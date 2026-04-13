Rewolucja dla kierowców: Pożegnaj papierowy dokument

W Polsce kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC od 1 października 2018 roku. Policja sprawdza potrzebne dane w systemie CEPiK po numerze rejestracyjnym, więc papier nie jest potrzebny przy rutynowej kontroli.

W praktyce można jeździć bez tego dokumentu, jednak papierowy druk jest nadal niezbędny np. w trakcie badania technicznego, przy sprzedaży auta czy wyjeździe za granicę. Niebawem jednak kierowcy nie będą musieli nawet trzymać go w szufladzie. Europosłowie z Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) przegłosowali nowe przepisy dotyczące wprowadzenia cyfrowych dowodów rejestracyjnych jako głównej formy tego ważnego dokumentu. Co to oznacza dla kierowców w praktyce?

Koniec z blankietem w szufladzie. Co zdradzi cyfrowy dowód?

Dowód rejestracyjny w tradycyjnej, papierowej wersji zniknie, a charakterystyczny kartonik zastąpi elektroniczny zapis w systemie. Przyjęte przepisy określają, że w cyfrowej formie dokumentu znajdą się m.in.:

marka i model pojazdu ,

, masa własna,

dane właściciela,

wyniki okresowych badań technicznych ,

, powody ewentualnego wyrejestrowania.

Ma to nie tylko ułatwić pracę diagnostów na stacjach kontroli pojazdów, ale i usprawnić procesy w urzędach zajmujących się ponowną rejestracją.

Nowe prawo dla starszych aut. Koniec z "kręceniem" liczników

Nowe zasady mają też utrudnić życie złodziejom samochodów i nieuczciwym handlarzom ściągającym używane auta z zagranicy. Dlatego państwa członkowskie UE mają udostępniać sobie wzajemnie dane zapisane w krajowych rejestrach.

Oprócz informacji o rejestracji, przebiegu i wynikach przeglądów, europosłowie chcą też obowiązkowego udostępniania przypadków wykrycia nieprawidłowości przy pomocy teledetekcji. To ogromna pomoc dla osób, które będą chciały kupić używany samochód i potężny cios w proceder "kręcenia" liczników.

Co z osobami bez smartfona? UE zostawia "furtkę"

Przepisy przewidują także możliwość wydania tradycyjnej wersji dowodu rejestracyjnego. To ukłon w stronę osób, które nie potrafią bądź nie chcą korzystać z technologii cyfrowych. Zmiany uwzględniają również użycie kodu QR, aby można było szybko sprawdzić dane pojazdu w dowolnym miejscu.

– Te nowe przepisy to dobry przykład, jak wykorzystać wymianę danych i cyfryzację, żeby osiągnąć proste, ale skuteczne efekty – powiedział Johan Danielsson, szwedzki europoseł i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego. – W pełni popieram cyfrową transformację, ale jednocześnie chcę zadbać o osoby z ograniczonym dostępem do technologii. Dlatego wersja papierowa powinna być zawsze dostępna na żądanie. Ważne jest, żeby osoby mające trudności z korzystaniem z narzędzi cyfrowych nie były w gorszej sytuacji przy załatwianiu spraw urzędowych – podkreślił.

Ważne terminy w 2026. Kiedy papierowe dowody znikną na dobre?

Przejście na cyfrowy dowód rejestracyjny nastąpi szybciej, niż myślisz. Z unijnego dokumentu wynika, że w ciągu 3 lat od wejścia nowych przepisów w życie, wydziały komunikacji w państwach UE mają całkowicie zakończyć wydawanie tradycyjnych, papierowych dowodów rejestracyjnych.