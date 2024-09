Nowe ceny paliw od poniedziałku 9 września

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od 9 września 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

- Początek września dał wyraźną korektę cen paliw w polskich rafineriach. Ku zadowoleniu kierowców sukcesywnie maleją też koszty tankowania na stacjach - ceny benzyny i oleju napędowego powróciły do poziomów z października ubiegłego roku. W sprzedaży detalicznej po raz kolejny odnotowaliśmy obniżki, były one wyraźne i objęły wszystkie gatunki paliw - zauważają analitycy e-petrol.pl. Jak to wygląda w złotówkach?

Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Cena benzyny 95 spadła o 8 groszy do poziomu 6,19 zł/l. Olej napędowy w mijającym tygodniu kosztował 6,21 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG za litr gazu płacili średnio 2,79 zł.

Paliwo Cena Benzyna 95 6,19 zł/litr Olej napędowy czyli diesel 6,21 zł/litr Gaz LPG 2,79 zł/litr

Ceny paliw na stacjach idą w przeciwnym kierunku. Pękła granica cenowa

Zdaniem analityków podwyżka cen w rafineriach nie będzie miała wpływu na ceny paliw na stacjach. W detalu kierowcy w nadchodzącym tygodniu powinni oczekiwać wyraźnych obniżek, które mogą sięgnąć nawet 10 groszy na litrze. W efekcie benzyna 95 od 9 września będzie kosztować w przedziale 5,98-6,15 zł/l.

Potanieje także olej napędowy. W zależności od regionu i typu stacji diesel ma kosztować 6,12-6,24 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG mogą odetchnąć – autogaz także ma tanieć i średnio za litr tego paliwa trzeba będzie zapłacić 2,75-2,82 zł.

Paliwo Cena od 9 września 2024 roku Benzyna 95 5,98-6,15 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,12-6,24 zł/l Gaz LPG 2,75-2,82 zł

Od poniedziałku 9 września ceny paliw najniższe od roku i to nie jest koniec zmian

Także analitycy BM Reflex zauważają, że w mijającym tygodniu ceny benzyny i oleju spadły średnio o 5 groszy na litrze, natomiast autogazu o 1 grosz na litrze. W efekcie benzyna 95 i diesel to identyczny wydatek - na poziomie 6,21 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 wymaga 7 zł/litr. Gaz LPG kosztuje 2,83 zł/l.

- Tym samym ceny benzyny i oleju napędowego nie dość, że są najniższe od początku roku, to spadły do poziomu najniższego od października 2023 roku - zauważają eksperci. - Skala korekty na rynku hurtowym, zwłaszcza w przypadku benzyn, pozostawia miejsce na dalsze spadki cen przy dystrybutorach w kolejnym tygodniu, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku hurtowym - zapowiadają.

W drugim tygodniu września kierowcy powinni spodziewać się cen paliw niższych średnio od 5 do 10 groszy na litrze. Mniej zauważalne będą zmiany cen gazu LPG. Jednocześnie przybędzie stacji, gdzie ceny benzyny 95 i diesla będą się zbliżały w okolice 6 lub poniżej 6 zł/l.

Paliwo najdroższe w trzech województwach

Tankowanie benzyny 95 i diesla na początku września jest najtańsze w województwie świętokrzyskim - litr obu tych paliw kosztuje średnio po 6,10 zł. Za to w województwie łódzkim tankowanie gazu LPG wychodzi najtaniej - tam litr tego paliwa kosztuje 2,76 zł/l.

Za to kierowcy w woj. kujawsko-pomorskim nie mają powodów do radości – tu benzyna 95 jest najdroższa w kraju i kosztuje średnio 6,36 zł/l. Diesel ma najwyższe ceny w województwie podlaskim – za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 6,34 zł. Gaz LPG jest najdroższy w województwie zachodniopomorskim. Litr tego paliwa kosztuje od 2,86 zł.