To już kolejne zamówienie, które Solaris realizuje dla przewoźnika z Dusseldorfu - poinformowała spółka. Współpracę firmy rozpoczęły w 2005 roku i od tego czasu polski producent dostarczył do Rheinbahn ponad 90 pojazdów. W tym roku będą to kolejne 74 autobusy przegubowe Urbino nowej generacji o długości 18 metrów.

W każdym z przygotowanych w Bolechowie pojazdów zamontowany będzie silnik DAF o mocy 240 kW, spełniający normy czystości spalin Euro 6 oraz skrzynia biegów Voith Diwa 6. Oświetlenie zewnętrzne zostanie wykonane w technologii LED. Komfort podróży zapewni pasażerom i kierowcy klimatyzacja firmy Spheros. Każdy z autobusów pomieści 100 osób, z czego 41 na miejscach siedzących.

Solaris Urbino 18 / Solaris

Autobusy zostaną wyposażone automaty biletowe. W czasie podróży będzie można korzystać z bezprzewodowego internetu, a dzięki zamontowanym przy podwójnych siedzeniach portom USB, doładować telefony i tablety. Specjalny system w drzwiach umożliwi liczenie przewożonych osób i zidentyfikowanie tras, na których konieczne jest np. zwiększenie częstotliwości kursów.

Przedstawiciele firmy Solaris oceniają, że przetarg dla Dusseldorfu jest jednym z największych zamówień na 18-metrowe autobusy Urbino nowej generacji. W Niemczech model ten można spotkać na ulicach Dortmundu, Lipska, Hagen i Kassel. Łącznie w Niemczech jeździ już ponad 3 tys. autobusów i trolejbusów marki Solaris.