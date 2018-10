Gałecka podkreśliła, że na miejscu pracują już służby ZDM, a także policja. Są też pracownicy MPWiK, którzy będą naprawiać usterkę.

- Doszło do awarii przyłącza wodociągowego na wysokości skrętu z Al. Jerozolimskich w ul. Chałubińskiego; zmuszeni byliśmy zamknąć dwa pasy w kierunku Pragi - poinformowała z kolei PAP Marta Pytkowska z MPWiK.

Wskazała jednocześnie, że awaria ta nie powoduje żadnych problemów w dostawach wody dla okolicznych mieszkańców.

- Wiemy, że to ważny ciąg komunikacyjny, dlatego chcemy naprawić usterkę jak najszybciej. Ile to zajmie, dowiemy się dopiero po dokopaniu się do uszkodzonego przewodu - dodała.

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Tvnwarszawa.tvn24.pl.