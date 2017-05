Kongsberg Automotive, producent komponentów i części dla przemysłu motoryzacyjnego, zdecydował się na budowę nowej - trzeciej już fabryki w Polsce. Zakład powstanie w Brześciu Kujawskim na powierzchni ok. 6 hektarów zlokalizowanej wokół węzła autostrady A1. Szacowana wartość inwestycji to ok. 150 mln zł.

Polski oddział norweskiej firmy, czyli Kongsberg Automotive Pruszków podpisał już w tej sprawie list intencyjny z firmą deweloperską Panattoni Europe. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na drugi kwartał 2017 roku, a zakończenie przewidziano na czwarty kwartał 2017 roku.

W nowym zakładzie będą produkowane komponenty takie jak maty grzewcze, systemy wentylacji oraz masażu. A docelowo pracę w fabryce znajdzie ponad 1000 osób.

- Decyzję o umiejscowieniu nowego zakładu pod Włocławkiem podjęliśmy przede wszystkim ze względu na atrakcyjną infrastrukturę komunikacyjną. Istotna jest tutaj obecność autostrady A1 oraz nieduża odległość do istniejących już zakładów. Naszą uwagę zwróciła również dostępność kadry technicznej oraz pracowników produkcyjnych, a także obecność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - powiedział Krzysztof Hauk, dyrektor generalny w Kongsberg Automotive Pruszków.

Kongsberg Automotive to norweski holding, działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się tu, m.in. maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także masażu, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Audi, Porsche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley.

W Polsce Kongsberg Automotive działa od 2000 roku w Pruszkowie i zatrudnia obecnie ponad 1200 pracowników. Część linii produkcyjnych jest wyposażona w roboty i w pełni zautomatyzowana. Drugi zakład koncernu otwarty w 2016 roku zlokalizowano w Koluszkach pod Łodzią.