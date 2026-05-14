Znika największy problem aut spalinowych. BMW: Oto silnik idealny, rusza produkcja

Przełom w Monachium: Technologia BMW M Ignite

BMW M Ignite to nowa technologia, opatentowana przez niemiecki koncern w 2024 roku. Jej sercem jest komora wstępna umieszczona w głowicy cylindrów. Połączono ją z główną komorą spalania za pomocą otworów przelewowych.

Komora wstępna posiada własną świecę oraz cewkę, co oznacza, że silnik ma dwa niezależne układy zapłonowe. Jak to wszystko działa?

Podwójny zapłon: Jak silnik oszukuje fizykę?

Przy niskich i średnich obrotach konwencjonalna świeca w głównej komorze spalania zapala się przed świecą w komorze wstępnej. Jednak gdy silnik pracuje na wyższych obrotach i przy większym obciążeniu, główną rolę przejmuje zapłon w komorze wstępnej.

Część mieszanki paliwowo-powietrznej kierowana przez otwory do komory wstępnej ulega tam zapłonowi. Powstałe w ten sposób płomienie opuszczają komorę wstępną z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku.

Większa wydajność bez spalania stukowego

Dysze zapłonowe powodują następnie jednoczesny zapłon mieszanki w głównej komorze spalania powyżej tłoka w wielu punktach naraz. Efektem jest znacznie większa prędkość spalania. Równocześnie inżynierom BMW udało się uniknąć tzw. spalania stukowego.

Dodatkowym efektem wdrożenia tej technologii jest spadek temperatury spalin. Oprócz zapłonu w komorze wstępnej, wśród innych nowych rozwiązań technicznych znalazły się: wyższy stopień sprężania oraz turbosprężarki z regulowaną geometrią wirnika (VTG).

BMW M Ignite

Mniej paliwa, ta sama moc: BMW M3 i M4 kontra nowa norma Euro 7

Zdaniem konstruktorów technologia BMW M Ignite znacznie zwiększa wydajność sześciocylindrowych silników rzędowych, zwłaszcza gdy pracują one na granicy swoich możliwości. Przy dużym obciążeniu zużycie paliwa znacznie spada, co pozwala na tej samej ilości paliwa pokonać więcej kilometrów.

Przedstawiciele bawarskiej marki są tak pewni zastosowanych innowacji, że nie obawiają się normy emisji spalin Euro 7, która wejdzie w życie w listopadzie 2026 roku. Niemieckim inżynierom udało się uratować silniki benzynowe przed skutkami restrykcyjnych przepisów.

Kiedy nowe silniki trafią na rynek?

Nowatorski system zapłonu z komorą wstępną zadebiutuje w sześciocylindrowych silnikach rzędowych już w połowie 2026 roku. Wszystkie wersje modeli BMW M3 i BMW M4 będą wyposażone w technologię BMW M Ignite od lipca. Produkcja BMW M2 rozpocznie się w sierpniu. Co ważne, pojemność skokowa i moc wszystkich aut pozostaną niezmienione w stosunku do wycofywanych jednostek.