Poprzez zaangażowanie finansowe INTER CARS ROMÂNIA, LIDL oraz IDEA BANK, organizatorzy pragną odtworzyć trasę, którą tysiące polskich turystów wyruszało w kierunku rumuńskiego wybrzeża w latach 70. i 80. ub. wieku.

Wyruszając z Krakowa, w dniu 27 czerwca b.r., karawana składająca się z 15 zabytkowych samochodów Dacia i Polski Fiat wjedzie do miejscowości Satu-Mare w Rumunii, z pierwszym planowanym postojem w mieście Negreşti-Oaş. Przy wsparciu Ratusza Negreşti-Oaş, zostanie zrealizowanych kilka uroczystości, które przybliżą polskiej delegacji złożonej z 40 uczestników, kulturę oraz mieszkańców Negreşti. Burmistrz miasta Negreşti, Aurelia Fedorca, powita delegację w Sali Wielkiej Ratusza o godzinie 14:00. Po spotkaniu z burmistrzem, karawana objedzie miasto, a następnie przez dwie godziny, będzie eksponować zabytkowe samochody w centrum miasta.

W dniu 28 czerwca, karawana GO ROMANIA!, dotrze do okręgu Kluż, gdzie o godzinie 13:00 burmistrz gminy Kluż-Napoka, Emil Boc, przywita delegację 40 Polaków w Sali Wielkiej Ratusza. Karawana polska zatrzyma się na dwie godziny na Placu Zjednoczenia. Tu także karawana przejedzie przez miasto oraz zwiedzi zabytki będące symbolem Kluż. W organizację imprezy GO ROMANIA! w Kluż zaangażowane są władze lokalne.

W dniu 29 czerwca, w Hunedoarze, Polacy zostaną powitani przez burmistrza Hunedoary, Dana Bobouţanu, a następnie samochody bedą eksponowane na dziedzińcu zewnętrznym średniowiecznego Zamku w Hunedoarze, w czasie gdy delegacja będzie zwiedzać Zamek.

Dnia 30 czerwca, karawana GO ROMANIA! przejedzie przez Transalpinę, uznawaną za najpiękniejszą drogę świata, a stacjonować będzie w znanej miejscowości Rânca, gdzie odbędzie się tradycyjny, rumuński wieczór w owczarni.

1 lipca, w Tărgu-Jiu, stolicy okręgu Gorj, karawana będzie powitana przez Prezesa Rady Okręgu, Cosmina Mihai Popescu, instytucji, która znacząco zaangażowała się w organizację imprezy w okręgu Gorj, po czym delegacja zwiedzi główne atrakcje turystyczne miasta: Bramę Pocałunków, Kolumnę Nieskończoności i Stół Ciszy. Mieszkańcy miasta Tărgu-Jiu będą mogli obejrzeć słynne modele samochodów rumuńskich Dacia oraz Polskiego Fiata na Placu Centralnym.

Po południu tego samego dnia, karawana GO ROMANIA!, dotrze do Krajowej, gdzie zostanie również przywitana przez władze miasta, burmistrza Krajowej, Prezesa Rady Okręgu oraz Prefekta Okręgu Dolj.

Na dzień 2 lipca, polska delegacja ma zaplanowaną wizytę w Muzeum Sztuki w Krajowej, dawnej rezydencji polskiego prezydenta Ignacego Mościckiego, wraz z rodziną i świtą oraz marszałka Edwarda Śmiałego-Rydza, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w czasie wybuchu II Wojny Światowej.

W południe 2 lipca, karawana GO ROMANIA!, będzie goszczona przez Prezesa Rady Okręgu Ardżesz, Constantina Dan Manu i innych urzędników okręgu, a następnie zaprezentuje swoje samochody w centrum miasta. Prezes Rady Okręgu Ardżesz podjął się całkowitej organizacji przyjęcia karawany w Ardżesz i uznał to wydarzenie jako jedno z bardziej nostalgicznych wydarzeń okręgu.

Dzień 3 lipca jest poświęcony miastu Bukareszt, gdzie program karawany GO ROMANIA! obfituje w szczególną liczbę wydarzeń. Tak więc, o godzinie 12:00, Pałac Królewski Elżbiety będzie gościł polską delegację oraz wyda przyjęcie na jej cześć, a następnie karawana objedzie Bukareszt zahaczając o Łuk Triumfalny, Plac Rewolucji, Plac Uniwersytecki oraz Plac Zwycięstwa. Zaplanowane jest również zwiedzanie Parlamentu i Ratusza stolicy.

W dniu 4 lipca karawana GO ROMANIA! dotrze do punktu kończącego podróż, WYBRZEŻA RUMUŃSKIEGO. Tutaj, przez dwa dni, członkowie grupy objadą wybrzeże, przejeżdżając przez znane nadmorskie kurorty Mamaja, Olimp, Neptun, Wenus oraz Eforię. Delegacja będzie witana przez władze okręgu Konstanca i zaprezentuje samochody w pobliżu słynnego Kasyna w Konstancy.

Podczas powrotu, karawana GO ROMANIA! zatrzyma się w Dolinie Ryb, a także w ciągu ostatniego dnia spędzanego w Rumunii, 9 lipca, będzie goszczona w pięknym mieście nad rzeką, Oradea, gdzie zostanie powitana przez burmistrza okręgu Oradea oraz innych urzędników okręgu. Polacy odwiedzą słynną Cytadelę miasta Oradea, źródła termalne w kurorcie Felix oraz piękne, zabytkowe centrum miasta Oradea, po czym delegacja uda się w kierunku Krakowa, zamykając tym samym imprezę GO ROMANIA! i jej pierwszą edycję, której głównym celem jest wznowienie centrum zainteresowania polskich turystów Rumunią oraz jej pięknym wybrzeżem.