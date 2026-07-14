Koniec z trójkątami ostrzegawczymi. Nadchodzi nowa lampa, za jej brak 800 zł kary

Artykuł w 30 sekund. Najważniejsze fakty o lampie V16

Rewolucja w Hiszpanii: Od 1 stycznia 2026 roku tradycyjne trójkąty ostrzegawcze zostały tam zastąpione lampami V16. Za ich brak kierowcom grozi mandat o równowartości ponad 800 zł.

Od 1 stycznia 2026 roku tradycyjne trójkąty ostrzegawcze zostały tam zastąpione lampami V16. Za ich brak kierowcom grozi mandat o równowartości ponad Co na to Polska? Nad Wisłą wciąż obowiązkowe są tylko trójkąt i gaśnica (za brak grozi do 500 zł mandatu), ale unijni urzędnicy już bacznie przyglądają się nowemu rozwiązaniu.

Nad Wisłą wciąż obowiązkowe są tylko (za brak grozi do 500 zł mandatu), ale unijni urzędnicy już bacznie przyglądają się nowemu rozwiązaniu. Jak działa lampa V16? Montuje się ją na magnes na dachu auta. Urządzenie nie tylko miga, ale też automatycznie wysyła lokalizację GPS do służb ratunkowych i nawigacji (np. Google Maps).

Montuje się ją na magnes na dachu auta. Urządzenie nie tylko miga, ale też automatycznie wysyła lokalizację GPS do służb ratunkowych i nawigacji (np. Google Maps). Ciemna strona technologii: Nowy system ma poważne luki. Hiszpański ekspert udowodnił, że najpopularniejszy model lampy można łatwo zhakować i przejąć nad nim kontrolę w zaledwie minutę.

Trójkąt i gaśnica to nie wszystko? Przepisy w Polsce są jasne, ale kierowcy i tak płacą

Zanim przejdziemy do hiszpańskich zmian, warto przypomnieć, jak wyglądają aktualne przepisy w Polsce. Obowiązkowe wyposażenie samochodu opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wbrew obiegowym opiniom, lista obowiązkowych rzeczy w aucie osobowym jest w Polsce zaskakująco krótka. Kierowca musi mieć przy sobie jedynie dwie rzeczy:

Trójkąt ostrzegawczy (posiadający homologację),

(posiadający homologację), Gaśnicę (o pojemności minimum 1 kg, znajdującą się w łatwo dostępnym miejscu).

Ważna zmiana w przepisach: Apteczka pierwszej pomocy na razie nie jest obowiązkowa dla prywatnych samochodów osobowych. To się jednak zmieni – dla aut rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy od 1 kwietnia 2027 roku apteczka będzie już wymogiem.

Za brak trójkąta lub gaśnicy podczas kontroli drogowej grozi mandat do 500 zł. Na tym jednak nie koniec. Jeśli diagnosta podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów (SKP) stwierdzi brak któregoś z tych elementów, negatywny wynik przeglądu jest praktycznie gwarantowany. Warto przy tym pamiętać, że standardowa gaśnica 1-kilogramowa rzadko wystarcza do ugaszenia pożaru w zarodku, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga.

Wystawiasz trójkąt? Jeden błąd i dostaniesz 500 zł mandatu. Liczy się każdy metr

Samo posiadanie trójkąta w bagażniku to dopiero połowa sukcesu. W razie awarii czy kolizji trzeba go jeszcze poprawnie ustawić. Zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odległość ta zależy wyłącznie od rodzaju drogi:

W obszarze zabudowanym: trójkąt umieszczamy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (np. na klapie bagażnika lub dachu, na wysokości do 1 metra).

trójkąt umieszczamy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (np. na klapie bagażnika lub dachu, na wysokości do 1 metra). Poza obszarem zabudowanym: odległość musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem.

odległość musi wynosić za pojazdem. Na autostradzie lub drodze ekspresowej: mamy obowiązek wystawić trójkąt aż 100 metrów za autem.

Trójkąt ostrzegawczy / Policja

Koniec z tradycyjnymi trójkątami. Nowa lampa V16 wkracza do gry. Na początek w Hiszpanii

Piesza wycieczka na odległość 100 metrów wzdłuż autostrady – często w deszczu, mgle i przy zerowej widoczności – to ogromne ryzyko. Sytuacji nie poprawia fakt, że w Polsce wciąż nie ma obowiązku posiadania kamizelki odblaskowej w kabinie pasażerskiej (choć zdrowy rozsądek podpowiada, by zawsze ją tam mieć). Poza tym często trójkąt już wystawiony w odpowiedniej odległości jest rozjeżdżany przez innych kierowców lub przewracany przez wiatr, deszcz czy podmuch od przejeżdżających ciężarówek.

Rozwiązaniem tego problemu ma być sygnalizator V16. Pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zdecydował się na tak odważny krok, jest Hiszpania. Tamtejszy Główny Zarząd Ruchu (DGT) wprowadził obowiązek stosowania tego urządzenia od 1 stycznia 2026 roku. Za brak nowej lampy hiszpańskim kierowcom grozi mandat w wysokości 200 euro (czyli ponad 800 zł).

Jak działa nowy sygnalizator V16?

