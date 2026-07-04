Toyota Bank zmienia zasady. Możesz wpłacić znacznie więcej bez zakładania konta

Więcej pieniędzy w jednym miejscu

Do tej pory na pojedynczej Lokacie Standard w Toyota Bank można było trzymać maksymalnie 40 tysięcy złotych. Po zmianach limit ten wzrósł ponad dwukrotnie – do 100 tysięcy złotych.

Ponieważ bank pozwala jednemu klientowi na założenie maksymalnie 10 takich lokat, łączna kwota, jaką można tam wpłacić, wzrosła z 400 tysięcy złotych do 1 miliona złotych. To ułatwienie dla osób z większym kapitałem, które do tej pory musiały dzielić swoje oszczędności i zakładać konta w różnych instytucjach tylko po to, by zmieścić się w odgórnych limitach kwotowych. Minimalna kwota potrzebna do otwarcia lokaty nie zmieniła się i nadal wynosi 2000 zł.

Ile można zarobić?

Mimo podniesienia limitów kwotowych, samo oprocentowanie lokat pozostało na dotychczasowym poziomie. W zależności od tego, na jak długo chcemy zamrozić gotówkę, bank oferuje stałe zyski:

4,30% w skali roku – dla lokaty na 6 miesięcy,

4,20% w skali roku – dla lokaty na 3 miesiące.

Warunki są jasne i z góry określone, więc od samego początku wiadomo, jaki zysk przyniesie wpłacona kwota po zakończeniu wybranego okresu.

Bez konta i bez wychodzenia z domu

Zaletą tej oferty dla wielu osób może być fakt, że nie trzeba zakładać konta osobistego w Toyota Banku. Jeśli interesuje nas wyłącznie odłożenie pieniędzy na procent i nie chcemy wiązać się z nową instytucją dodatkowymi kartami czy usługami, nie ma takiej konieczności.

Cały proces od początku do końca można przejść przez internet. Do potwierdzenia tożsamości służy wideoweryfikacja, dzięki czemu wszystko da się załatwić zdalnie siedząc na kanapie.

Jak tłumaczy Dawid Turkowski z Toyota Banku, decyzja o zmianach to odpowiedź na to, czego oczekują sami klienci. Coraz więcej osób szuka prostych i przewidywalnych sposobów na zarządzanie swoimi pieniędzmi w perspektywie kilku miesięcy, bez konieczności skomplikowanego dzielenia oszczędności między różne oferty.

Polacy wciąż trzymają miliardy w bankach

Ruch ze strony Toyota Banku wpisuje się w obecną sytuację na rynku. Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec maja 2026 roku wartość depozytów polskich gospodarstw domowych wyniosła aż 1 501,3 mld zł.

Polacy wciąż mają więc do dyspozycji ogromne oszczędności. W czasach, gdy sytuacja gospodarcza zmusza do uważnego śledzenia stóp procentowych i ofert depozytowych, proste produkty z wysokimi limitami kwotowymi i stałym oprocentowaniem stają się dla wielu osób wygodnym sposobem lokowania kapitału.