Nowa Skoda Fabia Easy już na rynku. Czesi mocno obniżają ceny

Skoda idzie jak burza. Czeska marka po raz kolejny wyprzedziła Toyotę, umacniając się na pozycji drugiej siły motoryzacyjnej w Europie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprzedała ponad 555 tys. aut i jako jedyna marka w portfolio Grupy Volkswagen zanotowała wzrost (+9,1%). Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na hybrydy plug-in i auta elektryczne. Sprzedaż tych ostatnich skoczyła o rekordowe 48%, przekraczając 108 tys. egzemplarzy. Z wynikiem niemal 60 tys. rejestracji Skoda Elroq stała się najpopularniejszym modelem na prąd w całej Grupie VW, a Enyaq zajmuje trzecie miejsce na podium wyborów europejskich kierowców.

W Polsce Skoda także sprzedaje się świetnie – zajmuje drugie miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w 2026 roku. Żeby podtrzymać tę dobrą passę, Czesi właśnie wprowadzają nowe cenniki dla miejskiej Fabii, z nową wersją Easy na czele. W efekcie otrzymujemy niedrogi, praktyczny i przestronny samochód z kompletem udogodnień. Co ważne, linia Easy nie ogranicza się tylko do Fabii – do salonów trafiają też tańsze warianty kompaktowej Scali oraz miejskiego SUV-a Kamiq. Ale po kolei...

Tak wygląda najtańsza Skoda Fabia. Pod maską sprawdzony silnik z opcją LPG

W zależności od wersji, Fabia potaniała o kilka tysięcy złotych:

Wersja Easy: rabat od 5000 do 6000 zł,

Wersje Essence i Selection: zniżka po 2000 zł,

Edycje Drive oraz Monte Carlo: ceny spadły o 6000 zł.

Dzięki obniżkom bazowa Skoda Fabia Easy ze sprawdzonym, wolnossącym silnikiem 1.0 MPI (80 KM) kosztuje teraz od 66 700 zł. To obecnie jedna z najtańszych propozycji na polskim rynku – i mocna alternatywa dla kierowców, którzy szukają niedrogiego samochodu, ale sceptycznie patrzą na ofertę marek z Chin.

Litrowy, trzycylindrowy silnik nie jest demonem prędkości (0-100 km/h zajmuje 15,7 s), ale odwdzięcza się skromnym apetytem na paliwo. Średnio zużywa ok. 5,1 l/100 km. Co istotne, bezpośrednio u dilera można do niego zamówić dedykowaną instalację LPG za 4700 zł.

Skoda Fabia

Skoda Fabia

Skoda Fabia Easy 2026 – jaki silnik wybrać?

Wyższą kulturę pracy zapewni nowocześniejszy i mocniejszy 1.0 TSI/115 KM. Ten silnik połączono z 6-biegową skrzynia manualną – dodatkowe przełożenie szczególnie w trasie podniesie komfort jazdy. Przy prędkościach autostradowych napęd nie będzie tak głośny jak przypadku wariantu 5-biegowego. Osiągi już na papierze są wyraźnie lepsze: Fabia 1.0 TSI/115 KM do setki przyspiesza w 9,3 sekundy i zużywa średnio tylko 5-5,5 l benzyny na 100 km.

Fabia Easy z 115-konnym silnikiem została wyceniona na 71 900 zł. Dopłata do automatycznej skrzyni DSG wynosi 4000 zł.

Skoda Fabia

Skoda Fabia

Nowa Skoda Fabia Easy zaskakuje wyposażeniem

Fabia już w bazowej wersji odczytuje znaki drogowe, ostrzega o nadmiernej prędkości czy o ryzyku kolizji i pilnuje pasa ruchu. Wyposażenie nowej odmiany Easy to m.in.:

Lane assist - asystent pasa ruchu,

Front assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania,

Hill hold control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia,

Połączenia alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku,

Usługa Care Connect - 1 rok,

Radio z ekranem 8 cali, dwa gniazda USB-C, 6 głośników, Bluetooth,

SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS ,

, Klimatyzacja manualna,

Cyfrowy zestaw wskaźników,

Fotel kierowcy regulowany na wysokość,

Czujniki parkowania z tyłu,

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

Elektrycznie sterowane szyby przednie,

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

Reflektory LED Basic z przodu,

Driver alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy,

Easy light assist - czujnik zmierzchu,

DAB+ - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej,

Rozpoznawanie znaków drogowych,

Reflektory przeciwmgłowe z przodu,

Zamek centralny.

