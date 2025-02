Zmiany na stacjach paliw. Ile kosztuje benzyna 95 i gaz LPG?

Najnowsze wieści z rynku paliw ucieszą kierowców. Tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG będzie tańsze. Jakie kwoty powitają nas na stacjach paliw?

– W obliczu wyjazdów na ferie wielu Polaków z niepokojem patrzy na stacyjne dystrybutory. Wydaje się jednak, że obawy rychło się rozproszą. Spadki na rynku ropy mogą przełożyć się na zmiany cen krajowych w najbliższym czasie - pierwszym akordem tej zmiany były już widoczne obniżki – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Nowy cud przy dystrybutorze. Tyle zapłacisz za tankowanie od 3 lutego

Benzyna 95 od poniedziałku 3 lutego do 9 lutego ma kosztować w przedziale 6,09-6,20 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 przewidziano ceny na poziomie między 6,85 i 6,98 zł/l.

Kierowcy samochodów napędzanych silnikiem Diesla także złapią oddech. Olej napędowy potanieje do 6,27-6,38 zł/l. Zmiany w dół ucieszą również użytkowników aut z instalacją LPG – ich ulubione paliwo będzie w cenie 3,22-3,29 zł/l.

Także analitycy BM Reflex zauważają spadek cen na stacjach. Benzyna 95 potaniała o 2 grosze do poziomu 6,22 zł/l. Benzyna 98 to przecena o 1 grosz do 6,96 zł/l. Najbardziej staniał olej napędowy – o 3 grosze do 6,37 zł/l. Gaz LPG to wydatek 3,27 zł/l. Zdaniem ekspertów od 3 do 9 lutego średnie ceny paliw będą się kształtowały na poziomie odpowiednio:

Benzyna 95 to ceny na poziomie 6,18 – 6,23 zł/l,

Benzyna 98 - 6,90 – 6,95 zł/l,

Olej napędowy - 6,33– 6,38 zł/l

Gaz LPG powinien kosztować 3,23 – 3,27 zł/l.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej?

Benzyna 95 jest najtańsza w woj. świętokrzyskim – za litr trzeba zapłacić 6,13 zł. W tej części Polski najmniej kosztuje też LPG - 3,19 zł/l. Identyczna cena autogazu cieszy też kierowców w woj. łódzkim, które wyróżnia się również najtańszym olejem napędowym – ON kosztuje tu 6,31 zł/l.

Najdroższą benzynę 95 oraz olej napędowy muszą tankować kierowcy z Mazowsza. Cena za litr to odpowiednio 6,41 i 6,53 zł. Gaz LPG najwięcej kosztuje na Opolszczyźnie - 3,40 zł/l.

Ceny paliw zależą od Donalda Trumpa. Co to oznacza dla kierowców?

Na długoterminowy trend cen paliw duży wpływ będą miały stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską. – Donald Trump, który w trakcie swojej drugiej kadencji będzie dążył do obniżenia cen ropy, zamierza realizować ten cel poprzez zwiększenie produkcji krajowej oraz wywieranie presji na OPEC – w szczególności na Rijad – w celu obniżenia cen surowca – wskazuje Marcin Wawrzkiewicz, country manager Malcom Finance.

Arabia Saudyjska potrzebuje ceny ropy na poziomie 98 dolarów za baryłkę, aby zbilansować swój budżet na 2025 rok. Tymczasem Trump dąży do obniżenia cen poniżej 75-80 dolarów za baryłkę Brent, co może prowadzić do napięć między tymi krajami.

– Jeśli ceny ropy spadną zbyt mocno, Rijad może ponownie zastosować strategię nadprodukcji, podobnie jak w latach 2020 oraz 2014-2016, aby osłabić konkurentów spoza OPEC. Niedawne rozmowy pomiędzy amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio a księciem Mohammedem bin Salmanem podkreślają siłę partnerstwa USA-Arabia Saudyjska, ale ukryte napięcia związane z cenami ropy mogą osłabić te relacje – twierdzi Wawrzkiewicz.

Zdaniem analityka ceny benzyny i oleju napędowego w najbliższym tygodniu pozostaną stabilne, a ewentualne wahania nie przekroczą 2-3 groszy na litrze. Wraz ze spadkiem cen ropy na światowych rynkach można spodziewać się obniżek cen paliw w lutym.

Kierowcy mają czas do 2 marca, potem koniec

Kierowcy do 2 marca mogą liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.