Tom Hanks pod koniec października 2016 roku opublikował zdjęcie z czerwonym fiatem 126p. Amerykański aktor na fotografii, która lotem błyskawicy podbiła internet, wkłada kluczyk do zamka malucha na węgierskich numerach rejestracyjnych.

Tom Hanks / Media

Zdobywca Oscara za role pierwszoplanowe w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump" sfotografował się z fiatem 126p po Budapeszcie. To właśnie w stolicy Węgier kręcono zdjęcia do jego najnowszego filmu ''Inferno''.

- Jestem podekscytowany moim nowym samochodem! - stwierdził Tom Hanks pod zdjęciem. CZYTAJ WIĘCEJ>>

I jak się okazało tą fotografią aktor natchnął Monikę Jaskólską do zainicjowania akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa".

Monika Jaskólska, organizatorka akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" / Polska Agencja Prasowa / Artur Reszko

- Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie siedziałaby w małym fiacie. Widziałam ludzi, którzy podchodzą i głaszczą go po dachu. Ten samochód to kawał naszej historii i historii Bielska-Białej. Dlatego postanowiliśmy ofiarować aktorowi wyjątkowy egzemplarz - stwierdziła Monika Jaskólska.

Samochód musiał pochodzić z 1975 roku lub nawet starszy, ponieważ tylko takie pojazdy mogą jeździć jako zabytki w USA. Poszukiwania odpowiedniego modelu wreszcie dobiegły końca. Egzemplarz dla aktora znaleziono w Suwałkach - to fiat 126p z 1974 roku, czyli z początku produkcji w FSM w Bielsku-Białej.

Zakupiony dla gwiazdora samochód sam wjechał na lawetę / Facebook

Wytropiony w stolicy Suwalszczyzny maluch kosztował 8,5 tys. zł. Jednak zakup sfinansował biznesmen i rajdowiec Rafał Sonik, a zebrane w ramach akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" pieniądze zostały przekazane na bielski szpital pediatryczny.

Jaskólska podkreśla, że cena jaką zapłacono za tego fiacika to okazja, bo podobne modele kosztują na rynku ok. 20 tys. zł.

Maluch dla Toma Hanksa z Suwałk trafił do Bielska-Białej / Polska Agencja Prasowa / Artur Reszko

Zakupiony dla gwiazdora samochód sam wjechał na lawetę, jednak czeka go odnowienie od najmniejszej śrubki po czubek dachu. Organizatorzy akcji mają już nawet firmę, która w Bielsku zajmie się remontem generalnym wycenionym na 30-40 tys. zł - specjaliści zaoferowali wykonać go bezinteresownie.

Lśniący i odmłodzony fiat 126p do Toma Hanksa trafi zapewne za kilka miesięcy. Do Los Angeles dotrze samolotem.

Wytropiony w stolicy Suwalszczyzny maluch kosztował 8,5 tys. zł / Polska Agencja Prasowa / Artur Reszko

- Już wkrótce na łamach dziennika The New York Times w rubryce "What in the World" ukaże się artykułu o naszej akcji - powiedziała Monika Jaskólska. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że Hanks zechce odwiedzić Bielsko-Białą.