeba mieć także na uwadze możliwość czasowego zamknięcia niektórych ulic na trasie marszu.W przypadku złamania przepisów, dotyczących ruchu drogowego, należy spodziewać się zdecydowanej reakcji policjantów i wynikających z tego konsekwencji prawnych. Na bieżąco będziemy informowali o utrudnieniach na ulicach Warszawy i ewentualnych objazdach – podkreślił.

Policja zachęca jednocześnie do pozostawieni samochodów i korzystania z warszawskiego transportu publicznego. Protest mają zabezpieczać funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego, służby kryminalnej, a także zespołu antykonfliktowego.

Komunikacja miejska w Warszawie. 10 maja będą zmienione trasy

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiada, że pierwsze zmiany w ruchu mogą być wprowadzone, gdy uczestnicy protestu będą docierali na Plac Zamkowy. Jeśli trzeba będzie zamknąć ruch w al. Solidarności w okolicach Placu Zamkowego, to tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez Most Gdański. Trasy pozostałych linii tramwajowych zostaną podzielone na dwie części:

13 po stronie Woli: CM. WOLSKI - … - al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA - … - Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju);

CM. WOLSKI - … - al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA - … - Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju); 23 po stronie Woli: NOWE BEMOWO - … - al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – METRO-MARYMONT (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: CZYNSZOWA - … - 11 Listopada – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) (bez postoju);

26 po stronie Woli: METRO MŁOCINY - … - al. Solidarności – al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – METRO-MARYMONT (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: WIATRACZNA - … - Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju).

Te autobusy zmienią trasy kursowania w Warszawie

Podobnie będzie w przypadku autobusów: 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a 190 dojadą z jednej strony do Placu Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. Solidarności z Targową i zawrócą na wysokości ulicy Ząbkowskiej.

W czasie zbiórki uczestników na Placu Zamkowym, zablokowany może być przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem, a autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Po godzinie 12:00 rozpocznie się przemarsz uczestników. Najpierw zamknięty zostanie fragment Traktu Królewskiego i skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską (na objazdach dodatkowo linie: 106, 111 i E-2). Gdy uczestnicy skręcą w prawo, w ulice Świętokrzyską, zostanie zamknięta cała trasa przemarszu – m.in. wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy w Al. Jerozolimskich oraz na ulicy Marszałkowskiej. Trasy tramwajów linii 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 zostaną podzielone na dwie części, a 4 i 35 będą kursowały objazdami:

4: w obu kierunkach: RONDO ŻABA - … - most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela - … WYŚCIGI; w przypadku zablokowanego torowiska w al. Solidarności: RONDO ŻABA - … - 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – S. Starzyńskiego – Most Gdański – Z. Słomińskiego – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela - … WYŚCIGI;

35: w obu kierunkach: PIASKI - … - rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Okopowa – Towarowa – Grójecka – S. Banacha - BANACHA.

Na objazdach znajdą się także autobusy kursujące w tamtym rejonie: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525. Kiedy uczestnicy dotrą pod Sejm – na objazdach będą dodatkowo linie 108 i 162.

Referendum ws. Zielonego Ładu

Protest rolników pod hasłem "Precz z Zielonym Ładem" organizują NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

– Rozwiązania, które przyjęła już Komisja Europejska nie zadowalają rolników. Są to doraźne działania i mówi się o zawieszeniu o rok działań związanych z Zielonym Ładem, jest to tak naprawdę kreowane pod wybory do europarlamentu i po wyborach do PE moglibyśmy się obudzić się w sytuacji, że Zielony Ład będzie nadal obowiązywał – powiedział rzecznik rolniczej "Solidarności" Adrian Wawrzyniak.

Dodał, że związkowcy chcą pokazać, że Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa, ale dotyczy całej gospodarki i będzie się przekładał na gospodarstwa domowe i koszty dla ludzi związane z jego realizacją. Rzecznik poinformował, że podczas piątkowej manifestacji rozpocznie się zbiórka podpisów pod petycję o referendum (przeprowadzane razem z NSZZ Solidarność). Jak mówił pytanie referendalne brzmi - czy jest pan, pani za zobowiązaniem prezydenta RP i parlamentu i rządu do odrzucenie polityki klimatycznej zawartej w tzw. Zielonym Ładzie.

Protest rolników w Warszawie. Minister rolnictwa nie ma złudzeń

– Protesty rolników, to w dużej mierze inicjatywa polityczna, która ma służyć podtrzymaniu napięcia przed wyborami europejskimi – stwierdził minister rolnictwa Czesław Siekierski w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Zaznaczył, że niektóre grupy rolników odcinają się od strajku.

Dlaczego rolnicy protestują?

Wśród najważniejszych rolniczych postulatów jest m.in. likwidacja Zielonego Ładu oraz zablokowanie importu produktów rolnych z Ukrainy. – Polacy muszą zdawać sobie sprawę, że następstwa wprowadzenia w życie Zielonego Ładu są śmiertelnie niebezpieczne – stwierdził Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność. Do tego w specjalnym oświadczeniu zaznaczył, że: Demonstracja nie ma charakteru politycznego. To apolityczny protest Polaków, którzy czują się zaniepokojeni i pokrzywdzeni szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Ostatni protest rolników zakończył się konfrontacją z policją

Ostatni protest rolników w Warszawie odbył się 6 marca. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Solidarności i leśnicy. Doszło do starć manifestantów z policją. W policjantów rzucano kostką brukową – 13 mundurowych zostało rannych. Służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Policja zatrzymała 26 osób, blisko połowa była w stanie nietrzeźwości. Sporządzono 12 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 33 mandaty i zastosowano pouczenie wobec 50 osób. Wylegitymowano 1065 osób.