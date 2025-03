Nowe Audi A6 Avant wjeżdża na rynek. Oto kombi 9. generacji

W Audi nazwa Avant od 1977 roku to synonim elegancji i wysokiej funkcjonalności. Na przestrzeni 48 lat powstało wiele kultowych kombi, które łączyły sportowe osiągi z praktycznością – szczególnie modele z linii RS. Z generacji na generację kierowca Audi A6 Avant dostawał coraz to lepsze rozwiązania zamknięte w przestronnej karoserii z pojemnym bagażnikiem. Dziś na rynek wjeżdża zupełnie nowy obiekt pożądania…

Tak wygląda nowe Audi A6 Avant. Jest o 60 mm dłuższe od poprzednika

Nowe Audi A6 Avant urosło o 60 mm i teraz to niemal 5 metrów technologii opakowanej w nadwozie o genialnie dobranych proporcjach. Popisem inżynierów są m.in. cyfrowe światła do jazdy dziennej LED składające się z 48 pojedynczych segmentów LED na reflektor. Można je zaprogramować w jednym z 7 ustawień. Tylne lampy wykorzystują technikę OLED 2. generacji – każda strona wykorzystuje 198 segmentów, które wydają się być w ciągłym ruchu. Algorytm opracowany specjalnie dla tej funkcji tworzy nowe obrazy z 396 segmentów OLED kilka razy na sekundę.

Samochód jest oczywiście niesamowicie aerodynamiczny i może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza Cx wynoszącym 0,25 – to najlepsza wartość dla Avanta z silnikiem spalinowym w historii Audi. Podobne parametry osiągają auta elektryczne. Ten znakomity rezultat osiągnięto dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym dużych kurtyn powietrznych, regulowanych wlotów powietrza z przodu, spojlera dachowego i paneli po bokach tylnej szyby, które rozszerzają nadwozie dla lepszego przepływu powietrza. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

W kabinie A6 Avant totalna cyfryzacja i cztery wyświetlacze

Wewnątrz jeszcze więcej przestronności. Nowe Audi A6 Avant robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale charakterystyczną dla klasy premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Kokpit otacza kierowcę dużym wygiętym ekranem OLED, który łączy cyfrowe zegary 11,9 cala oraz 14,5-calowy wyświetlacz dotykowy stacji multimedialnej. Także pasażer obok może mieć własny 10,9-calowy wyświetlacz wbudowany w deskę rozdzielczą.

Lista najciekawszych dodatków obejmuje m.in. automatyczne domykanie drzwi, większy o ponad 85 proc. wyświetlacz HUD, czterostrefową klimatyzację z jonizatorem i czujnikiem drobnego pyłu, automatycznie przyciemniający się szklany dach czy system audio Bang & Olufsen z głośnikami w przednich zagłówkach (dźwięk 3D jest generowany przez 16 lub 20 głośników, w tym wzmacniacz i subwoofer o mocy odpowiednio 685 lub 810 watów).

Jaka jest pojemność bagażnika w nowym Audi A6 Avant?

Bagażnik Audi A6 Avant zapewni 503 l pojemności. Po złożeniu kanapy dzielonej w proporcji 40:20:40 możliwości transportowe rosną do 1534 litrów. Praktyczność podnosi system szyn, pakiet schowków, siatka oddzielająca bagaż od części pasażerskiej oraz zestaw do mocowania ładunku z drążkiem teleskopowym i paskiem napinającym. Elektrycznie sterowna klapa otwiera się i zamyka po machnięciu stopą w miejscu wyświetlanym pod zderzakiem.

Audi A6 Avant to trzy silniki do wyboru. Dwa benzynowy i diesel

Nowe Audi A6 Avant debiutuje na rynku z dwoma jednostkami benzynowymi i dieslem. Podstawowy silnik 2.0 TFSI o mocy 204 KM (340 Nm) współpracuje z dwusprzęgłowym 7-biegowym automatem S-tronic. Takie kombi powinno od 0 do 100 km/h przyspieszać w 8,3 sekundy i zużywać przy tym ok. 8 l paliwa na 100 km.

A6 Avant z silnikiem 2.0 TDI/204 KM zaskoczy oszczędnością

Na długich dystansach zdecydowanie lepiej sprawdzi się A6 Avant z silnikiem 2.0 TDI/204 KM (400 Nm) i dwusprzęgłowym automatem. Diesel jest wyposażony w układ miękkiej hybrydy i instalację elektryczną 48V – takie rozwiązanie ma godzić dynamiczne osiągi (od 0 do 100 km/h w ok. 7 s) z umiarkowanym spalaniem (5 l ON/100 km). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik TDI. Głównym elementem systemu jest napędzane paskiem urządzenie PTG o mocy 24 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd (odzyskuje do 25 kW) i wspomaga jednostkę TDI zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem nawet 230 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny umożliwia również jazdę w trybie EV np. podczas manewrowania na parkingu. Jednostka 2.0 TDI jest dostępna z napędem na przód lub układem quattro.

Audi A6 Avant 3.0 V6 TFSI to rodzinna rakieta

Wreszcie prawdziwa rakieta do rodzinnych podróży, czyli Audi A6 Avant z turbodoładowanym silnikiem 3.0 V6 TFSI o mocy 367 KM (550 Nm). Takie superkombi z seryjnym napędem quattro ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy. W tym przypadku niemieccy inżynierowie sięgnęli po jednostkę produkowaną od 2015 roku i po odpowiednich modyfikacjach turbosprężarki spalin czy modyfikacji układu wtryskowego dodali także instalację miękkiej hybrydy. W efekcie takie auto ma zużywać 7,8 l benzyny na 100 km (przynajmniej na papierze).

Nowe zawieszenie pneumatyczne sterowane głosem i skrętna tylna oś

Standardowy układ kierowniczy nowego A6 Avant reaguje teraz bardziej bezpośrednio. Opcjonalne adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z regulacją tłumienia na wszystkich czterech kołach reguluje wysokość nadwozia i siłę pochłaniania wstrząsów (auto jest wówczas niższe o 20 mm). W trybie dynamicznym A6 zbliża się do asfaltu o kolejne 10 mm. Z kolei funkcja lift podnosi niemieckie kombi o 20 mm powyżej normalnego poziomu i może być używana do prędkości 85 km/h. Co ciekawe, tym zawieszeniem można sterować za pomocą sterowania głosowego i prostych poleceń, takich jak "podnieś pojazd" lub "obniż zawieszenie pneumatyczne".

Skrętna tylna oś jest dostępna opcjonalnie w połączeniu z napędem na wszystkie koła quattro. Przy niskich prędkościach tylne koła skręcają się do 5 stopni w przeciwnym kierunku do kół przednich. Samochód jest dzięki temu bardziej zwinny w ruchu miejskim i w ciasnych zakrętach, a promień skrętu zmniejsza się o nawet 1 metr. Przy średnich i wyższych prędkościach tylne koła skręcają w tym samym kierunku poprawiając prowadzenie.

Ile kosztuje nowe Audi A6 Avant?

Nowe Audi A6 Avant będzie można zamawiać już w marcu 2025 roku. Cena wersji z podstawowym silnikiem 2.0 TFSI/204 KM zaczyna się od 58 000 euro (ok. 240 tys. zł). Audi A6 Avant 2.0 TDI z technologią MHEV plus kosztuje od 61 700 euro (ok. 257 tys. zł). W salonach auta pojawią się pod koniec maja 2025 roku.