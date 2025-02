Nowa Skoda Enyaq już w produkcji. Cenowa rewolucja w Polsce

Nowa Skoda Enyaq w zieleni Olibo i na 20-calowych felgach Vega zjechała z taśmy produkcyjnej w głównym zakładzie czeskiej marki w Mlada Boleslav. To jedyna tak elastyczna fabryka Grupy Volkswagen w Europie, gdzie na jednej linii powstaje zarówno Octavia z silnikiem spalinowym (platforma MQB), jak i niedawno wprowadzony mniejszy elektryczny Elroq (platforma MEB). Sprytny ruch pozwala Czechom reagować na zapotrzebowanie rynku i błyskawicznie zwiększać lub zmniejszać produkcję któregoś z modeli.

Taka strategia może się przydać, ponieważ Enyaq bije rekordy popularności. Od debiutu w 2020 roku w fabryce w Mlada Boleslav wyprodukowano już ponad 250 000 egzemplarzy modeli Enyaq i Enyaq Coupe. Czesi mają co świętować, ale konkurencja – szczególnie z Chin – mocno napiera. Stąd decyzja o zmianie warty i cenowej rewolucji. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowa Skoda Enyaq to stylistyczna rewolucja i tak wygląda

Nowy Enyaq wygląda futurystycznie, a to zasługa nowego języka stylistycznego Modern Solid. Zamiast pionowo ustawionego grilla i dużych reflektorów pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Teraz czeski SUV na świat patrzy przez wąskie lampy, które przewidziano w dwóch wersjach.

Standardowy wariant wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED dla świateł mijania i drogowych na dole. Najbardziej zaawansowana odmiana to już matrycowe reflektory LED Matrix – tu cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują umieszczone obok siebie dwa zestawy BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać innych podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Nowe logo Skody zamiast strzały. Ładne?

Wyżej tuż pod krawędzią maski biegnie nowy pas Light Band z pionowymi liniami podświetlanymi diodami LED. Nad tym zamiast znanego logo ze strzałą mamy nazwę SKODA wypisaną opatentowaną czcionką, która w kolejnych modelach stanie się nowym logo. Czeska marka twierdzi, że nad tym znakiem głowili się wszyscy pracownicy. Co więcej, aż 2200 osób z sześciu kluczowych rynków – Czech, Niemiec, Indii, Izraela, Włoch i Norwegii – przebadano, aby wybrać najlepszą wersję logo spośród 165 projektów. Efekt? Niby nic nadzwyczajnego, ale ponoć najtrudniejszym elementem było zintegrowanie karonu nad literą S, co stanowi ważną część czeskiego dziedzictwa ŠKODY. Tak zwany "Háček" ("ptaszek" nad S) jest teraz połączony z pierwszą literą. Badania wykazały, że typograficzny znak słowny jest łatwiejszy do rozpoznania i identyfikacji niż tradycyjne okrągłe logo z uskrzydloną strzałą.

Tylne światła w technice LED nawiązują do charakterystycznego dla Skody kształtu litery C i są dostępne w dwóch wersjach. Topowa dodaje animowane kierunkowskazy i animacją wita i żegna kierowcę.

Nowy SUV Skody nie zawstydzi się przed Mercedesem

Nowy Enyaq wyróżnia się dopracowaną aerodynamiką i osiąga współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,245, w porównaniu do 0,264 dla poprzedniego modelu. Z kolei Enyaq Coupe, ze współczynnikiem od 0,225 zamiast 0,234, ma jeszcze łatwiej. To najbardziej aerodynamiczny model w gamie czeskiej marki (dla porównania Kia EV3 to 0,268, Volvo EX30 - 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to znakomite rezultaty. Osiągnięto je dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają błotniki dla lepszego przepływu powietrza.

Nowa Skoda Enyaq kontra stary Enyaq. Sprawdź różnice w wymiarach

Nowa Skoda Enyaq Nowa Skoda Enyaq Coupe Długość (mm) 4658 (+9 mm więcej) 4658 (+5 mm) Szerokość (mm) 1879 1879 Wysokość (mm) 1622 (+1 mm) 1623 (+2 mm) Rozstaw osi (mm) 2766 (+1 mm) 2766 (+1 mm) Współczynnik oporu powietrza ≥ 0,245 ≥ 0,225

Nowe materiały, intuicyjna obsługa. Tak wygląda wnętrze

Skoda doskonali swoją gamę modelową w kierunku premium, stąd we wnętrzu pojawiły się materiały wykraczające jakością poza standardy popularnych marek. Przeprojektowana kierownica z nowym logo marki jest teraz standardowo podgrzewana. Seryjne wyposażenie obejmuje system Kessy Advanced z funkcją otwierania przy podchodzeniu i blokadą po oddaleniu się, a także podgrzewane przednie fotele, 3-strefową klimatyzację i przygotowanie do montażu haka holowniczego we wszystkich modelach. Do tego przewidziano cztery pakiety opcji: Clever, Plus, Advanced i Maxx.

Kierowcy docenią najnowszą generację oprogramowania. Po takiej zmianie system multimedialny jeszcze szybciej reaguje na dotyk, do tego obsługę ułatwia konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami. Cyfrowym frykasem jest zmodernizowany wyświetlacz head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, który ucieszy bardziej czytelną grafiką. Jak działa? Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed autem – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist (system pomoże nawet pokonać zakręty).

Ile masz wzrostu? Nowa Skoda przestronna jak limuzyna klasy wyższej. Jaka pojemność bagażnika?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 14 cm luzu.

Enyaq jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 585 do 1710 litrów (570/1610 litrów w coupe). Na pokładzie przewidziano również mnóstwo sprytnych schowków. Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy zwijana pokrywa przestrzeni bagażowej, którą można obsługiwać jednym dotknięciem. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Na liście jest jeszcze m.in. skrobaczka do lodu ze wskaźnikiem głębokości bieżnika opony zintegrowana z panelem klapy bagażnika, parasol w schowku drzwi kierowcy oraz kieszenie na telefony komórkowe na oparciach przednich siedzeń. Sprytna funkcja Heaters automatycznie włącza do czterech funkcji ogrzewania, oraz szybkie przednie i tylne porty USB-C o mocy ładowania do 45 W.

Nowa Skoda Enyaq 60, 85 i 85x. Co wybrać?

Nowa Skoda Enyaq to trzy warianty układu napędowego: 60, 85 i 85x. W ten sposób czeski producent daje demokratyczny wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach.

Podstawowy Enyaq 60 skrywa akumulator o pojemności 63 kWh i silnik elektryczny na tylnej, który zapewnia 204 KM (310 Nm). W tym przypadku za kierownicą coupe można liczyć na ponad 446 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ok. 8 sekund. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Enyaq 85 z silnikiem 285 KM (545 Nm) i Enyaq 85x to największy akumulator o pojemności 82 kWh (brutto). Topowy model 85x z dodatkowym jednostką na przedniej osi zapewni napęd 4x4. Obie wersje przyspieszają od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy i rozpędzają się maksymalnie do 180 km/h. Zasięg - 586 km w przypadku klasycznego nadwozia SUV, bardziej opływowy wariant coupe zapewni niemal 600 km jazdy na jednym ładowaniu. Enyaq 85x to odpowiednio 559 km i 567 km zasięgu.

Szybkie ładowanie z mocą do 175 kW

Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowej Skody. Przy mocy do 175 kW akumulator 82 kWh można „uzupełnić” prądem stałym od 10 do 80 proc. w ciągu 28 minut. Enyaq 60 to 165 kW mocy ładowania, czyli postój przy ładowarce potrwa ok. 24 minut. W każdym przypadku to naprawdę dobre wyniki. Wszystkie modele obsługują ładowanie z mocą do 11 kW na stacjach ładowania prądem przemiennym.

Ile kosztuje nowa Skoda Enyaq? Czesi zawstydzają Chińczyków

Najtańsza nowa Skoda Enyaq 60 z tylnym napędem i silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł - wcześniej taki model w Polsce nie był dostępny. Czesi zmienili zdanie i najtańszy wariant ma dać odpór chińskiej ekspansji. Szczególnie, że po odjęciu rządowej dopłaty cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 149 900 zł. To bardzo dobra oferta za tak duży samochód.

Wyposażenie standardowe wersji 60 to:

Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna, dezaktywacja poduszki pasażera z przodu

Ekran systemu Infotainment 13 cali

System nawigacji

Infotainment Online - 3 lata

Bluetooth, 8 głośników, Funkcja SmartLink

Światła LED Basic, oświetlenie Ambiente

Kamera cofania

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Kabel do ładowania z gniazda 400 V/ 16 A oraz domowego 230 V / 10 A

Kessy Full - system bezkluczykowego dostępu do samochodu wraz z funkcją WAL

Podgrzewane fotele przednie

Predictive Adaptive Cruise Control - aktywny tempomat

Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola

Climatronic - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną

Drive Mode Select

2-ramienna skórzana podgrzewana kierownica

Przygotowanie pod hak holowniczy

Wycieraczka tylnej szyby (dostępna tylko dla Enyaq, brak dla Enyaq Coupé)

Alarm

Skoda Enyaq 85/85x - wyposażanie standardowe:

Sunset - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia

Indukcyjna ładowarka smartfona

Traffic Jam Assist + Emergency Assist

System utrzymywania pasa ruchu i półautomatyczna kontrola pojazdu w nagłych przypadkach

Bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

Relingi w kolorze Unique Dark Chrome

Dach panoramiczny dla wersji coupe

Skoda Enyaq Sportline - wyposażenie to dodatkowo:

Wnętrze Sportline ze sportowymi, zintegrowanymi fotelami

Sportowe amortyzatory

Oświetlenie Full LED z reflektorami Matrix

Progresywny układ kierowniczy

20-calowe obręcze ze stopów lekkich

Relingi w kolorze czarnym z połyskiem

Listwa na zderzaku w kolorze czarnym z połyskiem

Dolna część zderzaka oraz listwy progowe w kolorze nadwozia

Lusterka w kolorze czarnym z połyskiem

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią oraz masażem

Boczne poduszki powietrzne - tył

NOWA Skoda Enyaq - cennik wersji SUV oraz SUV Coupe

Skoda Enyaq SUV SUV Coupe Skoda Enyaq 60 169 900 zł - Skoda Enyaq 85 204 900 221 650 Skoda Enyaq 85x 221 100 233 850 Skoda Enyaq 85x Sportline 224 450 236 200

Nowa Skoda Enyaq 60, Enyaq 85 i Enyaq 85x - dane techniczne, osiągi