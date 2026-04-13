Koniec kolejek po dowód rejestracyjny. Jest haczyk, który zaboli kierowców

Tomasz Sewastianowicz
13 kwietnia 2026, 12:21
Kierowcy łatwiej odbiorą dowód rejestracyjny. Będą też zmiany opłatach. Stawka wzrośnie nawet 3-krotnie/dziennik.pl
Kierowcy wreszcie zyskają ogromną wygodę – ważny dokument będzie można odebrać o każdej porze dnia i nocy, bez stania w kolejkach. Jest jednak poważny minus: w 2026 roku wchodzą nowe podwyżki opłat. Niektóre stawki wzrosną nawet trzykrotnie...

Rewolucja dla kierowców. Dokumenty odbierzesz o północy

W powiecie bielskim pojawiło się urządzenie, które działa jak paczkomat. Zamiast przesyłek ze sklepów internetowych, wydaje ono jednak dowody rejestracyjne

Dokument można odebrać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy zaznaczyć taką opcję przy składaniu wniosku, a potem wpisać kod z SMS-a i otworzyć skrytkę. Masz na to 48 godzin. Jeśli nie zdążysz, dokument wróci do urzędowego okienka.

Kary zmuszają do zmian. Urząd chce rozładować kolejki

Wprowadzenie urzędomatu to nie przypadek. Od 2024 roku wydziały komunikacji w całej Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. Wynika to z nowych przepisów dotyczących obowiązkowej rejestracji pojazdów – wprowadzono wysokie kary za niezłożenie wniosku w terminie lub niezgłoszenie zbycia auta. Nowa inwestycja ma rozładować kolejki i sprawić, że wizyta w starostwie będzie jedynie formalnością.

Urządzenie jest już zamontowane, ma 91 skrytek i obecnie trwa jego integracja z systemami informatycznymi starostwa. Wkrótce zostanie oficjalnie oddane do użytku mieszkańców. I choć to świetna wiadomość, to na tym dobre wieści się kończą…

Kierowcy dostaną po kieszeni. Oto pełna lista podwyżek w 2026 roku

Druga strona medalu to nadchodzące podwyżki. Z nowych przepisów, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku opłaty pójdą w górę. O ile droższe będzie wydanie dokumentów?

  • Opłata za wydanie prawa jazdy: wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).
  • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł.
  • Dodatkowe koszty: należy doliczyć koszt zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich (200 zł), jeśli są wymagane.
  • Dowód rejestracyjny – 62,50 zł nowej opłaty zamiast 54 zł;
  • Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł;
  • Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł);
  • Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł;
  • Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł;
  • Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł;
  • Indywidulane tablice rejestracyjne zdrożeją 3-krotnie z 1000 zł do 3000 zł;
  • Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
