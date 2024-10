Toyota, Mercedes i BMW. Oto 100 najbardziej wartościowych firm

Toyota, Mercedes i BMW to trójca która trzęsie światową motoryzacją. Przynajmniej tak wynika z najnowszego raportu Best Global Brands 2024 opublikowanego przez firmę konsultingową Interbrand. Jak w szczegółach wygląda zestawienie 100 najbardziej wartościowych firm?

Na szczycie ogólnego zestawienia znalazło się Apple – wartość tej marki w 2024 roku wyniosła 488,9 mld dolarów (-3 proc.). Microsoft jest na drugiej lokacie – giganta wyceniono na 352,5 mld dolarów (+11 proc.). Amazon, największy na świecie sklep internetowy, z kwotą 298,1 mld dolarów (+8 proc.) zamyka podium. Goolge jest czwarte w szeregu – wartość oceniono na 291,3 mld dolarów (+12 proc). Samsung z wyceną na poziomie 100,8 mld (+10 proc.) dolarów zasłużył na 5. lokatę. Po koreańskim koncernie technologicznym zaczyna się świat motoryzacji...

Toyota najcenniejszą marką motoryzacyjną Best Global Brands 2024

Toyota jest najwyżej sklasyfikowaną i jednocześnie najmocniejszą marką motoryzacyjną. To już 21. raz, kiedy korona w tej kategorii trafia do japońskiej firmy. Według oceny analityków Interbrand jej wartość wynosi obecnie 72,8 mld dolarów, to aż o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. To także najwyższy wzrost w Top10 klasyfikacji generalnej badania. W zestawieniu wszystkich globalnych marek Toyota obecnie zajmuje 6. miejsce, przed Coca-Colą.

W ocenie ekspertów Interbrand siłą Toyoty na globalnym rynku jest szeroka i zróżnicowana gama modelowa, szeroki wybór wersji i rodzajów napędów. W tym oszczędnych i trwałych napędów zelektryfikowanych (hybrydy, hybrydy plug-in, auta wodorowe i elektryczne), które pomagają obniżyć emisje CO 2 .

– Dzięki szeroko zakrojonym pracom badawczo-rozwojowym Toyota jest w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych firm motoryzacyjnych. Marka konsekwentnie poszerza gamę zelektryfikowanych samochodów oraz równolegle rozwija wszystkie rodzaje nisko- i bezemisyjnych napędów, a także na szeroką skalę inwestuje w technologie wodorowe. Globalną pozycję marki Toyota budują również sukcesy w motorsporcie, takie jak zwycięstwa w cyklach WRC i WEC, gdzie rywalizują wyczynowe auta hybrydowe. Wszystkie te działania przekładają się na lepszą sprzedaż z roku na rok oraz przyspieszanie tempa dekarbonizacji. Klientom na całym świecie dostarczono już ponad 27 mln zelektryfikowanych aut – podliczają analitycy Interbrand.

W 2023 roku japoński koncern, do którego należy Toyota i Lexus, sprzedał ponad 11,2 mln samochodów, to ponad 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Teraz w Polsce debiutuje nowa Toyota Camry z najnowszą hybrydą 5. generacji. Po modyfikacjach silnik benzynowy 2.5 pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty. Całość jest bardziej kompaktowa i lżejsza o 7,7 kg. Nowa hybryda generuje 230 KM mocy, to o 12 KM więcej niż w poprzedniku (218 KM).

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w poprzedniej generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,8 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy autostradą pracował cicho, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Nowa Toyota Camry na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 7,9 s (poprzednia wersja 8,3 s).

Toyota warta więcej od Mercedesa i BMW

Toyota jako najbardziej wartościowa marka w branży motoryzacyjnej wyprzedziła Mercedesa. Niemieckiego producent samochodów premium wyceniono na 58,9 mld dolarów (-4 proc.). W chwili debiutu w rankingu Interbrand w 2000 roku japońska firma była wyceniona na 18,823 mld dolarów, a Mercedes na 21,104 mld. Z kolei BMW zamyka podium wśród najcenniejszych firm automotive z wynikiem 52 mld zielonych (+2 proc.).

Oto najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne według Best Global Brands 2024 firmy Interbrand

Firma konsultingowa Interbrand od 25 lat co roku przeprowadza ocenę, a następnie publikuje ranking największych światowych marek. Wartość marki na potrzeby rankingu obliczana jest na podstawie kompleksowej oceny zeznań podatkowych oraz działań marketingowych, które wykorzystywane są do oszacowania jej przyszłych przychodów.

Miejsce w branży/lokata w Top 100 Marka Wartość marki 1/6 Toyota 72,8 mld dolarów 2/8 Mercedes-Benz 58,9 3/10 BMW 52 4/12 Tesla 45,5 5/26 Honda 26,7 6/30 Hyundai 23 7/43 Porsche 17,4 8/45 Audi 17,3 9/49 Volkswagen 16,5 10/56 Ford 14,4

Najbardziej wartościowe marki na świecie według raportu Best Global Brands 2024