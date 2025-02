Nowa marka XPENG wjeżdża do Polski

Ma 11 lat i pochodzi z Chin. XPENG to młodziutka marka założona w 2014 roku, ale zdążyła już pozbyć się mleka spod nosa. Siedziba główna znajduje się w Kantonie (Guangzhou) w Chinach, a jej biura znajdują się w Pekinie, Szanghaju, Dolinie Krzemowej i Amsterdamie. XPENG jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku oraz w Hongkongu.

XPENG pierwsze samochody wyprodukował 2018 roku, a dziś jest najszybciej rozwijającą się firmą motoryzacyjną. Do tej pory na drogi wypuściła ponad 500 tys. aut. Do końca 2025 roku XPENG chce sprzedawać swoje auta na 60 rynkach. Chińczycy szczególnie odważnie rozpychają się w Europie - plan zakłada wykrojenie dla siebie znacznego kawałka tutejszego motoryzacyjnego tortu. Teraz XPENG wjeżdża do Polski. Dystrybucją samochodów chińskiej marki zajmie się Inchcape – firma działa na polskim rynku od 2004 roku i dysponuje siecią salonów BMW, Mini oraz BMW Motorrad (motocykle). Towarzystwo niemieckiego producenta premium ma dodać blasku nowicjuszowi zza Wielkiego Muru. Co kierowcy dostaną na początek?

XPENG wprowadza trzy modele i 5-letnią gwarancję

XPENG otwiera swój biznes z trzema imponującymi modelami, są to dwa SUV-y G6 i G8 oraz sedan P7. We wnętrzu materiały klasy premium, a systemy pokładowe napędzają wysokowydajne procesory NVIDIA Orin X. Każdy samochód chroni 5-letnia gwarancja, do tego w testach zderzeniowych Euro NCAP całe trio zdobyło najwyższą ocenę pięciu gwiazdek.

Tak wygląda XPENG G6, jest najtańszy. Ile kosztuje?

XPENG G6 będzie najtańszym modelem w początkowej ofercie. To ponad 4,7-metrowy SUV coupe, który może przypominać Teslę Model Y. Na rynku czeka też na niego Renault Scenic czy Skoda Enyaq. Debiutant wyróżnia się bogatym wyposażeniem oraz dużym rozstawem osi (prawie 2,9 m), który przełożył się na przestronne wnętrze. Pojemność bagażnika wynosi od 571 do 1374 l.

W Polsce XPENG G6 będzie dostępny w wersji 476 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie tylko 4,1 sekundy. Zasięg to 570 km.

Cena? W Niemczech XPENG G6 AWD Performance kosztuje od 51 600 euro, czyli ok. 215 000 zł. Z maksymalną dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto cena spadnie do 175 000 zł.

Nowy XPENG G9 to prawie 5-metrowy SUV

Duma producenta to XPENG G9, czyli niemal 5-metrowy SUV klasy wyższej, który w Polsce staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Mercedes EQE SUV czy BMW iX. Samochód wyposażony jest m.in. w system audio XOpera z 22 głośnikami, odpowiedzialnymi za przestrzenne doznania dźwiękowe 5D.

XPENG G9 samochód z osiągami jak w motocyklu. Jaka cena?

W Polsce XPENG G9będzie oferowany w odmianie Performance AWD, który oferuje 551 KM mocy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 3,9 s. To osiągi motocyklowe. Zasięg – 570 km.

G9 jest wyposażony w akumulator, który może być uzupełniany mocą 480 kW. Stąd ładowanie z 10 do 80 proc. zajmie tylko 15 minut. W 5 minut można zyskać aż 100 km zasięgu. XPENG uważa, że ich SUV ładuje się szybciej od innych topowych pod tym względem samochodów elektrycznych. W Niemczech XPENG G9 AWD Performance kosztuje od 71 600 euro, czyli ok. 299 000 zł.

Tak wygląda sedan XPENG P7. Osiągi także imponują. Cena?

XPENG P7 jest przedstawiany jako sedan, ale stylistycznie bliżej mu do cztetodrzwiowego coupe. Smukłe nadwozie ma 4,9 m długości oraz niemal 3-metrowy rozstaw osi - to wymiary ze świata Skody Suberb. Bagażnik nie jest już tak imponujący i zapewnia od 440 do 915 l. XPENG P7 AWD Performance rozwija moc 473 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Zasięg wynosi 576 km.

Ile kosztuje XPENG P7 AWD Performance? Niemcy mogą go kupić za 58 600 euro, czyli trzeba mieć przynajmniej 244 000 zł.

Kiedy ruszy sprzedaż samochodów marki XPENG?

Sprzedaż samochodów XPENG ruszy w drugim kwartale 2025 roku. Wtedy też importer ujawni szczegóły dotyczące wyposażenia, oferty i finasowania.

- Polska to największy kraj Europy Środkowo-Wschodniej i szósta co do wielkości gospodarka Unii Europejskiej - mówi Alex Tang, dyrektor departamentu ds. międzynarodowej sprzedaży i serwisu XPENG. - W ciągu ostatnich 25 lat Polska odnotowała stały wzrost gospodarczy, co czyni ją jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na kontynencie. Te czynniki sprawiają, że jest idealnym rynkiem dla nowoczesnych technologii motoryzacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności. Jesteśmy przekonani, że nasze pojazdy spotkają się z uznaniem polskich konsumentów, oferując niezrównaną jakość, zaawansowanie technologiczne oraz wyjątkowe wrażenia z jazdy - skwitował.