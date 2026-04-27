Sprawdzony SUV taniej o 10 000 zł. Marka z Europy, a cena jak z Chin

Seat Arona taniej o 10 000 zł. Nowa oferta uderza w chińskich rywali

Seat Arona to prawdziwy rynkowy weteran. Najmniejszy SUV hiszpańskiej marki zadebiutował w 2017 roku. O elektrykach myślało się w kontekście futurystycznej ciekawostki, hybrydy przemykały po mieście głównie jako taksówki, a SUV-y i crossovery zdobywały popularność, koegzystując z miejskimi hatchbackami w salonach. Jak Arona odnajduje się w nowych realiach?

Spalinowy model po dwóch liftingach trzyma się dzielnie - jego spalinowy napęd to nadal magnes na klientów, którzy chcą jeździć konwencjonalnie napędzanym autem, kompaktowe nadwozie skrywa funkcjonalne i zaskakująco obszerne wnętrze, a wyposażenie, stopniowo dopasowywane do rynkowych standardów, nie przynosi wstydu - szczególnie w bogatszych specyfikacjach.

Arona - wymiary, dane techniczne

Arona to zbudowany został na platformie MQB-A0. To bliski krewny Ibizy, ale i Volkswagena Polo, Skody Fabii, Volkswagena T-Crossa, a nawet Audi A1. Rozstaw osi wynosi 2566 mm, a wymiary całkowite to 4154 mm długości, 1780 mm szerokości i 1537 mm wysokości. Takie wartości plasują Seata w samym sercu segmentu miejskich crossoverów. Typowy B-SUV konkuruje dzięki temu m.in. z Toyotą Yaris Cross, ale i MG ZS. Chiński rywal wspomniany został nieprzypadkowo - Arona w nowej ofercie zahacza bowiem o cenowe terytorium modeli z Państwa Środka.

Zwarta bryła 4,2-metrowego auta kryje zaskakująco duży bagażnik - jego pojemność to aż 400 litrów. Przy komplecie pasażerów Seat zabierze prawie 20 litrów więcej niż VW Golf (381/1237 l). Dzięki przestawianej półce można zdecydować, czy chcemy mieć głęboki, pojemny kufer, czy w miarę płaską powierzchnię po złożeniu oparcia kanapy (pojemność rośnie tu maksymalnie do 1280 l).

Seat Arona - jakie silniki?

W gamie jednostek napędowych nie znajdziemy ani jednego hybrydowego wariantu. Arona po liftingu zadebiutowała kilka miesięcy temu i pozostaje jednym z niewielu nowych modeli w tej klasie, całkowicie pozbawionych zelektryfikowanego układu napędowego. B-SUV Seata może być napędzany silnikiem 1.0 TSI w kilku wariantach bądź jednostką 1.5 TSI. Bazowy silnik ma moc 95 KM. Ta jednostka sparowana jest z 5-biegową, ręczną skrzynią. Przyspieszenie do setki w czasie 11,1 s wystarczy do miejskiej jazdy. Zużycie paliwa? Zdaniem producenta, Arona w cyklu mieszanym spala 5,2-5,9 l/100 km.

Mocniejszy, 115-konny motor sparowany jest z 6-biegową przekładnią lub skrzynią dwusprzęgłową DSG o 7 przełożeniach. To najczęstszy wybór kierowców - w obu wersjach Seat rozpędza się do 100 km/h w czasie 9,9 sekundy. Różnice w średnim spalaniu są symboliczne - w zależności od tego, czy wybierzemy skrzynię ręczną czy automat, wyniki zużycia paliwa wynoszą odpowiednio 5,2-5,8 l/100 km i 5,5-5,9 l/100 km.

Na szczycie gamy - najdroższy ale i najlepszy wybór. Topowy silnik 1.5 TSI ma 150 KM i występuje tylko z automatem. Prędkość maksymalna 212 km/h i czas sprintu do setki na poziomie 8,3 s to wartości, których w tej klasie nie proponuje zbyt wielu konkurentów. Co więcej, średnie spalanie w czterocylindrowym wariancie wynosi 5,6-6,0 l/100 km - praktycznie tyle samo, ile w 3-cylindrowym silniku TSI.

Seat Arona - wyposażenie i cena

W Aronie po liftingu nie ma już najuboższej wersji wyposażenia. Teraz, cennik otwiera wariant Style - już najtańsza Arona wyjeżdża z fabryki z porządną dawką udogodnień dla kierowcy i pasażerów. Co dokładnie znalazło się na pokładzie? W standardzie otrzymujemy elektryczne szyby z przodu i z tyłu, klimatyzację, czujniki parkowania z tyłu, cyfrowe zegary z 8-calowym ekranem, 8,25-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego, 6 głośników, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, LED-owe reflektory, wielofunkcyjną kierownicę, a także 16-calowe felgi aluminiowe. W ofercie jest dostępna również sportowo stylizowana Arona FR. Choć wersje są tylko dwie, wyposażenie opcjonalne zebrano w promocyjne pakiety.

Seat Arona jest tańszy od Renault Captur czy Forda Pumy. Cennik otwiera kwota 86 000 zł i mowa tu o samochodach z rocznika 2026, a nie o wyprzedaży aut, które miesiącami zalegają na placach. Seat proponuje 5-letnią ochronę gwarancyjną w cenie. Tak prezentuje się pełny cennik promocyjny:

Silnik/wersja Style FR 1.0 TSI 95 KM 85 300 zł - 1.0 TSI 115 KM 88 800 zł 102 500 zł 1.0 TSI 115 KM DSG 98 700 zł 112 800 zł 1.5 TSI 150 KM DSG - 121 100 zł

