Dziennik Gazeta Prawana logo

Toyota Bank zmienia zasady. Możesz wpłacić znacznie więcej bez zakładania konta

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
4 lipca 2026, 11:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Pieniądze
Toyota Bank podnosi limity. Możesz wpłacić znacznie więcej bez zakładania konta/Shutterstock
Jeśli ktoś szuka bezpiecznego miejsca na ulokowanie większych oszczędności, to zyskał nowy powód, by sprawdzić ofertę Toyota Banku. Właśnie mocno w górę poszły limity na popularnej Lokacie Standard. Maksymalnie można na niej odłożyć już nie 400 tysięcy, a okrągły milion złotych. Co dokładnie się zmieniło i na jakich warunkach można teraz odkładać?

Więcej pieniędzy w jednym miejscu

Do tej pory na pojedynczej Lokacie Standard w Toyota Bank można było trzymać maksymalnie 40 tysięcy złotych. Po zmianach limit ten wzrósł ponad dwukrotnie – do 100 tysięcy złotych.

Ponieważ bank pozwala jednemu klientowi na założenie maksymalnie 10 takich lokat, łączna kwota, jaką można tam wpłacić, wzrosła z 400 tysięcy złotych do 1 miliona złotych. To ułatwienie dla osób z większym kapitałem, które do tej pory musiały dzielić swoje oszczędności i zakładać konta w różnych instytucjach tylko po to, by zmieścić się w odgórnych limitach kwotowych. Minimalna kwota potrzebna do otwarcia lokaty nie zmieniła się i nadal wynosi 2000 zł.

Ile można zarobić?

Mimo podniesienia limitów kwotowych, samo oprocentowanie lokat pozostało na dotychczasowym poziomie. W zależności od tego, na jak długo chcemy zamrozić gotówkę, bank oferuje stałe zyski:

  • 4,30% w skali roku – dla lokaty na 6 miesięcy,
  • 4,20% w skali roku – dla lokaty na 3 miesiące.

Warunki są jasne i z góry określone, więc od samego początku wiadomo, jaki zysk przyniesie wpłacona kwota po zakończeniu wybranego okresu.

Bez konta i bez wychodzenia z domu

Zaletą tej oferty dla wielu osób może być fakt, że nie trzeba zakładać konta osobistego w Toyota Banku. Jeśli interesuje nas wyłącznie odłożenie pieniędzy na procent i nie chcemy wiązać się z nową instytucją dodatkowymi kartami czy usługami, nie ma takiej konieczności.

Cały proces od początku do końca można przejść przez internet. Do potwierdzenia tożsamości służy wideoweryfikacja, dzięki czemu wszystko da się załatwić zdalnie siedząc na kanapie.

Jak tłumaczy Dawid Turkowski z Toyota Banku, decyzja o zmianach to odpowiedź na to, czego oczekują sami klienci. Coraz więcej osób szuka prostych i przewidywalnych sposobów na zarządzanie swoimi pieniędzmi w perspektywie kilku miesięcy, bez konieczności skomplikowanego dzielenia oszczędności między różne oferty.

Polacy wciąż trzymają miliardy w bankach

Ruch ze strony Toyota Banku wpisuje się w obecną sytuację na rynku. Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec maja 2026 roku wartość depozytów polskich gospodarstw domowych wyniosła aż 1 501,3 mld zł.

Polacy wciąż mają więc do dyspozycji ogromne oszczędności. W czasach, gdy sytuacja gospodarcza zmusza do uważnego śledzenia stóp procentowych i ofert depozytowych, proste produkty z wysokimi limitami kwotowymi i stałym oprocentowaniem stają się dla wielu osób wygodnym sposobem lokowania kapitału.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: toyotapieniądzebankoszczędzanie
Powiązane
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski samochód za 65 000 zł. Znamy planowane ceny Izery. Rząd ma plan na sukces fabryki »
Zobacz
|
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Nawrocki, Piekarczyk
Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj