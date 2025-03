Tak wygląda nowy Volkswagen ID. EVERY1, czyli samochód dla każdego

Nowy Volkswagen ID. EVERY1 polakierowany na złoto i na 19-calowych kołach wyskoczył z pudełka podczas wielkiego show w Dusseldorfie. Jak wskazuje angielska nazwa – to ma być samochód dla każdego. Jednocześnie niemiecki producent zapowiedział, że do 2027 roku wprowadzi na rynek aż dziewięć nowych modeli. Wszystkie mają wyróżniać się jakością i dopracowaną stylistyką.

– Przystępny cenowo, wysokiej jakości i ekonomiczny – taki będzie nowy elektryczny Volkswagen z Europy dla Europy. To jest Liga Mistrzów w produkcji samochodów – zapowiedział Thomas Schafer, dyrektor generalny marki Volkswagen. Czego mają spodziewać się kierowcy?

Nowy Volkswagen z Europy dla Europy. Tani, dopracowany i oszczędny

Volkswagen ID. EVERY1 pod względem designu jest prosty i bez zbędnych udziwnień. Wygląda ponadczasowo. Został zaprojektowany w nowym języku stylistycznym VW, który skupia się na trzech filarach: stabilności, sympatycznym wyglądzie i ekscytacji. A wymyślił je Andreas Mindt, który wcześniej pracował dla Bentleya i Audi. Pięciodrzwiowy debiutant spod jego ręki w swoim nadwoziu łączy zinterpretowane na nowo charakterystyczne, ponadczasowe elementy kultowych modeli marki z Wolfsburga. Fachowe oko dostrzeże, że m.in. kształt słupka C przypomina rozwiązanie z pierwszego Golfa.

– Projektowanie samochodów jest formą sztuki, ale także w niej istnieją jasne prawa, które mają zastosowanie – takie jak złota proporcja – stwierdził Andreas Mindt odpowiedzialny za opracowanie nowej stylistyki niemieckiej marki. – Auto może się spodobać już na pierwszy rzut oka dzięki wykorzystaniu tzw. złotej proporcji. Mówiąc najprościej, jest to stosunek trzech piątych do dwóch piątych obrazu, rzeźby, a także, jak w tym przypadku, widoku pojazdu z boku. Już Leonardo da Vinci stosował tę geometryczną zasadę w dziełach sztuki, takich jak Mona Lisa. W sylwetce ID. EVERY1 jest to podział od 2/5 do 3/5 między bocznymi oknami a powierzchniami nadwozia; z tyłu widać to po płaskiej tylnej szybie i zderzaku, a czarna obwódka wokół szyby jest swego rodzaju hołdem dla modelu up! i Golfa GTI pierwszej generacji. Również przednia część nadwozia z efektownymi reflektorami LED i stylizowaną osłoną chłodnicy pomiędzy nimi jest stworzona według złotej proporcji – wyjaśnił Mindt.

Volkswagen ID. EVERY1 przestronny jak VW Polo. Wymiary

Volkswagen ID. EVERY1 przy długości 3880 mm plasuje się pomiędzy modelem up! (3600 mm) produkowanym do 2023 r. a obecnym Polo (4074 mm). Mimo to w nowym modelu jest tyle samo miejsca, co w większym Polo. Rozwiązaniem zagadki jest nowa platforma MEB z napędem na przednie koła. Zapewnia ona doskonałe wykorzystanie przestrzeni.

Przejrzyście urządzone wnętrze wykonano z przyjemnych w dotyku materiałów. Ciepłe i miłe dla oka kolory potęgują uczucie przestronności. Na szczycie deski rozdzielczej dominuje ekran dotykowy stacji multimedialnej. Pod nim znajdują się przyciski do regulacji temperatury wnętrza, ogrzewania foteli i dźwięku. Po stronie pasażera może dodatkowo zamontować tablet lub półkę.

Pojemność bagażnika to numer popisowy

Konsola środkowa służy nie tylko jako klasyczny środkowy podłokietnik. Można ją przesuwać do przodu i do tyłu. W środku znajdują się regulowane półki, które można wysuwać do przodu lub do tyłu. Podobna konsola środkowa znajdowała się do tej pory tylko na pokładzie znacznie większej ikony designu Volkswagena: modelu ID. Buzz. System siedzeń jest równie zmienny jak konsola środkowa: przedni fotel pasażera i tylne siedzenia można składać na różne sposoby. Numerem popisowym będzie również wykorzystanie przestrzeni kabiny. Pojemność bagażnika w tym niemal 4-metrowym aucie wynosi aż 305 litrów.

Volkswagen ID. EVERY1 z nowym silnikiem o mocy 95 KM

Napęd? Volkswagen ID. EVERY1 dostanie nowy silnik elektryczny o mocy 95 KM. Samochód rozpędzi się do 130 km/h. Zasięg to co najmniej 250 kilometrów na jednym ładowaniu.

Nowy Volkswagen ID. EVERY1 za 43 000 zł zamiast Polo

Nowy Volkswagen ID. EVERY1 ma kosztować na poziomie 20 000 euro, czyli 83 000 zł. To taniej niż najtańszy VW Polo i nawet mniej niż Dacia Spring z klimatyzacją. Z taką ceną Niemcy wyprowadzają też bolesny cios w chińskich producentów. Cena spadnie do 43 000 zł gdyby odliczyć 40 000 zł maksymalnej dopłaty rządowej. Samochód wejdzie do produkcji seryjnej w 2027 roku. Wcześniej, bo już w 2026 roku na rynek wjedzie ID. 2all w wersji produkcyjnej jako Volkswagen ID.2 w cenie ok. 25 000.