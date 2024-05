Nowy Lexus RZ 300e, czyli Japończycy zmieniają zasady

Lexus RZ 300e to najmłodszy gracz w świecie samochodów elektrycznych. Od modelu RZ 450e różni się niższą mocą i przednim napędem. Większy jest za to zasięgiem na jednym ładowaniu. Oto szczegóły…

RZ 300e z długością ponad 4,8 m ląduje między krótszym o 14,5 cm NX i dłuższym o 8,5 cm RX. Także linia dachu RZ biegnie niżej. Za to rozstawem osi (2850 mm) przerasta oba modele. Pod względem stylistycznym serwuje nam niespotykane dotąd w autach Lexusa proporcje. Stoi na szeroko rozstawionych 20-calowych kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt.

Lexus RZ 300e to SUV większy niż hybrydowy Lexus NX

Charakterystyczny grill w kształcie klepsydry w RZ został trójwymiarową powierzchnią naszpikowaną czujnikami. Szlachetny wizerunek auta podkreślają smaczki w stylu high-tech. Dobrą robotę robi choćby szeroka listwa LED łącząca tylne światła. Z kolei przedzielony tylny spojler nie tylko wysmukla dach, ale też poprawia stabilność auta w trakcie jazdy.

Lexus RZ 300e z wolantem zamiast kierownicy. Jak działa rozwiązanie?

Wejścia do środka broni nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w NX, RX i najmniejszym LBX. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. We wnętrzu RZ jedną z najważniejszych nowych technologii jest pierwszy na świecie układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem (dostępny w Polsce od 2025 roku). Swój wynalazek Japończycy nazwali One Motion Grip. Nie jest to marketingowy gadżet na wzór Tesli, gdzie przycięto kierownicę, a reszta pozostała po staremu. W układzie Lexusa nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. Zamiast tego kabel zasilający i elektronika odpowiadają za zgodność życzeń kierowcy z kierunkiem jazdy. Wystarczy obrócić wolant o 150 stopni, aby przejść od oporu do oporu, bez potrzeby przekładania rąk (w Tesli trzeba). Taki wirtualny układ kierowniczy na żywo pracuje bardzo realistycznie – delikatny ruch już na postoju, a reakcja kół jest natychmiastowa.

Kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 16-17 cm luzu.

Lexus RZ 3003 z ogrzewaniem promiennikowym w kabinie

Kolejna innowacja na pokładzie RZ to ogrzewanie promiennikowe, które poza zdrowszym wpływem na podróżujących (komfort działania przypomina wygrzewanie się w słońcu) ma też oszczędniej pobierać prąd i zmniejszać obciążenie klimatyzacji. Promienniki ciepła umieszczono na wysokości kolan przed kierowcą i pasażerem z przodu, pod kolumną kierownicy oraz na dole deski rozdzielczej. Do ograniczenia zużycia energii elektrycznej przyczyni się też dach fotochromatyczny – za jednym dotknięciem magicznie zmienia się przezroczystość odcinając promienie słoneczne. Jego panoramiczna tafla szkła ma też powłokę, która odbija promieniowanie podczerwone i redukuje promieniowanie cieplne, jednocześnie zatrzymując ciepło w kabinie, gdy jest zimno.

Lexus RZ 300e - wyposażenie i nawigacja z chmury

Na uznanie zasługuje stacja multimedialna Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem – system imponuje szybkością reakcji i jakością prezentowanych grafik. Sam interfejs multimediów błyskawicznie łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. RZ można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson.

Seryjna nawigacja czerpie informacje z chmury. Rozwiązanie zapewnia także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy, bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft z czasem poprawi możliwości systemu multimedialnego, wydajność elektrycznego napędu, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach RZ może mieć nawet lepsze parametry niż na początku.

Lexus RZ 300e i jaka pojemność bagażnika z elektrycznie sterowaną klapą?

Lexus RX 300e pod elektrycznie sterowaną klapą skrywa bagażnik o pojemności 522 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy maksymalna pojemność do sufitu wynosi 1451 litrów. Pod roletą mieszczą się dwie walizki – 110-litrowa i 97-litrowa. Dodatkowo pod podłogą bagażnika jest schowek o pojemności 58 litrów, w którym można przechowywać kable do ładowania auta.

Lexus RZ 300e czy RZ 450e? Jakie różnice w napędzie i zasięgu

Lexus RX 300e jest autem przednionapędowym. Jeden silnik elektryczny zapewnia 204 KM mocy i 266 Nm momentu obrotowego. W efekcie 2-tonowy SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8 sekund. To o 3,3 sekundy wolniej wobec RZ 450e.

RZ 300e korzysta z tej samej baterii litowo-jonowej o pojemności 71,4 kWh (96 ogniw; napięcie 355V), co Lexus RZ 450e z napędem 4x4. Bez tylnej osi eAxle oraz inwertera masa auta jest mniejsza o ok. 100 kg, co przełożyło się na zwiększenie zasięgu. W zależności od wersji wyposażenia i rozmiaru kół średni zasięg Lexusa RZ 300e na jednym ładowaniu wynosi od 429 do 479 km.

