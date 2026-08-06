Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 7/10 to wynik pozytywny

Zdasz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź swoją wiedzę, zanim zrobi to policja / dziennik.pl

Myślisz, że jesteś dobrym kierowcą? Przepisy zmieniają się szybciej niż światła na skrzyżowaniu. Czy na pewno wiesz, jak prawidłowo przejechać rondo i ile wynosi bezpieczny odstęp na autostradzie? Sprawdź się i przekonaj, czy dziś zdałbyś nowy egzamin teoretyczny.

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