To niewielka lampa z wbudowanym magnesem. Aby ją aktywować, kierowca nie musi nawet wysiadać z samochodu – wystarczy uchylić szybę i położyć lampę na dachu auta.

Widoczność: Po włączeniu pomarańczowy kogut emituje intensywne, światło błyskowe widoczne z odległości co najmniej 1 kilometra. Urządzenie potrafi pracować na baterii przez 30 minut.

Po włączeniu pomarańczowy kogut emituje intensywne, światło błyskowe widoczne z odległości co najmniej 1 kilometra. Urządzenie potrafi pracować na baterii przez 30 minut. Łączność i geolokalizacja: Lampa posiada wbudowany moduł GPS oraz kartę SIM (z darmową transmisją danych na kilkanaście lat). W momencie aktywacji automatycznie wysyła sygnał z dokładnymi współrzędnymi pojazdu do chmury DGT oraz służb ratunkowych.

Lampa posiada wbudowany moduł GPS oraz kartę SIM (z darmową transmisją danych na kilkanaście lat). W momencie aktywacji automatycznie wysyła sygnał z dokładnymi współrzędnymi pojazdu do chmury DGT oraz służb ratunkowych. Ostrzeganie innych: Informacja o unieruchomionym pojeździe natychmiast trafia na tablice świetlne nad autostradami oraz bezpośrednio do nawigacji (takich jak Google Maps czy Waze), ostrzegając kierowców zbliżających się do miejsca zdarzenia.

Czy lampa V16 na zastąpi trójkąt ostrzegawczy w Polsce?

W Polsce, podobnie jak w Niemczech, tradycyjny trójkąt ostrzegawczy wciąż pozostaje jedynym prawnie wymaganym elementem. Możemy oczywiście kupić lampę V16 i używać jej pomocniczo dla własnego bezpieczeństwa, ale nie zwalnia nas to z obowiązku posiadania klasycznego trójkąta.

Z informacji Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika jednak, że hiszpańskim systemem zainteresował się Parlament Europejski. Niewykluczone więc, że w nadchodzących latach Komisja Europejska podejmie kroki w celu ujednolicenia tych przepisów na terenie całej UE.

Wystarczy laptop i dostawczak. Hiszpański ekspert ujawnia, jak łatwo zhakować lampę V16

Choć system wygląda jak idealne rozwiązanie, niesie ze sobą nowe zagrożenia. Hiszpański ekspert od cyberbezpieczeństwa, Luis Miranda Acebedo, odkrył podatność sygnalizatora V16 na zhakowanie. Specjalista przebadał lampę Help Flash IoT, czyli jeden z najlepiej sprzedających się modeli oferowanych przez sieć Vodafone (na rynek trafiło 250 000 sztuk) i w raporcie "Vulnerabilidades en Balizas V16 Conectadas (Help Flash IoT)" opublikował słabe punkty tego urządzania. Efekt?

Lampa błyskowa V16 zamiast trójkąta ostrzegawczego to dobry pomysł?

Hiszpanie ostrzegają: Lampa błyskowa V16 stwarza ryzyko

Zdaniem eksperta zbadany przez niego sygnalizator V16 przesyła dane GPS, identyfikatory urządzenia (m.in. numer IMEI) oraz parametry techniczne bez szyfrowania. Brak też mechanizmów umożliwiających wykrywanie manipulacji danymi. Stąd przestępcy mogliby m.in.:

przechwycić dane o położeniu lampy i śledzić samochód w czasie rzeczywistym,

nadać fałszywe powiadomienie alarmowe,

zmienić dane GPS,

zablokować sygnał.

Największym problemem okazał się jednak system bezprzewodowych aktualizacji (OTA – Over The Air). Badane urządzenia miały fabrycznie identyczne nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła dostępowe. W warunkach testowych przejęcie pełnej kontroli nad lampą zajmowało ekspertowi od 30 do 60 sekund od momentu jej włączenia. Co ciekawe, do ataku można użyć nawet fałszywej stacji bazowej LTE (tzw. IMSI-Catcher) ukrytej w przejeżdżającym dostawczaku, co pozwala na przejęcie wszystkich sygnalizatorów w promieniu kilkuset metrów.

Ekspert: Wystarczy laptop i samochód dostawczy

– Wystarczy laptop i samochód dostawczy, by zamienić nowoczesną lampę ostrzegawczą w zwykły świecący przycisk do papieru – podsumowuje hiszpański ekspert.

Producent urządzenia uspokaja, twierdząc, że system przesyła jedynie dane techniczne i nie przetwarza żadnych danych osobowych kierowców. Z kolei operator komórkowy zasłania się wewnętrznymi certyfikatami i zaawansowanymi zabezpieczeniami na poziomie samej sieci telekomunikacyjnej.

Mimo to, zdecydowano o tymczasowym zablokowaniu możliwości zdalnej aktualizacji oprogramowania (OTA), co ma uniemożliwić hakerom łatwe przejęcie urządzeń. Przed unijnymi urzędnikami stoi teraz poważne wyzwanie – zanim lampy V16 staną się standardem w całej Europie, eksperci będą musieli wypracować rygorystyczne normy cyberbezpieczeństwa dla tego typu urządzeń.