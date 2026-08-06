Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 6 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach. Historyczny rekord właśnie pękł

Zapomnij o raportach paliwowych z wczoraj – czwartkowy poranek wita kierowców w nowej rzeczywistości. – Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trudności z dostępnością paliw gotowych, spowodowane problemami z przerobem ropy, to cios dla kierowców w Polsce – alarmują analitycy e-petrol.pl.

Efekt? Benzyna 95 ustanowiła nowy, tegoroczny rekord cenowy, z kolei olej napędowy jeszcze nigdy w historii notowań nie był tak drogi. Dla porównania: dotychczasowy szczyt drożyzny diesla z października 2022 roku wynosił średnio 8,08 zł/l, a dziś te poziomy są już wspomnieniem. Co to oznacza w praktyce? Sprawdziłem o poranku, jak stacje paliw dyktują nowe warunki i okazuje się, że nawet najnowsze analizy ekspertów można już włożyć między bajki.

Podwyżki bez hamulców. Oto ile naprawdę płacimy na stacjach Orlen, MOL, Shell, Circle K i BP

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają, że MOL, Orlen, Shell, Circle K i BP wyciskają kierowców jak cytryny. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: O włos od przebicia granicy 8 zł i kosztuje już 7,79 zł/l – najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Circle K, Shell i BP umówiły się na stawkę 7,69 zł/l. Orlen i Amic ustaliły cenę na poziomie 7,59 zł/l. Taniej można zatankować na stacjach Moya – 7,54 zł/l. Sytuacja na rynku hurtowym docisnęła nawet stacje przy marketach: Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,29 zł/l, a Auchan zatrzymał się przy 7,38 zł/l.

O włos od przebicia granicy 8 zł i – najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Circle K, Shell i BP umówiły się na stawkę 7,69 zł/l. Orlen i Amic ustaliły cenę na poziomie 7,59 zł/l. Taniej można zatankować na stacjach Moya – 7,54 zł/l. Sytuacja na rynku hurtowym docisnęła nawet stacje przy marketach: Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,29 zł/l, a Auchan zatrzymał się przy 7,38 zł/l. Diesel (ON): W przypadku oleju napędowego pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. Najdroższy diesel widziałem dzisiaj na stacji MOL – za 8,54 zł/l . Shell, Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,24 zł/l. Sieć Moya ustaliła stawkę na poziomie 8,22 zł/l. Na stacjach Auchan diesel kosztuje 7,98 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,99 zł/l do 8,09 zł/l.

W przypadku oleju napędowego pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. Najdroższy diesel widziałem dzisiaj na stacji MOL – . Shell, Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,24 zł/l. Sieć Moya ustaliła stawkę na poziomie 8,22 zł/l. Na stacjach Auchan diesel kosztuje 7,98 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,99 zł/l do 8,09 zł/l. LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,15 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Circle K) do 3,22 zł/l (stacja sieci BP).

Za autogaz zapłacimy obecnie od (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Circle K) do (stacja sieci BP). Rekordzista najdroższego paliwa: Shell nie widzi ograniczeń – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,17 zł/l, a diesel V-Power to już 8,90 zł/l. BP za benzynę 98 Ultimate żąda 8,49 zł/l, z kolei Circle K sprzedaje diesla miles plus po 8,64 zł/l.

Ceny na stacji paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Benzyna 95 już po 8 zł za litr? Rzeczywistość szybsza od tabelek analityków

Analitycy e-petrol.pl w najnowszej prognozie na ten tydzień wyliczają podwyżki przekraczające 20 groszy na litrze. Z kolei Rafał Zywert z biura Reflex zauważa, że olej napędowy jest najdroższy od końca marca, czyli okresu sprzed wprowadzenia pakietu CPN "Ceny Paliw Niżej".

– Średnia krajowa cena benzyny 95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna 95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l – wskazuje analityk.

