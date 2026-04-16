Kierowcy zapłacą nawet 300 zł. Nowy cennik i rewolucja w urzędach

Tomasz Sewastianowicz
16 kwietnia 2026, 12:16
Dowód rejestracyjny odbierzesz jak paczkę. W pierwszej połowie 2026 roku wchodzą też nowe stawki opłat komunikacyjnych
Kierowcy wreszcie zyskają ogromną wygodę – dowód rejestracyjny będzie można odebrać o dowolnej porze dnia i nocy, bez stania w kolejkach. W Bielsku-Białej ruszył właśnie nowoczesny urzędomat. Niestety, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało też gorsze wieści: w pierwszej połowie 2026 roku wchodzą nowe stawki opłat komunikacyjnych. Niektóre pozycje w cenniku wzrosną aż trzykrotnie.

Rewolucja dla kierowców. Urząd dostępny 24/7, dowód odbierzesz jak paczkę

W powiecie bielskim pojawiło się urządzenie, które działa jak paczkomat. Zamiast przesyłek ze sklepów internetowych, wydaje ono jednak dowody rejestracyjne

Dokument można odebrać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy zaznaczyć taką opcję przy składaniu wniosku, a potem wpisać kod z SMS-a i otworzyć skrytkę. Masz na to 48 godzin. Jeśli nie zdążysz, dokument wróci do urzędowego okienka.

Kary wymuszają zmiany. Urzędy nie nadążają

Wprowadzenie urzędomatu to nie przypadek. Od 2024 roku wydziały komunikacji w całej Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. Wynika to z nowych przepisów dotyczących obowiązkowej rejestracji pojazdów – wprowadzono wysokie kary za niezłożenie wniosku w terminie lub niezgłoszenie zbycia auta. Nowa inwestycja ma rozładować kolejki i sprawić, że wizyta w starostwie będzie jedynie formalnością.

Urządzenie jest już zamontowane, ma 91 skrytek i obecnie trwa jego integracja z systemami informatycznymi starostwa. Wkrótce zostanie oficjalnie oddane do użytku mieszkańców. I choć to świetna wiadomość, to na tym dobre wieści się kończą…

Pełna lista podwyżek w 2026 roku

Druga strona medalu to nadchodzące podwyżki. Z nowych przepisów, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku opłaty pójdą w górę. O ile droższe będzie wydanie dokumentów?

  • Opłata za wydanie prawa jazdy: wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).
  • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł.
  • Dodatkowe koszty: należy doliczyć koszt zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich (200 zł), jeśli są wymagane.
  • Dowód rejestracyjny – 62,50 zł nowej opłaty zamiast 54 zł;
  • Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł;
  • Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł);
  • Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł;
  • Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł;
  • Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł;
  • Indywidualne tablice rejestracyjne zdrożeją 3-krotnie z 1000 zł do 3000 zł;
  • Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.

Zapłacisz nawet 300 zł w urzędzie

Zmiana przepisów sprawi, że już w pierwszym kwartale 2026 roku rejestracja samochodu będzie kosztować nawet 190 zł. Jeśli dodać do tego nową stawkę 115,50 za wydanie prawa jazdy, to za rozpoczęcie kariery kierowcy trzeba będzie zapłacić w urzędzie ponad 300 zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