Po przeciwnej stronie skali stoi Lexus RX 450e. Mocy dostarczają dwa silniki – przedni wytwarza 204 KM, tylny 109 KM. Łącznie taki system zapewnia kierowcy 313 KM (435 Nm) i za jednym zamachem tworzy elektryczny napęd na cztery koła DIRECT4. W efekcie to komputer decyduje o przeniesieniu momentu obrotowego między przód i tył - rozkład może być dostosowany w zakresie od 0 do 100 lub od 100 do 0 w ciągu milisekund. Żaden system mechaniczny nie jest aż tak sprawny. Zasięg przewidziano na poziomie 400-440 km.

Akumulator z gwarancją na 10 lat lub milion kilometrów

Naładowanie do poziomu 80 proc. potrwa 30 minut przy użyciu systemu szybkiego ładowania o mocy 150 kW (CCS2). Lexus jest tak pewien zastosowanej technologii, że na akumulator udziela gwarancji na 10 lat lub milion kilometrów. Zdaniem Japończyków po dekadzie eksploatacji bateria utrzyma 90 proc. pierwotnej pojemności, a pomoże w tym m.in. aktywne zarządzanie termiczne z pompą ciepła i chłodzeniem cieczą czy proces produkcyjny zabezpieczony tak, by żadne obce ciała nie dostały się do baterii.

Elektryczny Lexus RZ 300e kosztuje od 197 000 zł, to taniej niż hybrydowy Lexus NX

Nowy Lexus RZ 300e z okazji rynkowego debiutu kosztuje obecnie od 197 000 zł w wersji Business po uwzględnieniu rabatu oraz maksymalnej dopłaty w ramach programu "Mój elektryk". Dla porównania hybrydowy Lexus NX350h to wydatek od 229 700 zł.

Trzy wersje wyposażenia: Business, Prestige i Omotenashi

Korzystniej jednak wypada Lexus RZ 300e w bogatej wersji Prestige – taki samochód kosztuje teraz 240 700 zł, czyli 49,2 tys. zł mniej od ceny regularnej. Po odliczeniu maksymalnej dopłaty w ramach programu "Mój elektryk" cena spada do 213 700 zł (27 tys. zł wsparcia z Kartą Dużej Rodziny).

Lexus RZ 300e Prestige oferuje podgrzewaną kierownicę, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika, indukcyjną ładowarkę do smartfonów, przednie fotele z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, dwukierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy, czy wyświetlacz HUD na przedniej szybie obsługiwany dotykowymi przyciskami na kierownicy. Wersja Prestige wyróżnia się tapicerką ze skóry syntetycznej Tahara z perforacją, wnętrzem wykończonym wstawkami Tsuyasumi oraz oświetleniem przednich paneli drzwi.

Nowy Lexus RZ 300e Otomenashi, ile kosztuje ten SUV?

Lexus RZ 450e Otomenashi kosztuje teraz od 329 900 zł, a po uwzględnieniu dopłaty z programu "Mój elektryk" cena spada do 302 900 zł. RZ 300e Omotenashi w standardzie ma system autonomicznego parkowania Lexus Teammate z funkcją pamięci miejsc postojowych, wentylowane fotele przednie, pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych, 64-kolorowe oświetlenie ambient oraz złącze 220 V/150 W, światła Bi-LED z AHS. We wnętrzu tapicerka wykonana jest z materiału Ultrasuede z perforacją. Wersję Omotenashi można rozbudować o pakiet Luxury, który dokłada audio Mark Levinson z 13 głośnikami o mocy 1800 W oraz fotochromatyczny dach panoramiczny.

Lexus tnie ceny samochodów elektrycznych

Przy okazji producent ściął ceny mocniejszego modelu RZ 450e w wersji Prestige z pakietem Design. Auto w tym wariancie po obniżce oraz z dopłatą 27 tys. zł z programu "Mój elektryk" od 249 400 zł. Wyposażenie obejmuje światła full LED, 20-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownicę, ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów przedniego rzędu siedzeń, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika, kamerę cofania z panoramicznymi widokiem 360 stopni dookoła samochodu, inteligentny kluczyk, 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą oraz 10-calowy kolorowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie (HUD) i cyfrowe lusterko wsteczne. Na pokładzie system multimedialny Lexus Link PRO z 14-calowym wyświetlaczem, asystentem głosowym Lexus Concierge, usługami Connected oraz nawigacją w chmurze i 4-letnim bezpłatnym pakietem transmisji danych. Tapicerka w tej wersji wykonana jest z perforowanej skóry syntetycznej Tahara, a wnętrze wykończono wstawkami Tsuyasumi.

Nowy Lexus RZ 300e i Lexus 450e - ceny

Wersja Lexus RZ 300e Lexus RZ 450e Business 269 900 zł 299 900 zł Prestige 289 900 zł 319 900 zł Otomenashi 329 900 zł 359 900 zł

Nowy Lexus RZ 300e i Lexus 450e - dane techniczne, wymiary, osiągi, pojemność bagażnika