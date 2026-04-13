Paliwowe trzęsienie ziemi przed majówką. Rząd zdecydował ws. cen na stacjach

Dlaczego ceny na stacjach nie wzrosną?

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, obniżone stawki miały obowiązywać wyłącznie do 15 kwietnia. Obecnie akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Rząd zdecydował się jednak przedłużyć wsparcie dla kierowców.

Głównym powodem jest napięta sytuacja geopolityczna. Konflikt na Bliskim Wschodzie sprawia, że rynki paliw są wyjątkowo niestabilne. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zaznaczył, że wycofanie się z programu "Ceny Paliwa Niżej" w tym momencie byłoby zbyt ryzykowne dla gospodarki.

Tanie tankowanie na majówkę. Miliardy na ochronę kierowców

Utrzymanie niższych cen to ogromny koszt dla budżetu państwa, ale realna ulga przy dystrybutorze. Szacuje się, że tylko w okresie od końca marca do końca kwietnia obniżka VAT pochłonie ok. 930 mln zł, a mniejsza akcyza kolejne 750 mln zł.

Dla przeciętnego kierowcy to jasny sygnał: do majówki sytuacja cenowa powinna pozostać pod kontrolą. Jednocześnie warto pamiętać, że dalsze decyzje ministerstwa będą zależeć od tego, jak mocno będzie zmieniać się cena baryłki ropy na światowych giełdach w najbliższych tygodniach.

Benzyna 95 tanieje na rekordową skalę. LPG w górę. Mamy nowe stawki

Benzyna 95 we wtorek, 14 kwietnia, ma kosztować maksymalnie 6,12 zł/l, benzyna 98 – 6,70 zł/l, a olej napędowy – 7,58 zł/l. Tak wynika z obwieszczenia opublikowanego przez Ministerstwo Energii w Monitorze Polskim. Co istotne, w przypadku najpopularniejszej "95-tki", mamy do czynienia z rekordowo najniższą maksymalną ceną detaliczną od początku funkcjonowania pakietu "Ceny Paliw Niżej".

Oto maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać 14 kwietnia 2026 r.:

Benzyna 95 – 6,12 zł/l

Benzyna 98 – 6,70 zł/l

Olej napędowy – 7,58 zł/l

Z kolei analitycy e-petrol zapowiadają, że w tym tygodniu ceny benzyny mogą spaść nawet poniżej rządowego maksimum. To dobra wiadomość. Gorsze wieści czekają jednak kierowców korzystających z autogazu – ten sukcesywnie zmierza w stronę stawki 4 zł za litr. Oto prognozowane widełki rynkowe:

Benzyna 95: 6,10–6,19 zł/l,

Benzyna 98: 6,70–6,79 zł/l,

Olej napędowy: 7,63–7,71 zł/l,

Gaz LPG: 3,83–3,92 zł/l.