A co naprawdę dzieje się na stacjach? Zestawienie oficjalnych prognoz ze stawkami, które przed chwilą zastałem przy tankowaniu, czarno na białym pokazuje skalę rozjazdu papierowych analiz i rynkowych realiów:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl (z 6 sierpnia 2026) Nowa prognoza biura Reflex Realne ceny na stacjach (stan z poranka) Benzyna 95 7,55 zł/l (wzrost o 11 gr) 7,55 zł/l (wzrost o 4 gr) 7,29 – 7,79 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL) Olej napędowy (ON) 8,22 zł/l (wzrost o 23 gr) 8,19 zł/l (wzrost o 16 gr) 7,98 – 8,54 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: MOL) Autogaz (LPG) 2,99 zł/l (spadek o 6 gr) 3,11 zł/l (bez zmian) 3,15 – 3,22 zł/l (najtaniej: Circle K, najdrożej: BP)

Ceny na stacji paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Gaz LPG droższy niż w prognozach analityków. "Wielka piątka" wyciska kierowców jak cytrynę

Mój poranny objazd dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość ekspresowo odjeżdża najnowszym prognozom analityków. "Wielka piątka", czyli MOL, Orlen, Circle K, Shell i BP prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (osiągająca nawet 7,79 zł/l) już z 24-groszowym zapasem przebiła maksymalny pułap 7,55 zł/l szacowany przez biuro Reflex oraz e-petrol.pl.

Zawirowania dotyczą także kierowców aut z instalacją LPG. Choć prognozy przewidują obniżkę cen autogazu do 2,99 zł/l, to rzeczywiste stawki na stacjach (choćby na BP) wynoszą już 3,22 zł/l. Jedynie Circle K ze stawką 3,15 zł/l próbuje jeszcze zachować zdrowy rozsądek.

Paliwowa mapa Polski. Gdzie tankowanie jest najtańsze, a gdzie najdroższe?

Choć w obecnej rzeczywistości trudno mówić o niskich kosztach tankowania, najtaniej jest w województwie pomorskim, gdzie za litr benzyny 95 i diesla kierowcy płacą średnio odpowiednio 7,48 zł oraz 8,09 zł. Z kolei na Lubelszczyźnie średnia cena autogazu wynosi 2,96 zł/l.

Najwyższa średnia cena benzyny 95 sięga 7,59 zł/l – dotyczy ona Kujaw i Pomorza, Mazowsza, Opolszczyzny, Podkarpacia oraz województwa śląskiego. W przypadku diesla rekordowa średnia to 8,24 zł/l dla Dolnego Śląska, Kujaw i Pomorza, Mazowsza, Opolszczyzny, Podkarpacia oraz województwa zachodniopomorskiego. LPG z ceną 3,09 zł/l jest z kolei najdroższe w województwie lubuskim.

Ceny na stacji paliw Shell / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Moya / Tomasz Sewastianowicz

Światełko w tunelu dla kierowców? Tusk każe czekać 48 godzin

Codzienne wzrosty cen paliw wywołują pytania o interwencję rządu. Premier Donald Tusk zapowiada, że rząd daje sobie 48 godzin na obserwację sytuacji na rynkach.

Szansa na wyhamowanie podwyżek pojawiła się wraz z sygnałami z USA – Donald Trump zasugerował, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i w ciągu dwóch dni kluczowa dla globalnych dostaw ropy cieśnina Ormuz może zostać odblokowana. Jeśli giełdowe notowania surowca dzięki temu odetchną, kierowcy w Polsce mogą liczyć na pierwsze od tygodni spadki kosztów tankowania.

Awaryjna tarcza na koniec wakacji. Domański i Tusk szykują ulgę

Czy wróci program "Ceny Paliwa Niżej"? – Rozmawiałem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim o możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji – powiedział premier Tusk. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, resort finansów poważnie bierze pod uwagę czasową obniżkę podatku VAT na paliwa w ostatnich tygodniach sierpnia.

Podatki i naciski na Orlen. Co z marżami?

Sfinansowanie ewentualnych ulg dla kierowców staje się jednak trudne przez polityczny klincz. Planowany podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych został zablokowany – prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. W tej sytuacji rząd próbuje działać inaczej. Minister energii Miłosz Motyka poinformował o rozmowach z władzami Orlenu, naciskając na maksymalne ścięcie marż detalicznych oraz wyraźne rozszerzenie promocji na tankowanie.

Ceny na stacji paliw Amic / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Carrefour / Tomasz Sewastianowicz