Skoda Fabia Essence

Skoda Fabia

Nowa Skoda Fabia 130 – zmianę stylu widać na pierwszy rzut oka

Po przeciwnej stronie cennika i technicznych możliwości Skody stoi nowa Fabia 130 – ten model już na pierwszy rzut oka różni się od tradycyjnych wersji. Bardziej agresywny styl zapewniają czarne dodatki m.in. przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Standardem są o reflektory Top Bi-LED z ciemnymi kloszami i funkcją Corner. Tył zdobi czarny pas, a podwójne końcówki układu wydechowego wystają spod dyfuzora. Nowa Fabia jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

Nowa Skoda Fabia 130 Sport

Koniec z tanim plastikiem? Wnętrze zaskakuje jakością

W środku Skoda stawia na materiały wyższej jakości – czuć i widać tu troskę o detale. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, podparciem bocznym i elektryczną regulacją zapewniają niezłe trzymanie. Zamiast klasycznych zegarów, za trójramienną, perforowaną kierownicą mamy 10-calowy wirtualny kokpit. Ekran stacji multimedialnej ma 8 cali. Do tego stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach.

Skoda Fabia 130 Sport / MACIEJ LUBCZYNSKI

Skoda Fabia 130 Sport / MACIEJ LUBCZYNSKI

To najszybsza Fabia w historii. Silnik 1.5 TSI robi wielką różnicę

Wreszcie napęd. Fabia 130 dostała pod maskę wzmocniony silnik 1.5 TSI EVO2. Inżynierowie zmodyfikowali m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz wahacze aby dostosować jednostkę do wyższej mocy. Maksymalna moc 177 KM jest dostępna 5750-6000 obr./min, a 250 Nm wkracza do roboty już od 1500 i trzyma się do 4000 obr./min.

Siedmiobiegowa skrzynia DSG także zyskała szereg usprawnień, w tym wyższe punkty zmiany przełożeń, dzięki czemu silnik może kręcić się wyżej. Podwójne redukcje w trybie Sport zapewniają płynniejsze przełożenia, a zmienione ustawienia pracy przy hamowaniu pozwalają szybciej odzyskiwać prędkość np. na wyjściu z zakrętu.

Nowa Skoda Fabia 130 Sport

Efekt? Nowa Skoda Fabia 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji Monte Carlo). Lepsza jest również elastyczność: zryw z 60 do 100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80-120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna to aż 228 km/h, stąd jest to najszybsza seryjna Fabia w historii. Dla fanów wrażeń system ASR można wyłączyć, umożliwiając kontrolowany poślizg. Standardem jest tu także sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm i 18-calowe felgi aluminiowe.

Nowa Skoda Fabia 130 Sport

Ile kosztuje nowa Fabia 130 Sport?

Debiutująca w salonach Skoda Fabia 130 Sport kosztuje od 122 300 zł. Czeski producent podkreśla, że to obecnie jeden z najbardziej przystępnych cenowo samochodów o sportowym zacięciu w swoim segmencie. Mocne argumenty? Przede wszystkim dopracowana konstrukcja, bogate wyposażenie i osiągi , które do tej pory zarezerwowane dla aut wyższych klas. Wyposażenie to m.in.:

Reflektory przednie TOP Bi LED z czarnymi kloszami z funkcją Corner;

CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna;

Tryb ASR Sport + ESC Sport;

Skórzana 3-ramienna sportowa kierownica wielofunkcyjna;

Sportowe zawieszenie;

Czarny podwójny wydech;

Dyfuzor na tylnym zderzaku, czarny dla Fabia 130 Sport;

18-calowe alufelgi LIBRA;

Wnętrze Sport ze sportowymi fotelami z przodu.

Skoda Fabia - cennik 2026, silniki, wersje wyposażeniowe

Skoda Fabia 1.0 MPI 80 KM (manualna, 5-biegowa):

Easy: 66 700 zł

Essence: 73 150 zł

Selection: 77 550 zł

Drive: 80 650 zł

Monte Carlo: 84 250 zł

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 KM (manualna, 5-biegowa):

Essence: 76 650 zł

Selection: 79 050 zł

Drive: 81 200 zł

Monte Carlo: 87 750 zł

Skoda Fabia 1.0 TSI 115 KM (manualna, 6-biegowa):

Easy: 71 900 zł

Essence: 78 950 zł

Selection: 81 350 zł

Drive: 83 500 zł

Monte Carlo: 90 050 zł

Skoda Fabia 1.0 TSI 115 KM (automatyczna DSG, 7-biegowa):

Easy: 75 900 zł

Essence: 84 350 zł

Selection: 85 700 zł

Drive: 87 850 zł

Monte Carlo: 95 050 zł

Skoda Fabia 1.5 TSI 150 KM (automatyczna DSG, 7-biegowa):

Drive: 93 600 zł

Selection: 94 350 zł

Monte Carlo: 102 350 zł

Skoda Fabia 130 Sport 1.5 TSI 177 KM (automatyczna DSG, 7-biegowa): 122 300 zł

Skoda Fabia

Skoda Fabia

Skoda Fabia