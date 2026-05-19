Jak Polak kupuje samochód? "Najlepsza technologia to ta, której nie trzeba tłumaczyć"

Polacy pokochali segment premium. Z czego wynika ten fenomen?

Tomasz Sewastianowicz: Cztery marki premium w TOP 10 w Polsce. Skąd ten fenomen i co zagrało najlepiej w Audi?

Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce: Myślę, że to mówi przede wszystkim o dojrzewaniu polskiego rynku. Klienci coraz częściej patrzą na samochód nie wyłącznie przez pryzmat ceny zakupu, ale całkowitej wartości w czasie – jakości, przewidywalności, technologii, wartości rezydualnej czy jakości obsługi. To naturalna ewolucja rynku.

W przypadku Audi nie wskazywałbym jednego czynnika. To raczej efekt konsekwencji: mocnej oferty produktowej, bardzo kompetentnej sieci dealerskiej i portfolio, które odpowiada na realne potrzeby – od efektywnych modeli biznesowych po emocjonujące samochody. Klienci doceniają marki, które stawiają na ciągły rozwój i mają do zaoferowania więcej niż fasadowy blichtr.

Sercem czy kalkulatorem – jak dziś kupują Polacy?

Jedno i drugie, ale proporcje się zmieniły. Emocje nadal mają ogromne znaczenie, szczególnie w segmencie premium, natomiast decyzje są dziś bardziej świadome i analityczne.

Klient pyta nie tylko "czy mi się podoba?", ale też "jak to będzie działać przez trzy czy pięć lat?", "jak wygląda finansowanie?", "jakie są koszty użytkowania?". To zdrowa zmiana. Nawet decyzje podejmowane sercem są dziś wspierane kalkulatorem. To bliskie nam: chcemy być wieloletnim partnerem klienta – zależy nam, by ta relacja użytkownika z marką miała silny i trwały charakter.

Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce

Samochód elektryczny w Polsce: Bariery i twarde dane

Jak realnie sprzedają się elektryki i co najbardziej blokuje klientów?

Największe bariery elektromobilności w Polsce są dobrze znane: infrastruktura ładowania, szczególnie poza największymi miastami, niepewność klientów dotycząca realnego użytkowania w dłuższej perspektywie czy kwestie związane z wartością rezydualną samochodów. Jednocześnie widzimy, że tam, gdzie klient ma dobrze zdefiniowany scenariusz użytkowania – np. codzienne trasy miejskie, ładowanie w domu lub firmie – bariera psychologiczna znika bardzo szybko.

Najlepsza technologia to ta, której nie trzeba tłumaczyć. W Audi oferujemy bardzo dojrzałe samochody elektryczne, zapewniające duże zasięgi i świetne parametry ładowania. To nie przypadek, że w ostatnich miesiącach minionego roku nawet co czwarty sprzedawany przez nas nowy samochód był elektryczny. Liczę, że program dopłat, który niedawno wygasł, powróci w podobnie atrakcyjnej formie: polska elektromobilność potrzebuje takich właśnie impulsów.

Wysyp nowości i potęga SUV-ów. Nadchodzi Audi Q9

SUV-y premium ciągle rosną. Na rynku jest jeszcze miejsce czy robi się ciasno?

SUV-y odpowiadają na realne potrzeby klientów: komfort, funkcjonalność, bezpieczeństwo, uniwersalność. Dlatego ten segment nadal ma potencjał. Czy konkurencja jest silna? Oczywiście. Ale w segmencie premium nie chodzi o to, kto mówi głośniej. Kluczowe jest, kto konsekwentnie dostarcza produkt i doświadczenie, które odpowiadają na oczekiwania klientów.

Q3 czy Q5 od lat stanowią o naszej sile, niezmiennie uwagę klientów przyciąga też Q7 – Polska jest dla Audi jednym z najważniejszych krajów pod względem sprzedaży tego modelu. Wierzę, że tegoroczne wprowadzenie nowego Audi Q9 będzie świetnym sygnałem dla naszych klientów: to pierwszy tak olbrzymi i luksusowy SUV w naszej ofercie, otwierający przed marką nowe perspektywy.

Nowe Audi Q9 / TSP

Hybrydy plug-in to już realna alternatywa czy margines dla wybranych?

Zdecydowanie coraz bardziej realna alternatywa. Szczególnie dla klientów, którzy są gotowi na zmianę, ale nie chcą jeszcze przechodzić od razu w pełni na elektromobilność. To bardzo racjonalny pomost technologiczny. Dla części klientów może być wręcz idealnym rozwiązaniem. Oczywiście warunkiem jest świadome użytkowanie, bo potencjał tej technologii wykorzystuje się wtedy, kiedy auto rzeczywiście jest regularnie ładowane.

Technologia PHEV pozwala na codzienną jazdę w trybie elektrycznym przy zachowaniu pełnej swobody podróżowania na dłuższych dystansach. Nasze hybrydy konstruowane na platformie PPC (jak A5 e-hybrid czy A6 e-hybrid) cechują się wysokimi zasięgami pozwalającymi pokonać nawet ponad 100 km wyłącznie "na prądzie" i inteligentnym planerem podróży. Za sprawą tego rozwiązania komputer pokładowy przelicza całą trasę, wykorzystując prąd zmagazynowany w baterii w taki sposób, który pozwala bardzo ograniczyć zużycie paliwa.

Rosnące ceny aut a chińska konkurencja

Ceny aut drastycznie rosną. Kiedy klienci powiedzą "dość"?

Klienci są dziś bardzo świadomi cen, ale równie świadomi wartości. Rynek motoryzacyjny przeszedł ogromną transformację technologiczną i regulacyjną, co naturalnie wpływa na koszty.

