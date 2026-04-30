Volvo ES90 to powrót szwedzkiej limuzyny. 800 woltów robi różnicę

Maciej Lubczyński
dzisiaj, 15:38
Nowe Volvo ES90 popisuje się stylistyką, jakością wnętrza i mocnym napędem
Volvo ES90 to powrót do segmentu limuzyn. Szwedzka nowość korzysta z 800-woltowej architektury i dzieli podzespoły z flagowym SUV-em marki. Co oferuje ponad 5-metrowy model?

Nowe Volvo ES90 - test wideo

Szwedzi nazywają ES90 choć formalnie mamy do czynienia z liftbackiem. Kwestia nazewnictwa traci jednak na znaczeniu gdy popatrzymy na trójbryłową sylwetkę i ogromny, ponad rozstaw osi. ES90 to limuzyna z prawdziwego zdarzenia, a przestrzeń we wnętrzu tylko to potwierdza. Pod opływowym nadwoziem kryje się  najnowsza technologia, znana już  m.in. z EX90. Oznacza to 800-woltową architekturę - ładowanie w mgnieniu oka i imponujący zasięg.

Inżynierowie mieli do dyspozycji aż 3,1 m między przednią i tylną  osią, a to pozwoliło wygospodarować miejsce na akumulator o pojemności 106 kWh brutto. Bazowa odmiana ma baterię o pojemności 92 kWh Dzięki wymiarom samochodu (5000 mm długości, 1942 mm szerokości i 1546 mm wysokości) podróżowanie jest wyjątkowo wygodne, zarówno w przednim jak i tylnym rzędzie siedzeń.

Oto Volvo ES90. Zasięg, osiągi, ładowanie

Podstawowa odmiana, którą testowaliśmy, ma 333-konny silnik na tylnej osi i akumulator o użytecznej pojemności 88 kWh. Moment obrotowy 480 Nm zapewnia przyzwoite osiągi - 100 km/h pojawi się na liczniku po 6,6 s. Zasięg? Według WLTP wynosi 650 km w cyklu mieszanym, a w mieście przejedziemy niemal 800 km - oczywiście w sprzyjających warunkach. Bazowy wariant modelu ładuje się z mocą 350 kW, co przekłada się na możliwość doładowania baterii od 10 do 80 procent w czasie 22 minut - wynik jeszcze nie rekordowy, ale z pewnością taki, który pozwala podróżować bez kompromisów - a to przecież nadal wariant otwierający ofertę. Zużycie energii to 16,1 kWh/100 km.

Poziom wyżej pozycjonowany jest wariant Twin Motor z napędem na obie osie. Dwa silniki generują łącznie 449 KM, a przyspieszenie do setki trwa 5,5 s. Topowa wersja Twin Motor Performance oznacza aż 680 KM i 870 Nm. Od 0 do 100 km/h ES90 rozpędzi się w równe 4 sekundy. Prędkość maksymalna? Bez wyjątku - 180 km/h. Najwyższy wariant sedana Volvo ma taki sam zasięg i baterię co Twin Motor - daje to 700 km w cyklu mieszanym wg WLTP.

Volvo ES90 - wnętrze

Słuszne wymiary owocują przestronnym i wyjątkowo starannie wykończonym wnętrzem. Do środka można dostać się bez kluczyka - wystarczy smartfon albo Apple Watch. Centralnym punktem kokpitu jest 14,5-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego. Za płynność działania interfejsu i funkcji pokładowych, a także za możliwość zdalnych aktualizacji, odpowiadają podzespoły od Nvidii i Qualcomm. Nie zabrakło też mocnego akcentu audio – w topowej limuzynie Volvo zastosowano zestaw Bowers & Wilkins złożony z 25 głośników i wzmacniacza o mocy 1610 W.

Kabina ES90 niemal całkowicie pozbawiona została fizycznych przycisków, co utrudnia obsługę niektórych funkcji. Wnętrze jest za to wzorowo wyciszone, a fotele są wygodniejsze niż u rywali.

Tyle kosztuje Volvo ES90

Nowa limuzyna wyceniona jest na 299 900 zł - to cennikowa kwota za bazową odmianę - czyli taką, którą testowaliśmy. Wersja wyposażenia Core pozwala na wybór wyłącznie bazowego napędu. Wariant Plus (od 324 900 zł) dostępny jest już jako Twin Motor i Twin Motor Performance - za dopłatą odpowiednio 22 000 zł i 44 000 zł.

Miasteczko Volvo For Safety
Oto bezpieczeństwo w praktyce. Volvo For Safety to pierwszy taki projekt
Volvo EX90
Volvo jak Apple. Szwedzki gigant inwestuje w Polsce
Volvo EX60
To nowy najważniejszy model Volvo. Następca XC60 wjeżdża na rynek
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowców
Jesteś najlepszym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Nowy Volkswagen ID. Polo
Nowy Volkswagen Polo to trzęsienie ziemi. Jest ładny, szybki i wygodny. Jaka cena?
Mistrzowski quiz wiedzy o czasach PRL. 10/10 zdobędą tylko urodzeni przed 1989 rokiem
Mistrzowski quiz wiedzy o czasach PRL. 10/10 zdobędą tylko urodzeni przed 1989 rokiem
Fiat 126p PRL
Bardzo trudny quiz o autach z PRL. Polegniesz na 7. pytaniu? 8/10 to sukces
