Oficjalnie: Od dziś nowe ceny na stacjach. Z benzyną 95 i LPG stało się coś niesamowitego

Ministerstwo Energii podnosi poprzeczkę. Oto nowe limity od 19 maja

Zapomnij o wczorajszych raportach paliwowych – właśnie trafiły do kosza. Od wtorkowego poranka na polskich stacjach paliw obowiązuje nowa rzeczywistość.

Minister Energii wyznaczył wyższe maksymalne stawki detaliczne, powyżej których właściciele stacji nie mogą sprzedawać benzyny i diesla. Co oznacza, że wcześniejsze tanie tankowanie oficjalnie przeszło do historii. Oto sztywne limity, które obowiązują na pylonach od dziś:

Benzyna 95: maksymalnie 6,42 zł/l (wzrost o 5 groszy w stosunku do poniedziałku).

maksymalnie (wzrost o 5 groszy w stosunku do poniedziałku). Benzyna 98: maksymalnie 6,97 zł/l.

maksymalnie 6,97 zł/l. Olej napędowy (ON): maksymalnie 6,85 zł/l (wzrost o 3 grosze).

Orlen winduje stawki w hurcie. Tyle zapłacisz za LPG

Koncern Orlen już podniósł ceny w hurcie. Benzyna 95 zdrożała o 43 zł/m³, szlachetniejsza "98-ka" o 38 zł/m³, a olej napędowy o 29 zł/m³.

Wszystko wskazuje na to, że najbliżej rynkowych realiów i nowych limitów wyznaczonych przez resort energii jest prognoza biura Reflex. Zdaniem analityków benzyna i diesel na większości obiektów zdrożeją od dziś o około 5-6 groszy na litrze. Wyjątkiem pozostaje autogaz. LPG jako jedyny nie podlega sztywnym limitom i w tym tygodniu ma szansę na delikatne obniżki (średnio o 7 groszy na litrze).

Paliwo Dzisiejszy limit Ministerstwa Energii Prognoza Reflex (podwyżki) Prognoza e-petrol.pl Benzyna 95 6,42 zł/l 6,40 zł/l (+6 gr) 6,24-6,35 zł/l Benzyna 98 6,97 zł/l 6,99 zł/l (+6 gr) 6,73-6,84 zł/l Diesel (ON) 6,85 zł/l 6,90 zł/l (+5 gr) 6,74-6,85 zł/l Autogaz (LPG) 3,65 zł/l (-7 gr) 3,63-3,72 zł/l

Sprawdziłem stacje we wtorek rano. Sieci grają pod rządowy limit, ale diesel już tanieje

Teoretyczne limity i prognozy to jedno, ale jak nowa rzeczywistość wygląda na pylonach? Sprawdziłem sytuację na stacjach we wtorek rano i widać wyraźnie, że koncerny paliwowe natychmiast dostosowały się do obwieszczenia resortu energii, choć nie brakuje niespodzianek.

Na stacjach BP ceny trafiły dokładnie w maksymalny, dopuszczalny pułap. Za litr benzyny 95 kierowcy płacą tam rano równe 6,42 zł, a za olej napędowy 6,85 zł. Podobnie sytuacja wygląda na stacjach Shell, gdzie benzynę 95 wyceniono na maksymalne 6,42 zł/l.

Stacja paliw BP

Zupełnie inny, ciekawy scenariusz pisze jednak rynek oleju napędowego, co potwierdza analizy o tąpnięciu stawek w Europie. Część sieci detalicznych już rano rozpoczęła wojnę cenową na grosze, rezygnując z maksymalnych marż. Na stacji Shell standardowy FuelSave Diesel kosztuje 6,82 zł/l (3 grosze poniżej limitu), a na pylonie AMIC Energy cena oleju napędowego spadła do 6,79 zł/l – czyli aż o 6 groszy mniej, niż pozwala na to ministerstwo. AMIC postanowił powalczyć też o kierowców aut benzynowych, oferując "95-kę" za 6,37 zł/l.

Stacja paliw AMIC Energy

Stacja paliw Shell

Ropa przebiła 100 dolarów. Nerwowość na Bliskim Wschodzie odbije się na kierowcach w Polsce

Dlaczego taniej już nie będzie? Analitycy banku PKO BP stawiają sprawę jasno: konflikt na Bliskim Wschodzie utrzyma ceny ropy na wysokim poziomie, a surowca na rynku po prostu jest za mało. Biuro Reflex zauważa, że brak przełomu w rozmowach USA z Iranem przekłada się na wycenę długotrwałej blokady Cieśniny Ormuz. W efekcie ceny ropy Brent na stałe przebiły barierę 100 dolarów za baryłkę. Notowania benzyn na rynku europejskim osiągnęły właśnie najwyższy poziom od wybuchu wojny w Iranie.

Wielki zwrot na stacjach. Diesel i benzyna niemal łeb w łeb

Zupełnie inaczej zachowuje się olej napędowy. Jego ceny na rynku ARA mocno spadły i zrównały się z cenami benzyn. To efekt zmian sezonowych.

Dla polskich kierowców oznacza to potężny zwrot akcji. Jeszcze pod koniec marca diesel był droższy od benzyny 95 aż o 1,60 zł na litrze. Od dziś, uwzględniając nowe limity, maksymalna różnica między tymi paliwami skurczyła się do zaledwie 51 groszy.

W tych województwach paliwo jest najtańsze. Sprawdź swój region

Jeśli ktoś szuka oszczędności, to warto zerknąć na różnice regionalne. Ranking najtańszych województw dla benzyny 95 otwierają obecnie Podkarpacie, Górny Śląsk oraz Wielkopolska (średnio 6,22 zł/l). Najdrożej jest w Małopolsce (6,28 zł/l).

Użytkownicy diesli najtaniej tankują na Pomorzu (6,79 zł/l). Z kolei najtańszy gaz LPG oferują na Warmii i Mazurach (3,63 zł/l), podczas gdy na Dolnym Śląsku cena autogazu doszła do 3,78 zł/l.

Decyzja rządu w ostatniej chwili. Jest jasna deklaracja ministra

Na finał ważny bezpiecznik dla kierowców. Minister finansów Andrzej Domański przedłużył program "Ceny Paliw Niżej" do 31 maja. Dzięki temu, nawet jeśli sytuacja na świecie mocno tąpnie, obniżony VAT i akcyza zamortyzują uderzenie.