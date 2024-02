Nowa Dacia Sandero i Sandero Stepway. Hybrydowa Dacia Jogger

Unia Europejska chce bezpieczniejszych samochodów. Stąd od lipca 2024 roku w życie wejdzie dyrektywa GSR2 dotycząca wyposażenia aut. GSR to General Safety Regulation – ogólne przepisy bezpieczeństwa. "2" oznacza, że dotyczy elektronicznych asystentów kierowcy ADAS. Czyli nie chodzi o spełnienie norm zderzeniowych, a upchnięcie pod karoserią systemów wspierających prowadzącego auto. Lista wymaganego seryjnie wyposażania obejmuje m.in. system ISA, który rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości oraz informuje o nich kierowcę, do tego mają być czujniki lub kamera cofania oraz system pomagający kierowcy utrzymać się na pasie ruchu w razie jego przekroczenia lub niebezpieczeństwa przekroczenia i ryzykiem kolizji.

Dacia zapewnia, że cała jej gama będziezgodna z nowymi przepisami GSR2. Wyposażenie seryjne Sandero, Sandero Stepway i Jogger zostanie odpowiednio wzbogacone o nowe systemy bezpieczeństwa.

Reklama

Dacia na 2024 rok dodaje więcej wyposażenia w standardzie. Oto 10 nowości

Reklama

Dlatego od najtańszego poziomu Essential auta zyskają przynajmniej 10 nowinek. Lista obejmuje: rejestrator danych na temat zdarzenia, przygotowanie do montażu blokady alkoholowej, system rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania o nadmiernej prędkości, system kontroli pasa ruchu, utrzymanie pasa ruchu, kontrolę zmęczenia kierowcy, wspomaganie parkowania tyłem, czujnik światła i czujnik deszczu, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, sygnalizację nagłego hamowania.

Dacia kończy ze skórą i chromem, dodaje kody ratunkowe, klimatyzację i porty USB-C

Przycisk My Safety na desce rozdzielczej pozwoli wyłączyć niektóre systemy ADAS podczas jazdy i przy każdym uruchomieniu samochodu. Do tego Dacia wprowadza w całej gamie Rescue code (kod ratunkowy), czyli naklejki z kodem QR na przedniej i tylnej szybie. Kod ułatwi strażakom dostęp do wszystkich informacji potrzebnych w razie akcji ratunkowej po wypadku.

Na pokładzie aut pojawi się także gniazdo USB-C z przodu, a w wersji z pakietem komfort premium także z tyłu. Klimatyzacja manualna w modelu Jogger będzie standardem od wersji Essential. Dacia w autach z roku modelowego 2024 pozbędzie się też chromu i naturalnej skóry.

Dacia Sandero Stepway i spółka w nowym stylu

Razem z wyposażeniem auta zyskają ma urodzie. Dacia Sandero Stepway w nowym kolorze Beige Safari (beżowy Safari) będzie najmodniejszym autem rumuńskiej marki w tym sezonie.

Dwa lakiery szary Schiste, wcześniej zarezerwowany dla Joggera, oraz zielony Cedre charakterystyczny dla wersji Extreme, są teraz dostępne we wszystkich modelach. Dacia Jogger i Sandero Stepway w wersji Expression pod lusterkami bocznymi zyskały nowe naklejki z emblematem Dacia Link i współrzędnymi GPS legendarnej rumuńskiej drogi Transfogaraskiej.

Sandero dostanie nowe felgi Flexwheel biton Atara. Sandero Stepway i Jogger będzie można zamówić na kołach Flexwheel biton Atara Dark. Z kolei nowe aluminiowe obręcze diamentowane Randia lub Randia Dark to opcja zależna od modelu.

Dacia Sandero, Sandero Stepway i Jogger będą dostępne od kwietnia 2024 r.

Nowa Dacia Jogger Hybrid 140, najtańsza hybryda na rynku

Także w kwietniu na rynek wjedzie Dacia Jogger Hybrid 140 wyposażona pełny napęd hybrydowy. Pod maską benzynowy silnik wolnossący 1.6/94 KM. Obok zainstalowano silnik elektryczny dysponujący mocą 49 KM i 205 Nm. Energię magazynuje akumulator 1,2 kWh. Do tego jest jeden niewielki silnik EV o mocy 20 KM (50 Nm), który dostał rolę prądnicy i rozrusznika. Odpowiada za sprawne uruchamianie silnika spalinowego, a do tego synchronizuje przełożenia kłowej skrzyni biegów. Można spodziewać się, że Jogger Hybrid 140 będzie najtańszym samochodem dostępnym na polskim rynku z pełną hybrydą (HEV) w segmencie kompaktowych crossoverów.