XPENG inwestuje miliardy. Rok 2025 był przełomowy

XPENG to młoda marka pochodząca z Kantonu. Producent szybko rozwija swój biznes - pierwsze samochody wyprodukował 2018 roku, a obecnie globalna sprzedaż osiąga już poziom pół miliona sztuk rocznie. W międzyczasie spółka otworzyła też biura w Pekinie, Szanghaju, Dolinie Krzemowej i Amsterdamie.

2025 rok był jednak prawdziwym przełomem. Firma sprzedaje coraz więcej samochodów - dostawy wzrosły do 429 445 sztuk, co przekłada się na 126-procentowy wzrost rok do roku. Aspekt finansowy również wygląda nieźle, bo firma po raz pierwszy w historii zanotowała kwartalny zysk netto, przekraczający 380 mln RMB (co w przeliczeniu daje około 53 milionów dolarów). Do tego dochodzą solidne fundamenty: blisko 5 mld RMB wolnych przepływów pieniężnych, marża brutto na poziomie 18,9% oraz pokaźne rezerwy gotówkowe sięgające 47,7 mld RMB. Oficjalnie można więc potwierdzić - nie jest to startup walczący o przetrwanie, tylko organizacja, która ma już fundamenty do globalnej ekspansji.

Nie tylko samochody

XPENG ma jednak nieposkromiony apetyt - taki, który coraz trudniej zaspokoić działalnością stricte motoryzacyjną. Producent do niedawna funkcjonował głównie w branży automotive, a dziś coraz wyraźniej widać, że samochody stanowią tylko punkt wyjścia. XPENG chce rozdawać karty w obszarze tzw. Physical AI, i co ważne z europejskiej perspektywy, Stary Kontynent odgrywa w tej układance coraz większą rolę.

W samym 2025 roku Chińczycy zainwestowali 9,5 miliarda RMB (około 1,34 miliarda dolarów) w badania i rozwój, z czego aż 4,5 mld RMB przeznaczono na prace nad sztuczną inteligencją. Efektem prac jest VLA 2.0. Za tą wdzięczną nazwą kryje się zaawansowany system autonomicznej jazdy, rozwijany również z myślą o europejskim rynku. XPENG przygotowuje się do wdrażania technologii zgodnie z nowymi, oczekiwanymi regulacjami DCAS. Technologia ta, zarządzana autorskim chipem Turing AI zdobyła zaufanie europejskich koncernów, a pierwszym zewnętrznym klientem na procesory i system VLA 2.0 został Volkswagen.

Jak podkreśla He Xiaopeng, współzałożyciel i CEO marki, firma z sukcesem przechodzi od tradycyjnego modelu sprzedaży aut do dostarczania rozwiązań "fizycznej sztucznej inteligencji". Zwiększając parametry pokładowych modeli AI, XPENG sprawia, że ingerencja kierowcy będzie potrzebna nawet do 25 razy rzadziej niż dotychczas, a jazda stanie się jeszcze bardziej bezpieczna. Zwieńczeniem tej ewolucji ma być masowa produkcja robota humanoidalnego IRON oraz uruchomienie usług Robotaxi. Czas pokaże, jak te zapowiedzi zweryfikuje rynek - pewne jest jednak, że przemiana firm automotive w gigantów technologicznych to trend, którego nie da się dziś zignorować.

XPENG szykuje premiery - takie będą nowe modele marki

Wróćmy jednak do samochodów. XPENG chwali się rosnącym eksportem i choć dostawy międzynarodowe nadal (w porównaniu do innych koncernów z Chin) pozostają na skromnym, sięgającym 45 000 sztuk poziomie, w 2025 roku wygenerowały ponad 15% całkowitych przychodów firmy. To już odsetek, który odgrywa istotną rolę w finansach firmy - Europa reprezentuje obecnie największy rynek regionalny marki, odpowiadając za około 50% jej całkowitej sprzedaży eksportowej. Modele XPENG zajmują wysokie pozycje w swoich segmentach w krajach skandynawskich, a marka notuje obiecujący wzrost na dużych rynkach, takich jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

XPENG planuje ofensywę modelową, a wszystkie nadchodzące auta będą od podstaw projektowane z myślą o autonomicznej jeździe na poziomach od L2+ do L4 oraz będą spełniać europejskie normy. Producent z Kantonu zamierza też rozszerzyć autorską sieć ultraszybkiego ładowarek o 10 kluczowych rynków międzynarodowych. Modele XPENG wykorzystują architekturę 800-woltową i imponują szybkością ładowania - nie dziwi więc fakt, że trochę na wzór Tesli, marka chce zaproponować klientom nie tylko pojazdy, ale i przyłożyć rękę do rozwoju infrastruktury.

XPENG w Polsce

Dystrybucją samochodów chińskiej marki w Polsce zajmuje się Inchcape – firma działa nad Wisłą od 2004 roku i dysponuje siecią salonów BMW, Mini oraz BMW Motorrad.

Obecna gama modelowa składa się z czterech aut - G6, G9, P7 i P7+. Każdy samochód chroni 5-letnia gwarancja i każdy z modeli zanotował najwyższą, 5-gwiazdkową ocenę w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Z technologią, poziomem wykończenia i wyposażeniem, XPENG celuje w górną półkę rynku. Budowanie wizerunku "chińskiego premium" to jednak niełatwe, a przede wszystkim długofalowe wyzwanie. Na ten moment sprzedaż dopiero nabiera tempa - XPENG pod względem wolumenu zostaje w tyle za największymi graczami z Państwa Środka. Sieć sprzedaży liczy obecnie 5 punktów - salony znajdują się w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach.