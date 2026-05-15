Tak powstają autobusy dla polskich miast. Produkują ponad 70 tys. pojazdów rocznie

Chiński gigant podbija rynek

Setki tysięcy metrów kwadratowych hal, tysiące pracowników i produkcja liczona w dziesiątkach tysięcy pojazdów rocznie. Yutong to dziś największy producentów autobusów na świecie, a cztery fabryki odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie z całego świata. Takie autobusy trafiają również do Polski - firma Busnex Poland przez 7 lat działalności dostarczyła i zakontraktowała autobusy elektryczne dla 39 samorządów z 11 województw. To setki pojazdów, które codziennie wyjeżdżają na regularne trasy. Importer podpisał niedawno umowę na dostawę sześciu kolejnych autobusów dla Siedlec, a jeden będzie numerem 400, jaki firma wprowadziła na polski rynek.

Z europejskiej perspektywy mowa przede wszystkim o autobusach elektrycznych - na Starym Kontynencie marka stała się już najpopularniejszym dostawcą autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną. Globalnie, w 2025 roku Yutong zakontraktował 50 000 pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 197 000 takich autobusów.

Oto największa fabryka na świecie

By sprostać popytowi, Yutong produkuje dziś autobusy w czterech chińskich zakładach. Główna fabryka w Zhengzhou jest najbardziej imponująca - to największy tego typu obiekt na świecie. Pojazdy powstają tu od zera - od cięcia i tłoczenia blach, przez spawanie, zgrzewanie, powlekanie nadwozia powłokami i farbą aż po montaż podzespołów i łączenie podwozia z nadwoziem. Proces produkcyjny jest supernowoczesny - taki, jak we flagowych fabrykach europejskich, amerykańskich czy japońskich koncernów. Przykłady? W pełni zrobotyzowany proces lakierowania czy niezwykle wydajna linia do produkcji modeli elektrycznych to coś, czego pozazdrościć mogą nawet renomowani gracze.

Fabryka Yutong w Zhengzhou

Główne zakłady Yutonga w Zhengzhou to ogromny kompleks przemysłowy, który bardziej przypomina osobne miasto niż fabrykę. Cały park przemysłowy zajmuje około 4 milionów metrów kwadratowych, a zdolności produkcyjne przekraczają 70 tysięcy autobusów rocznie. Yutong korzysta z komponentów globalnych dostawców, w w tym także firm działających w Polsce. W praktyce oznacza to, że autobus powstający w Chinach często zawiera elementy produkowane w Europie, co przekłada się na łatwiejszy serwis i dostępność części. Warto też wspomnieć, że wyjeżdżający z fabryki autobus dopiero „na miejscu” zostaje wyposażony w elementy wymagane przez przewoźnika - system informacji pasażerskiej, monitoring, interkom czy kasowniki.

Z linii produkcyjnej wprost do wody

Montaż to tylko jeden z etapów procesu produkcyjnego Yutonga. Równie ważne są testy, które każdy pojazd przechodzi przed opuszczeniem fabryki. Mówimy tu nie tylko o standardowych kontrolach jakości, ale też o próbach szczelności, sprawdzaniu układów elektrycznych, symulacjach pracy w różnych warunkach i jazdach testowych.

To szczególnie ważne w przypadku elektrycznych autobusów - Yutong testuje baterie pod wodą, sprawdzając szczelność obudowy akumulatora, a w ramach prac prowadzonych przez centra badawczo-rozwojowe (firma przeznacza około 5% swoich przychodów na R & D), sprawdza nowe technologie w niezwykle skrupulatny sposób. Nim nowy model akumulatora trafi do seryjnej produkcji jest poddawany próbom podpalenia, przekłucia, zanurzenia w wodzie i zmiażdżenia - wszystko po to, by zweryfikować jego bezpieczeństwo w razie wypadku.

Yutong - fabryka

Ciekawostką jest fakt, że w największym zakładzie w Zhengzhou działa również muzeum marki. Wystawa pokazuje historię firmy od pierwszych konstrukcji z lat 60. po współczesne autobusy elektryczne i przyszłościowe projekty. To dowód na to, ze chiński producent bez kompleksów chwali się nie tylko innowacjami, ale i całkiem bogatym dziedzictwem.

O kompleksach nie ma mowy, gdy liczby mówią same za siebie. Dziesiątki tysięcy autobusów rocznie, globalna obecność i rosnąca rola elektromobilności sprawiają, że fabryki takie jak ta w Zhengzhou stają się jednym z fundamentów współczesnego transportu publicznego - również tego w Europie. Choć z punktu widzenia pasażera autobus to po prostu środek transportu, za jego powstaniem stoi przemysł o imponującej skali i starannie zaplanowany proces pełen innowacji.