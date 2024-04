Duża policyjna akcja w piątek 19 kwietnia. Nie będzie taryfy ulgowej

Policja od piątku 19 kwietnia przeprowadzi akcję pod kryptonimem "Prędkość". Maraton kontroli potrwa aż do niedzieli, a kierowcy powinni uważać i zdjąć nogę z gazu z drogach całej Polski.

– Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W ruch pójdzie cały sprzęt policji

Oznacza to, że w ruch pójdą wszelkie dostępne ręczne laserowe mierniki prędkości, drony i policyjne motocykle. Do akcji włączą się oczywiście załogi zespołów SPEED w nieoznakowanych radiowozach z niewidocznymi urządzeniami pomiarowymi. Czyli na łowy wyjadą BMW serii 3, Skody Superb i inne auta z wideorejestratorami.

Kaskadowy pomiar prędkości. Na czym polega? Mandaty co 2 minuty dla jednego kierowcy

Kierowcy powinni też spodziewać się kaskadowych pomiarów prędkości. Ta policyjna metoda przewiduje co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w niewielkich odległościach – wystawione kaskadowo.

Wszystko po to, by kierowcy, którzy zaraz po minięciu pierwszego patrolu wciskają gaz, wpadli w sieci drugiego patrolu. Przy tym sposobie zdarza się, że ten sam kierowca jestkarany w odstępie 2-3 minut.

– Jak wynika z policyjnych statystyk to właśnie prędkość niedostosowana do obowiązujących przepisów a także warunków drogowych prowadzi do tragedii, stąd nie przewidujemy taryfy ulgowej – przestrzegł przedstawiciel KGP. Czyli nie ma co liczyć łaskę i pouczenie, posypią się mandaty i punkty karne. A nowy taryfikator przewiduje wysokie stawki.

Patrole drogówki pojawią się także w rejonach przejść dla pieszych. Policja skontroluje również trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów (oświetlenie, wycieki, stan opon itp.).

Za co mandat 2500 zł i 15 punktów? Stracisz prawo jazdy na 3 miesiące

Policjant przypomniał, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Co ciekawe, zwykle podczas podobnych akcji "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień.

Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h (recydywa oznacza podwójną karę, czyli 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2024 roku? Nawet 5 tys. zł kary w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku przekroczenia prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku, w tym liczone podwójnie w ramach recydywy drogowej:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – mandat 100 zł

przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – mandat 200 zł

przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – mandat 300 zł

przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – mandat 400 zł

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – mandat 1000 zł (2000 zł);

przekroczenie prędkości o 51-60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł);

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł);

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (5000 zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Błyskawiczna utrata prawa jazdy i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2024 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – 15 punktów karnych.

Kierowcy wpadają jeden za drugim

W 2023 roku podczas maratonu pomiaru prędkości policja zatrzymała ponad 150 tys. kierowców ze zbyt ciężką nogą. Nie brakowało niechlubnych rekordzistów – niemiecka drogówka zatrzymała kierowcę, który na ograniczeniu do 60 km/h pędził 180 km/h!

W 2023 roku z winy kierowców doszło w Polsce do ponad 19 tys. wypadków (co stanowi 91 proc. ogółu), w których zginęły 1622 osoby, a 22,3 tys. zostało rannych. Nadmierna prędkość była przyczyną 4216 wypadków spowodowanych przez kierujących.