Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak powstają autobusy dla polskich miast. Produkują ponad 70 tys. pojazdów rocznie

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 15:59
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Yutong U12
Yutong U12/Materiały prasowe
Yutong to producent autobusów i autokarów, który kontroluje dziś ponad 10 proc. światowego rynku. Cztery fabryki i centra badawczo-rozwojowe odpowiadają za rozwój i produkcję elektrycznych, spalinowych i hybrydowych modeli, które trafiają również do polskich przewoźników.

Chiński gigant podbija rynek

Setki tysięcy metrów kwadratowych hal, tysiące pracowników i produkcja liczona w dziesiątkach tysięcy pojazdów rocznie. Yutong to dziś największy producentów autobusów na świecie, a cztery fabryki odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie z całego świata. Takie autobusy trafiają również do Polski - firma Busnex Poland przez 7 lat działalności dostarczyła i zakontraktowała autobusy elektryczne dla  39 samorządów z 11 województw. To setki pojazdów, które codziennie wyjeżdżają na regularne trasy. Importer podpisał niedawno umowę na dostawę sześciu kolejnych autobusów dla  Siedlec, a jeden będzie numerem 400, jaki firma wprowadziła na polski rynek.

Z europejskiej perspektywy mowa przede wszystkim o autobusach elektrycznych - na Starym Kontynencie marka stała się już najpopularniejszym dostawcą autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną. Globalnie, w 2025 roku Yutong zakontraktował 50 000 pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło  197 000  takich autobusów.

Oto największa fabryka na świecie

By sprostać  popytowi, Yutong produkuje dziś autobusy w czterech chińskich zakładach. Główna fabryka w Zhengzhou jest najbardziej imponująca - to największy tego typu obiekt na świecie. Pojazdy powstają tu od zera - od cięcia i tłoczenia blach, przez spawanie, zgrzewanie, powlekanie nadwozia powłokami i farbą aż po montaż podzespołów i łączenie podwozia z nadwoziem. Proces produkcyjny jest supernowoczesny - taki, jak we flagowych fabrykach europejskich, amerykańskich czy japońskich koncernów. Przykłady? W pełni zrobotyzowany proces lakierowania czy niezwykle wydajna linia do produkcji modeli elektrycznych to coś, czego pozazdrościć mogą nawet renomowani gracze.

Fabryka Yutong w Zhengzhou
Fabryka Yutong w Zhengzhou

Główne zakłady Yutonga w Zhengzhou to ogromny kompleks przemysłowy, który bardziej przypomina osobne miasto niż fabrykę. Cały park przemysłowy zajmuje około 4 milionów metrów kwadratowych, a zdolności produkcyjne przekraczają 70 tysięcy autobusów rocznie. Yutong korzysta z komponentów globalnych dostawców, w w tym także firm działających w Polsce. W praktyce oznacza to, że autobus powstający w Chinach często zawiera elementy produkowane w Europie, co przekłada się na łatwiejszy serwis i dostępność części. Warto też wspomnieć, że wyjeżdżający z fabryki autobus dopiero „na miejscu” zostaje wyposażony w elementy wymagane przez przewoźnika - system informacji pasażerskiej, monitoring, interkom czy kasowniki.

Z linii produkcyjnej wprost do wody

Montaż to tylko jeden z etapów procesu produkcyjnego Yutonga. Równie ważne są testy, które każdy pojazd przechodzi przed opuszczeniem fabryki. Mówimy tu nie tylko o standardowych kontrolach jakości, ale też o próbach szczelności, sprawdzaniu układów elektrycznych, symulacjach pracy w różnych warunkach i jazdach testowych.

To szczególnie ważne w przypadku elektrycznych autobusów - Yutong testuje baterie pod wodą, sprawdzając szczelność obudowy akumulatora, a w ramach prac prowadzonych przez centra badawczo-rozwojowe (firma przeznacza około 5% swoich przychodów na R&D), sprawdza nowe technologie w niezwykle skrupulatny sposób. Nim nowy model akumulatora trafi do seryjnej produkcji jest poddawany próbom podpalenia, przekłucia, zanurzenia w wodzie i zmiażdżenia - wszystko po to, by zweryfikować jego bezpieczeństwo w razie wypadku.

Yutong - fabryka
Yutong - fabryka

Fabryka Yutonga w Zhengzhou

Ciekawostką jest fakt, że w największym zakładzie w Zhengzhou działa również muzeum marki. Wystawa pokazuje historię firmy od pierwszych konstrukcji z lat 60. po współczesne autobusy elektryczne i przyszłościowe projekty. To dowód na to, ze chiński producent bez kompleksów chwali się nie tylko innowacjami, ale i całkiem bogatym dziedzictwem.

O kompleksach nie ma mowy, gdy liczby mówią same za siebie. Dziesiątki tysięcy autobusów rocznie, globalna obecność i rosnąca rola elektromobilności sprawiają, że fabryki takie jak ta w Zhengzhou stają się jednym z fundamentów współczesnego transportu publicznego - również tego w Europie. Choć z punktu widzenia pasażera autobus to po prostu środek transportu, za jego powstaniem stoi przemysł o imponującej skali i starannie zaplanowany proces pełen innowacji.

Autobusy elektryczne Yutong U12 trafią do Siedlec
Autobusy elektryczne Yutong U12 trafią do Siedlec/Busnex Poland
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Busnexautobusy elektryczneYutong
Powiązane
Cena paliwa 5,99 zł za litr benzyny 95 na pylonie stacji Auchan w maju 2026 roku
Polacy rzucili się na stacje, paliwo po 5,99 zł to fakt. Korzystaj, bo nadchodzi zmiana
Przód nowej zielonej Skody Elroq, widoczny napis SKODA na masce, nowoczesne reflektory LED Matrix i czarny grill Tech-Deck Face
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Exlantix ES
Jeździłem chińskim sedanem za ponad 300 tysięcy złotych. Teraz już nie mam wątpliwości
Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak powstają autobusy dla polskich miast. Produkują ponad 70 tys. pojazdów rocznie »
Zobacz
|
Zakop pod krzakiem pomidora. Latem będziesz zbierać pełne kosze owoców. Naturalny nawóz pod pomidory
Zakop pod krzakiem pomidora. Pełne kosze dorodnych pomidorów w sezonie gwarantowane. Naturalny nawóz pod pomidory
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
generał LaNeve
Dowódca US Army o wstrzymaniu wysłania brygady do Polski. "Najlepsza opcja"
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj