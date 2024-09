Kto zapłaci 9250 zł? Rosną kary za brak ubezpieczenia OC

Kierowca, który ma już wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC nie musi martwić się o jego kontynuację. Dotychczasowy ubezpieczyciel sam przedłuży umowę na następy rok i wyśle list z informacją o wysokości składki do zapłaty. Pilnować się za to muszą osoby, które kupują samochód używany (OC poprzedniego właściciela nie zostanie przedłużone automatycznie) lub sprowadzają auto.

W takiej sytuacji należy natychmiast wykupić polisę OC i nie ma co zwlekać, ponieważ jej brak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wykryje automatycznie. Również opłata karna za unikanie obowiązku leci z automatu, a ostatnio masowo przybyło kierowców podlegających grzywnie za brak OC. Skalę zjawiska obrazuje raport UFG.

Kierowcy masowo dostają wezwania z opłatą karną z UFG. Ty także?

W 2018 roku Fundusz wystawił ok. 93 tys. wezwań. W 2023 roku było ich już 350 tysięcy. Niemal cztery razy więcej. Na domiar złego tylko w pierwszym półroczu 2024 roku UFG wysłał blisko 170 tys. wezwań z opłatą karną. Jak wysoką? Obecnie w przypadku auta osobowego jest to maksymalnie 8600 zł. Jednak od 1 stycznia 2025 roku nowe, wyższe stawki wystrzelą do rekordowych poziomów. Jednocześnie UFG wdraża nowy system kontroli. Co czeka kierowców?

Rośni płaca minimalna. Od 1 stycznia 2025 roku wyższe kary za brak OC. Co mówią przepisy?

Wysokość kar za brak OC są powiązane z płacą minimalną, dlatego przy każdej waloryzacji najniższej krajowej rośnie opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Najnowsze rządowe rozporządzenie mówi, że od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna będzie wynosić 4626 zł. To również oznacza wzrost opłaty karnej za brak OC pojazdu. Jakie stawki zapłacą spóźnialscy lub zapominalscy kierowcy?

Jaka kara za brak ubezpieczenia OC? Spóźnialski kierowca zapłaci najwyższą stawkę

UFG przy wyliczaniu opłaty karnej poza wysokością pensji minimalnej uwzględnia rodzaj pojazdu, a także okres bez ochrony ubezpieczeniowej. Fundusz określa trzy różne stawki. W przypadku samochodów osobowych opłata karna wyniesie równowartość dwukrotności płacy minimalnej. Z kolei samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy są obciążone karą, która stanowi trzykrotności najniższej krajowej. Pozostałe pojazdy to równowartość 1/3 płacy minimalnej.

Wysokość opłaty karnej za brak OC jest też uzależniona od spóźnienia. Im dłuższa przerwa w ochronie, tym głębiej kierowca musi sięgać do kieszeni:

Spóźnienie od 1 do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty,

Od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty,

Powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty.

9250 zł opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC

Ostatnia podwyżka opłaty karnej za brak OC weszła w życie od 1 lipca 2024 roku, dlatego dziś w przypadku auta osobowego stawka za spóźnienie powyżej 14 dni wynosi 8600 zł. Jednak już od 1 stycznia 2025 roku dzięki wyższej pensji minimalnej na poziomie 4626 zł kara za brak OC wyniesie odpowiednio:

1850 zł za brak OC do 3 dni,

4626 zł za brak OC do 14 dni,

9250 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni w przypadku samochodów ciężarowych wzrośnie z dzisiejszych 12 900 zł do 13 878 zł od 1 stycznia 2025 roku. W przypadku innych pojazdów (np. motocykl i skuter) najwyższa opłata karna od UFG wyniesie 1542 zł.

Porównanie wysokości opłat karnych za brak OC w 2024 roku i od 1 stycznia 2025 roku. TABELA stawek

Gradacja opłaty za brak OC za samochód osobowy Kara do 31 grudnia 2024 roku Kara od 1 stycznia 2025 roku 100 proc. brak OC powyżej 14 dni 8600 zł 9250 zł 50 proc. brak OC od 4 do 14 dni 4300 zł 4625 zł 20 proc. brak OC od 1 do 3 dni 1720 zł 1850 zł

Dostałem od UFG wezwanie z opłatą karną za brak ubezpieczenia OC. Co mam zrobić?

Warto pamiętać, że nawet natychmiastowa wpłata stawki karnej określonej w piśmie od UFG nie kończy sprawy. Należy niezwłocznie wykupić ubezpieczenie OC. Taki jednorazowy wydatek na poziomie ponad 9250 zł (plus polisa) może być ciężki do udźwignięcia. Dlatego przewidziano możliwość rozłożenia opłaty karnej na raty lub nawet częściowego umorzenia.

Kiedy umorzenie kary za brak OC na samochód? Jak uzyskać ulgę od UFG?

– W szczególnych przypadkach – uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową – UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty bądź odroczyć termin płatności). W tym celu należy złożyć wniosek wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej/życiowej – wyjaśnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wniosek z prośbą o lżejszy wymiar kary powinien trafić do UFG w ciągu 30 dni od daty doręczenia wezwania. Przy czym brak odpowiedzi (czy brak wpłaty kary) nie ratuje przed konsekwencjami. Fundusz na poczet opłaty może np. zająć konto kierowcy.

Czy ubezpieczenie OC zawsze przedłuża się automatycznie?

UFG wyjaśnia, że umowa ubezpieczenia komunikacyjnego OC przedłuża się automatycznie tylko wtedy, gdy poprzednia została zawarta na 12 miesięcy, nie została wypowiedziana, została opłacona pełna składka ubezpieczeniowa i pojazd ma nadal tego samego właściciela. W praktyce oznacza to szereg wyjątków, kiedy polisa OC się nie przedłuży. Należą do nich między innymi:

zmiana właściciela pojazdu – polisa po poprzednim właścicielu nie przedłuży się już automatycznie, nowy właściciel musi wykupić nową polisę u dowolnie wybranego ubezpieczyciela jeszcze zanim poprzednia wygaśnie, aby nie było nawet jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu);

– polisa po poprzednim właścicielu nie przedłuży się już automatycznie, nowy właściciel musi wykupić nową polisę u dowolnie wybranego ubezpieczyciela jeszcze zanim poprzednia wygaśnie, aby nie było nawet jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu); brak płatności pełnej składki przed końcem okresu, na jaki zostało wykupione ubezpieczenie – w tym np. pomyłka w kwocie albo brak zapłaty którejś z rat składki;

ubezpieczenie krótkoterminowe, np. dla pojazdu historycznego lub tzw. ubezpieczenie graniczne (wygasa ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta umowa).

Kupiłem samochód bez ważnej polisy OC. Co zrobić?

Umowę ubezpieczenia OC należy zawrzeć w dniu kupna auta. Pamiętaj, że dopóki nie będziesz miał polisy OC, nie możesz korzystać z pojazdu, gdyż w razie wyrządzenia szkody będziesz musiał za nią zapłacić z własnej kieszeni. – Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i wyładunkiem, zatrzymaniem lub postojem pojazdu, w tym garażowaniem – wyjaśnia UFG.