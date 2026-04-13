Ceny paliw od wtorku. Są nowe stawki dla kierowców

Tomasz Sewastianowicz
13 kwietnia 2026, 12:48
[aktualizacja 13 kwietnia 2026, 12:54]
Tankowanie paliwa do samochodu Kto ma LPG, ten w cyrku się nie śmieje
We wtorek 14 kwietnia na stacjach paliw nowe ceny benzyny 95 i oleju napędowego spadną do poziomów, których nie widzieliśmy od dawna - wynika z obwieszczenia ministra energii. Za to gaz LPG szybuje w stronę bariery, której nikt nie chciał przekroczyć.

Benzyna 95 tanieje na rekordową skalę. LPG w górę. Mamy nowe stawki

Benzyna 95 we wtorek 14 kwietnia ma kosztować maksymalnie 6,12 zł/l, benzyna 98 – 6,70 zł/l, a olej napędowy – 7,58 zł/l. Tak wynika z obwieszczenia opublikowanego przez Ministerstwo Energii w Monitorze Polskim. Co istotne, w przypadku najpopularniejszej "95-tki", mamy do czynienia z rekordowo najniższą maksymalną ceną detaliczną od początku funkcjonowania pakietu "Ceny Paliw Niżej".

Oto maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać 14 kwietnia 2026 r.:

  • Benzyna 95 – 6,12 zł/l
  • Benzyna 98 – 6,70 zł/l
  • Olej napędowy – 7,58 zł/l

Z kolei analitycy e-petrol zapowiadają, że w tym tygodniu ceny benzyny mogą spaść nawet poniżej rządowego maksimum. To dobra wiadomość. Gorsze wieści czekają jednak kierowców, którzy korzystają z autogazu – ten sukcesywnie zmierza w stronę stawki 4 zł za litr LPG. Oto prognozowane widełki:

  • Benzyna 95: 6,10–6,19 zł/l,
  • Benzyna 98: 6,70–6,79 zł/l,
  • Olej napędowy: 7,63–7,71 zł/l,
  • Gaz LPG: 3,83–3,92 zł/l.

Masz samochód z LPG? Płacz i płać

LPG nie objęto rządowym wsparciem, przez co paliwo to notuje historyczne rekordy na stacjach. Zdaniem ekspertów e-petrol, średnia cena gazu wzrośnie o kolejne 15 groszy, osiągając poziom 3,84 zł za litr. Z kolei Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP) alarmuje, że na niektórych stacjach pojawiła się już "czwórka" z przodu. Dlaczego płacimy aż tyle? Składa się na to swoisty efekt domina:

  • Skok cenowy: Od lutego LPG podrożało o ponad 1,20 zł na litrze.
  • Brak reakcji na spadki: Gdy benzyna tanieje, gaz LPG dalej drożeje.
  • Problemy z dostawami: Gaz z USA, zamiast trafiać do Europy, płynie teraz do Azji, gdzie braki są jeszcze większe.

Rzeczywistość przy dystrybutorze zaskakuje. Odwiedziłem Orlen, BP i Circle K

Rzeczywistość już dawno wyprzedziła prognozy analityków. Podczas moich odwiedzin na stacjach zauważyłem, że w przypadku diesla ceny zwykłego ON już zrównały się z olejem napędowym premium. Na stacjach BP i Circle K nie ma różnicy, który rodzaj paliwa wybierzemy – w obu przypadkach zapłacisz 7,66 zł/l. Niemal identyczna sytuacja panuje na stacjach Orlen.

Na Orlenie za litr autogazu zapłacimy już 3,94 zł – to zaledwie 6 groszy od psychologicznej bariery 4 zł. Moja wizyta na stacjach Circle K i BP potwierdziła, że za litr LPG trzeba tam zapłacić 3,79 zł. Najtaniej było na stacji Amic – tam gaz kosztuje 3,75 zł, co wygląda niemal jak promocja i daje realną oszczędność na pełnym baku.

Dla 3 milionów Polaków jazda na gazie przestaje się opłacać

Dla 3 mln polskich kierowców 4 zł za litr gazu to bariera krytyczna. Polska to największy rynek autogazu w UE, więc zdaniem Izby podwyżkami szczególnie dotknięte mogą być osoby o niższych dochodach oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości. Problem dotyczy także mikroprzedsiębiorców, m.in. rolników czy taksówkarzy.

– Jeśli różnica między gazem a benzyną będzie dalej tak szybko maleć, opłacalność montażu instalacji po prostu drastycznie spadnie – ostrzega Adrian Sinkowski z PIGP. Wylicza on, że wcześniej inwestycja w zasilanie auta LPG zwracała się nawet po siedmiu miesiącach, natomiast dziś ten czas radykalnie się wydłuża.

Rząd uciął dyskusję o tańszym LPG. Wiemy, co z podatkiem VAT i akcyzą

Branża domaga się od Ministerstwa Finansów obniżki VAT lub zwolnienia z akcyzy, jednak oficjalne stanowisko rządu w tej sprawie jest nieugięte. Resort argumentuje, że LPG to wciąż najtańsze paliwo na rynku. Z kolei wiceminister energii, Konrad Wojnarowski, ucina: Obecnie nie ma planów włączenia gazu LPG do pakietu "Ceny Paliw Niżej".

Kierowcy widzą to inaczej – w ciągu miesiąca cena autogazu skoczyła o jedną trzecią. W ocenie PIGP, nawet jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej się uspokoi, powrót do "starych, dobrych cen" zajmie miesiące. Nowe łańcuchy dostaw i unijne embarga na wschodni gaz sprawiły, że rynek paliw w Polsce pisze właśnie zupełnie nowy, droższy rozdział.

Powiązane
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma 167 KM. Gwarancja na 1 milion km
Policjant kontroluje samochód
UE zmienia zasady. Nowe prawo dla używanych aut. Decyzja zaskoczy kierowców
Cupra Raval dostępna w Polsce premiera
Nowa Cupra wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Zbliżenie na pistolet do tankowania LPG wpięty do zaworu w aucie, tankowanie autogazu
Masz auto z LPG? Od 13 kwietnia płacz i płać. To będzie czarny poniedziałek
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Policjant z drogówki podczas kontroli, obok grafika przedstawiająca prawo jazdy z zaznaczonymi kategoriami i czerwoną strzałką
Kierowcy muszą uważać od 15 kwietnia. Jedna zmiana i tracisz prawo jazdy także poza miastem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Konrad Berkowicz
Incydent z flagą Izraela w Sejmie. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego
Słowenia, parlament
Zwrot w Słowenii. Będzie referendum w sprawie wyjścia z NATO
amia, wojsko, UE
Wraca sprawa utworzenia armii europejskiej. Zapadły pierwsze decyzje