Jednocześnie obserwujemy zmianę sposobu myślenia – coraz mniej klientów patrzy wyłącznie na cenę wejścia, a coraz bardziej na całkowity koszt użytkowania (TCO), przewidywalność finansową i elastyczne formy finansowania. To zmienia perspektywę.

Nowi gracze z Chin w segmencie premium – to już realne zagrożenie dla Audi?

Rynek motoryzacyjny staje się globalnie coraz bardziej konkurencyjny, jednak bardzo wierzę w nasze produkty: tak obecne, jak i nadchodzące. Natomiast w segmencie premium sam produkt to tylko część równania. Liczy się także zaufanie do marki, umiejętnie budowane doświadczenie klienta, jakość obsługi posprzedażnej, stabilna wartość rezydualna samochodu. To buduje się latami, nie kwartałami.

Nowe Audi Q9 / TSP

Rewolucja w sprzedaży: Model agencyjny i koniec ery gotówki

Floty to fundament sprzedaży. Nie boicie się zbyt dużego uzależnienia?

Segment flotowy jest bardzo ważny. Firmy są dziś znacznie bardziej strategiczne w decyzjach zakupowych – analizują TCO, bezpieczeństwo, efektywność i komfort pracowników.

Jeśli firmy tną koszty, to tym bardziej rośnie znaczenie przewidywalnych i dobrze policzalnych rozwiązań. To nie musi być zagrożenie – może być wręcz szansa dla marek, które potrafią dostarczyć długoterminową wartość. Poza klasyczną sprzedażą flotową w modelu dilerskim, oferujemy również sprzedaż w modelu agencyjnym, gdzie mamy okazję na bezpośrednie budowanie relacji z klientem ostatecznym i/lub firmą finansującą.

Ktoś kupuje jeszcze auta za gotówkę? Czy abonament to już standard?

Zakup gotówkowy oczywiście nadal istnieje, ale model użytkowania samochodu zdecydowanie się zmienia. Coraz więcej klientów kupuje przewidywalność i wygodę, a nie sam produkt jako aktywo. Abonament czy najem bardzo dobrze wpisują się we współczesne oczekiwania – elastyczność, transparentność kosztów, brak niepewności. Czy staną się standardem? W wielu segmentach już się nim stały.

O naszej sile od lat świadczą takie produkty finansowe jak Audi Perfect Lease, a także Perfect Rent czy Audi Classic Lease, które pozwalają sprowadzić wartość auta do poziomu wpłaty początkowej i atrakcyjnej raty miesięcznej, dopasowanej do potrzeb i portfela klienta. Dokładamy wszelkich starań, by dzięki umiejętnemu]wykorzystaniu tych rozwiązań nasze samochody stawały się bardziej dostępne.

Nowe przepisy UE kontra premiery Audi na 2026 rok. Od RS 5 po elektryczne A2 e-tron

Rok 2026 i widmo normy Euro 7, która wejdzie w żucie w listopadzie. Jakie premiery mają utrzymać sukces Audi?

Rok 2026 jest dla Audi bardzo intensywny produktowo, zarówno po stronie modeli spalinowych, hybrydowych, jak i elektrycznych. Wprowadzamy właśnie niesamowity model RS 5, którego właściwości jezdne robią kolosalne wrażenie. Przed nami premiery dużych SUV-ów, jak Q7 i Q9, ale zapowiedzieliśmy też choćby debiut A2 e-tron, czyli najmniejszego przedstawiciela w pełni elektrycznej rodziny Audi. Ponadto w najbliższych tygodniach pojawi się na rynku nowe wcielenie flagowego "elektryka" – modelu Q4 e-tron.

Nowe Audi RS 5 Avant

Jeśli chodzi o regulacje, przygotowanie do zmian to integralna część funkcjonowania globalnej marki, jaką jest Audi – takie transformacje nie dzieją się ad hoc. Podstawą naszych dalszych sukcesów musi być konsekwencja: kontynuacja drogi ciągłego rozwoju. W przypadku Audi możemy mówić o kulturze organizacyjnej, która nagradza konsekwencję, nie tylko odwagę.

Rynek docenia marki, na których można polegać – zarówno pod względem produktu, jak i jakości relacji z klientem. Dziś prawdziwą wartością marki jest to, jak pomaga ludziom podejmować mądre decyzje – nie jak głośno o sobie mówi.

Wierzę, że o naszym sukcesie zadecydują też świetne sportowe modele z linii RS czy S: to od lat silne punkty w naszej ofercie, a najnowsze RS3 Competition Limited czy RS 5 pokazują, na jak wiele nas stać. Audi ma rewelacyjne sukcesy motorsportowe na swoim koncie, w tym roku zadebiutowaliśmy także w F1. Tworzenie samochodów gotowych do rywalizacji na topowym poziomie jest czymś nierozerwalnie zapisanym w naszym DNA.

Czy tradycyjna motoryzacja się kończy? Gdzie będzie Audi za dekadę?

Motoryzacja redefiniuje swoją rolę. Za 10 lat samochód będzie jeszcze bardziej zintegrowany z cyfrowym stylem życia użytkownika, bardziej inteligentny, bardziej zrównoważony i jeszcze mocniej skoncentrowany na doświadczeniu kierowcy. Ale pewne rzeczy się nie zmienią: ludzie nadal będą oczekiwać jakości, bezpieczeństwa, intuicyjności i emocji. Technologia ma sens tylko wtedy, gdy realnie upraszcza życie. I to będzie równie prawdziwe za dekadę.