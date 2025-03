Kierowcy szykujcie się na podwyżki opłat komunikacyjnych

160 zł za rejestrację samochodu i 100 zł za wydanie prawa jazdy to za mało. Jak to możliwe? Podwyżki opłat komunikacyjnych domagają się samorządowcy. Potrzebę waloryzacji uzasadniają zamrożeniem stawek – obecne ceny od 12 lat nie były zmieniane, mimo rosnących kosztów obsługi. Ale po kolei...

Okazuje się, że przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Związku Powiatów Polskich podczas spotkania z decydentami Ministerstwa Infrastruktury uzgodnili, że powiaty i miasta na prawach powiatów przygotują szczegółowe wyliczenia kosztów świadczenia tych usług oraz propozycje uproszczeń procedur, które mogłyby ograniczyć wydatki. Zebrana dokumentacja trafiła już do resortu.

Samorządy nie zarabiają kierowcach. PWPW podnosi ceny blankietów prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych

– Podczas kolejnych posiedzeń Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST, które miały miejsce w styczniu i lutym 2025 roku, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury informowali, że prace nad nowelizacją przepisów są w toku i wkrótce zostaną przedstawione propozycje zmian. Samorządy z niecierpliwością oczekują na konkretne rozwiązania, które pozwolą dostosować opłaty do rzeczywistych kosztów ich świadczenia – mówi Rafał Szczepkowski z Unii Metropolii Polskich.

Samorządowcy zwracają uwagę, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych co roku waloryzuje ceny druków urzędowych o stopień inflacji z poprzedniego roku. Z kolei w wydziałach komunikacji nic się nie zmienia – wciąż otrzymują tę samą kwotę za rejestrację pojazdu i wydanie prawa jazdy. W efekcie rosnąca różnica między rzeczywistymi kosztami a wpływami powoduje, że lokalne budżety muszą ponosić dodatkowe obciążenia. Krótko mówiąc: samorządy nie zarabiają kierowcach.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowe przepisy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Nowelizacja przepisów jest zawiązana ze zmianami, które wprowadziła ustawa o aplikacji mObywatel. Resort infrastruktury w swoim dokumencie skierowanym do konsultacji publicznych proponuje jednak utrzymanie dzisiejszych kwot.

Nowe przepisy ws. opłat dla kierowców nie podobają się samorządowcom

Rozwiązanie przedstawione przez ministerstwo oburzyło Związek Powiatów Polskich. Przedstawiciele ZPP zagrozili nawet wydaniem negatywnej opinii do projektu MI, jeśli stawki opłat pozostaną na dotychczasowym poziomie. Organizacja domaga się, by kwoty płacone przez kierowców zostały po 12 latach zamrożenia zwaloryzowane, szczególnie w kontekście rosnących kosztów po stronie powiatów. Po stronie samorządowców stanął poseł KO Piotr Kandyba, który w piśmie przesłanym do ministerstwa wskazał, że wydatki ponoszone przez powiaty w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami zaczynają przewyższać dochody z opłat od zmotoryzowanych Polaków.

– Opłaty za tablice rejestracyjne nie zmieniały się od 2003 r. W tym czasie ceny tablic istotnie wzrosły – po 2022 r. wzrost cen za tablice rejestracyjne był szczególnie istotny, bo aż o 80 proc. – zauważa Kandyba. – Ostatnia zmiana wysokości opłat rejestracyjnych miała miejsce w 2010 r. W tym czasie ceny druków komunikacyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wielokrotnie wzrastały np. cena spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego w PWPW wzrosła z 37,11 zł w 2022 r. do 44,75 zł w 2024 r., cena spersonalizowanego druku prawa jazdy w tym samym czasie wzrosła z 66,36 zł na 80,75 zł, a karty kwalifikacji kierowcy z 86,10 zł na 109,72 zł, co spowodowało, że różnica pomiędzy dochodem a ponoszonym przez powiat wydatkiem w sposób drastyczny się zmniejszyła – tylko w okresie od 2022 r. do 2024 r. różnica pomiędzy dochodem a wydatkiem zmniejszyła się o ok. 40 proc. – wylicza parlamentarzysta. Poseł wstawiając się za losem samorządowców również domagał się od resortu podniesienia opłat za rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Efekt?

Nawet 150 zł za blankiet prawa jazdy? Cena wyższa o 50 procent

Ministerstwo przyznało, że w przypadku blankietu prawa jazdy analizowano podniesienie opłaty nawet o połowę. – Jeżeli zostanie podjęta decyzja o waloryzacji opłat za wydanie prawa jazdy, rozpatrywana jest opcja podniesienia tej opłaty o wskaźnik cen towarów i usług tj. 47-50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego – o 35 zł – wyliczyła wówczas Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI. To oznaczało, że za wydanie blankietu prawa jazdy kierowca miałby zapłacić około 150 zł. Z kolei międzynarodowe prawko zdrożałoby z 35 zł do 70 zł.

Ile kosztuje wydanie prawa jazdy w 2025 roku?

Na razie nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury proponuje utrzymanie dotychczasowych stawek opłat, czyli: 100 zł opłaty za wydanie prawa jazdy, 35 zł za wydanie międzynarodowego prawa jazdy i 30 zł za pozwolenie na kierowanie tramwajem. Czy resort w trakcie prac nad nowelizacją przepisów ugnie się pod ultimatum samorządowców i jednak podniesie opłaty? Pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne – stawka w tej grze jest wyjątkowo wysoka.

Obowiązkowa wizyta w urzędzie i prawo jazdy do wymiany. Nawet bezterminowe

Ewentualny wzrost cen za wydanie prawa jazdy dotknie wszystkich kierowców, nie tylko tych, którzy dopiero zdali egzamin. Przepisy przewidują bowiem, że blankiet musi wymienić każdy – nawet jeśli ma bezterminowe prawo jazdy. Takich osób jest przynajmniej 15 mln.

– Od 19 stycznia 2013 r. każdy nowo wydany dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. – Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r., czyli tzw. bezterminowe, będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk – wyliczyła. Dokładnie opisuje to rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Kiedy muszę wymienić prawo jazdy? Daty określono już w ustawie

Bezterminowe prawo jazdy podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien obowiązkowo stawić się urzędzie. W rozdziale 19 czytamy:

Art. 124. 1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach.

zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach. 2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Każdy kierowca musi wymienić prawo jazdy. Co mówią przepisy? Które kategorie?

Kierowcy obecnie otrzymują prawo jazdy z terminem ważności maksymalnie do 15 lat (po wymianie nowy dokument będzie ważny również maksymalnie 15 lat). Dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Wyjątek od tej zasady zachodzi sytuacji, w której z orzeczenia lekarskiego wynika, że kierowca ma np. wadę wzroku. Wówczas jego prawo jazdy jest znakowane odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważne przez 5 lat. Z kolei prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E jest wydawane maksymalnie do 5 lat, jednak nie dłużej niż wynika to z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Prawo jazdy w myśl nowych zasad i zgodne z nowym wzorem wydaje się od 19 stycznia 2013 r. To oznacza, że pierwsi kierowcy swoje dokumenty ważne przez 15 lat będą musieli wymienić w styczniu 2028 roku. Czyli za 3 lata.

Wyższe opłaty za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych. Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Szefowa Departamentu Transportu Drogowego w MI przyznała również, że resort przymierzał się do zwiększenia opłat za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych. Obecnie rejestracja samochodu, w większości przypadków, kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.