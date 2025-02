Nowa Skoda Superb Sportline już w Polsce. Czesi nie ulegają modzie

Skoda Superb 4. generacji wreszcie ma kompletą gamę wyposażeniową i spokojnie można zaliczyć ją do najgorętszych premier ostatnich lat. Szczególnie, że Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija jednostki spalinowe. Czym nowy Suberb chce do siebie przekonać?

Reklama

Z pewnością stylistyką. W najnowszej wersji Sportline wygląda świetnie, a jej wyjątkowy charakter na tle pozostałych klasycznych odmian wyróżnia grill w czarnej oprawie. Czarne są też obramowania szyb, lusterka boczne, ramki okien, relingi dachowe w kombi i spoiler klapy bagażnika wersji liftback.

Nowa Skoda Superb Sportline liftback czy kombi?

Do tego są reflektory LED Matrix, tylne światła LED z animowanymi kierunkowskazami, funkcja coming/leaving home oraz elektrycznie otwierana tylna klapa. Skoda Superb Sportline standardowo jest ustawiona na nowych 18-calowych, antracytowych, polerowanych felgach Vela aero z matowymi, czarnymi osłonami aero. Zamiast tego można wybrać 19-calowe srebrne obręcze Aniara aero z matowymi, czarnymi wstawkami lub czarne "19-ki" Torcular.

Reklama

Tak wygląda nowe logo Skody. Już nie ma strzały

Skoda radyklanie przeprojektowała kabinę i postawiła na rozsądną cyfryzację. Układ kokpitu nowego Superba – z centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza lepszą ergonomię miejsca kierowcy. W wersji Sportline mamy 3-ramienną wielofunkcyjną kierownicę z nowym logo marki – duży napis SKODA zastąpił znaczek z uskrzydloną strzałą. Producent przewidział też dwie opcje wykończenia kabiny.

Standardowa konfiguracja Design Selection Suedia Sportline jest wyposażona m.in. w elektrycznie regulowane sportowe fotele z pamięcią oraz funkcją masażu i regulacji w odcinku lędźwiowym, które pokryte są materiałem Artvelour. Z kolei wersja Design Selection Suite Sportline oferuje wszechstronnie ustawiane fotele AGR (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów) dodatkowo wyposażone są w funkcję wentylacji, a ich obszycie jest wykonane ze skóry lub sztucznej skóry. Podsufitka jest zawsze czarna. Dekoracyjne listwy na desce rozdzielczej i we wkładkach drzwiowych przypominają carbon. Stalowe nakładki na pedały i oświetlenie ambientowe jest również standardem dla obu wersji wykończenia wnętrza.

Nowy system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Zamiast zegarów 10-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Trzy obrotowe przyciski z wyświetlaczami do sterowania różnymi funkcjami

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Z tyłu można założyć nogę na nogę. Nowa Skoda Superb zaskoczy przestronnością

Rozstaw osi nie wzrósł (2841 mm) i nie musiał. Wizytówką Superba pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. W nowym wydaniu sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. W obu rzędach jest bardzo przestronnie – z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają 6 mm więcej przestrzeni nad głową. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta.

Z tyłu na kanapie z obszernym siedziskiem i szerokim podparciem poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

Jak pojemność bagażnika? Nowy Superb nie daje szans konkurencji

Więcej miejsca wygospodarowano także na ładunek. Pojemność bagażnika wzrosła aż o 20 litrów do 645 l w liftbacku. Kufer kombi zapewni o 30 litrów więcej, czyli 690 l, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów. Kufer – podobnie jak w poprzedniku – wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie – Superb jest bezkonkurencyjny.

Skoda Superb Sportline to 6 silników do wyboru. Benzyna czy diesel TDI?

Skoda Superb Sportline jest dostępna z silnikiem 1.5 TSI/150 KM z instalacją miękkiej hybrydy, jako ładowana z gniazdka hybryda plug-in z 1.5 TSI, z jednostką 2.0/204 KM oraz jako prawdziwa czeska rakieta wyposażona w benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM seryjnie połączony z napędem 4x4. Silniki Diesla to 2.0 TDI/150 KM i 2.0 TDI/193 KM 4x4. Możliwości jednostek?

Nowy Superb Sportline1.5 TSI/150 KM jako miękka hybryda

Silnik 1.5 TSI pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Skoda Superb 1.5 TSI/150 KM. Jakie zużycie paliwa i osiągi?

Nowa Skoda Superb z silnikiem 1.5 TSI/150 KM (250 Nm) ma od zera do 100 km/h przyspieszać w 9,2 s. Producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie 5,2-5,4 l na setkę. Przy takim spalaniu 66 litrowy zbiornik paliwa powinien wystarczyć na ok. 1270 km zasięgu. Prędkość maksymalna – 225 km/h.

Silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM - jakie osiągi?

Benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM to napęd nie za mocny i nie za szybki - w sam raz do spokojnej jazdy. Taki Superb od zera do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s. Auto nie jest też specjalnie paliwożerne - producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 6,5 l/100 km.

Skoda Superb Sportline z silnikiem 2.0 TSI/265 KM to czeska rakieta

Wreszcie silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM, który zmienia nowego Superba Sportline w czeską rakietę. Jednostka jest seryjnie łączona z napędem 4x4. Taka konfiguracja zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy (5,7 s - kombi). Zużycie benzyny w cyklu mieszanym wynosi 7,5 l/100 km.

Nowy Superb Sportline także z hybrydą plug-in. Jaki zasięg?

W przypadku hybrydy plug-in silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh, stąd zasięg był odpowiednio mniejszy). Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW - naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Nowy Superb Sportline z silnikiem Diesla 2.0 TDI aż 1350 km zasięgu. Jakie spalanie?

Silnik Diesla 2.0 TDI o mocy 150 KM (360 Nm) powinien sprawić, że nowa Skoda Superb kombi Sportline sprosta dalekim rodzinnym czy służbowym podróżom. Szczególnie, że przy zużyciu paliwa na poziomie 4,9-5,0 l/100 km oleju napędowego w 66-litrowym zbiorniku powinno wystarczyć nawet na prawie 1350 km zasięgu. Samochód powinien przyspieszyć od zera do setki w 9,2 s. Prędkość maksymalna – 222 km/h.

Silnik 2.0 TDI/193 KM i napęd 4x4 idealne połączenie

Diesel 2.0 TDI 193 KM (400 Nm) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Taki Superb Sportline ma zużywać jedynie 5,7 l oleju napędowego na 100 km. Także przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,5 sekundy powinno przypaść do gustu. Prędkość maksymalna – 238 km/h.

Nowy Superb tylko z automatyczną skrzynią biegów DSG

Nowy Superb jest dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów powędrowała na kolumnę kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje pokrętło – obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i samochód cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy. Przy kierownicy są też łopatki do redukcji przełożeń.

Skoda Superb Sportline seryjnie wyposażona w nowe zawieszenie DCC Sport

Superb w wersji Sportline jest seryjnie wyposażony w sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm oraz progresywny układ kierowniczy. Do tego z listy opcji można dołożyć nowy systemem DCC Plus. Wykorzystuje on dwa niezależnie sterowane zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiając tym samym szybsze i skuteczniejsze tłumienie (wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zdaniem inżynierów przy odpowiednim ustawieniu DCC Sport nadwozie największej Skody pozostaje bardziej stabilne oraz mniej podatne na wibracje i ruchy pionowe, zwłaszcza podczas jazdy po złej nawierzchni, kostce brukowej czy pokrywach studzienek.Skoda Superb Sportline

Ile kosztuje nowa Skoda Superb liftback i kombi? Producent tnie ceny o 10 000 zł

Przy okazji rynkowej premiery nowej wersji Sportline Skoda tnie ceny całej gamy tego modelu. W efekcie Superb liftback z silnikiem 1.5 TSI/150 KM w bazowej wersji Essence kosztuje od 146 000 zł, czyli o 10 000 zł taniej wobec regularnego cennika. Bazowa odmiana kombi startuje od 153 100 zł (to nadwozie w każdej wersji wymaga dopłaty 7100 zł).

Diesel 2.0 TDI/150 KM startuje z ceną od 160 900 zł. Najmocniejszy 2.0 TDI/193 KM – od 177 900 zł.

Najtańszy Superb oferuje 16-calowe alufelgi, dwustrefową klimatyzację Climatronic, 10-calowy system infotainment czy podgrzewane fotele przednie. O bezpieczeństwo dbają m.in.: Lane Assist (asystent pasa ruchu), Front Assist (kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania), funkcja rozpoznawania znaków drogowych, kamera cofania oraz czujniki parkowania z tyłu.

Skoda Superb z nowym silnikiem 2.0 TSI/265 KM kosztuje od 191 900 zł

Bogatsza Skoda Superb liftback Selection 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 165 350 zł. Najmocniejszy silnik 2.0 TSI/265 KM to wydatek od 195 850 zł.

Superb w wersji Selection w standardowym wyposażeniu oferuje m.in. tapicerkę Design Selection Loft, trzystrefową klimatyzację Climatronic, czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu, kamerę cofania, elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele, 17-calowe alufelgi, system multimedialny z 10-calowym wyświetlaczem. Do tego asystent pasa ruchu Lane Assist, rozpoznawanie znaków drogowych, tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia i przednie szyby boczne dźwiękochłonne, przygotowanie pod hak holowniczy, bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, bezkluczykowy system obsługi samochodu Kessy Full, reflektory Full LED i Auto Light Assist.

Ile kosztuje Skoda Superb Laurin & Klement z silnikiem 2.0 TSI/265 KM?

Skoda Superb Laurin & Klement z benzynowym 1.5 TSI to wydatek od 195 800 zł (kombi 202 900 zł). Auto jest bogatsze o takie elementy jak m.in.: tapicerka Design Selection L&K Suite Black lub Suite Cognac, ramka grilla w ciemnym chromie, 18-calowe alufelgi, reflektory TOP LED z Matrix Beam i tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami, w pełni elektryczne fotele przednie z funkcją masażu, progresywny układ kierowniczy, system multimedialny z 13-calowym ekranem i nawigacją, tempomat adaptacyjny, podgrzewana przednia szyba oraz podgrzewana kierownica oraz system nagłośnienia Canton.

Skoda Superb w nowej wersji Sportline kosztuje od 186 450 zł

Skoda Superb w nowej wersji Sportline jako liftback kosztuje od 186 450 zł (silnik 1.5 TSI). Kombi z tą samą jednostką staruje z poziomu 193 750 zł. Topowy silnik 2.0 TSI/265 KM, który zdecydowanie bardziej pasuje do ekskluzywnego wizerunku usportowionej wersji, to wydatek od 216 700 zł (kombi - 223 900 zł). 150-konny 2.0 TDI kosztuje od 200 700 zł (kombi 207 900 zł). Najmocniejszy 2.0 TDI/193 KM to już 217 700 zł (224 900 zł za kombi). Taki model oferuje:

Tapicerkę Design Selection Suedia Sportline;

Ramkę grilla w wykończeniu czarnym z połyskiem;

18-calowe felgi aluminiowe;

Reflektory Top LED z Matrix Beam i tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami;

W pełni elektryczne fotele przednie z funkcją masażu;

Progresywny układ kierowniczy;

Infotainment z ekranem dotykowym 13 cali i nawigacją

Sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm.

Nowa Skoda Superb liftback i kombi - cennik, silniki, wersje wyposażenia