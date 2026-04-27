Sprawdzony SUV taniej o 10 000 zł. Marka z Europy, a cena jak z Chin

Maciej Lubczyński
wczoraj, 15:45
Seat Arona/Materiały prasowe
Seat rabatuje swój bestseller - miejski SUV ze sprawdzoną techniką i dużym bagażnikiem na pokładzie potaniał o 10 000 zł. Ile kosztuje, jakie ma wyposażenie i jakie silniki proponuje Seat Arona? Oto szczegóły...

Seat Arona taniej o 10 000 zł. Nowa oferta uderza w chińskich rywali

Seat Arona to prawdziwy rynkowy weteran. Najmniejszy SUV hiszpańskiej marki zadebiutował w 2017 roku. O elektrykach myślało się  w kontekście futurystycznej ciekawostki, hybrydy przemykały po mieście głównie jako taksówki, a SUV-y i crossovery zdobywały popularność, koegzystując z miejskimi hatchbackami w salonach. Jak Arona odnajduje się  w nowych realiach?

Spalinowy model po dwóch liftingach trzyma się dzielnie - jego spalinowy napęd to nadal magnes na klientów, którzy chcą  jeździć konwencjonalnie napędzanym autem, kompaktowe nadwozie skrywa funkcjonalne i zaskakująco obszerne wnętrze, a wyposażenie, stopniowo dopasowywane do rynkowych standardów, nie przynosi wstydu - szczególnie w bogatszych specyfikacjach.

Arona - wymiary, dane techniczne

Arona to zbudowany został na platformie MQB-A0. To bliski krewny Ibizy, ale i Volkswagena Polo, Skody Fabii, Volkswagena T-Crossa, a nawet Audi A1. Rozstaw osi wynosi 2566 mm, a wymiary całkowite to 4154 mm długości, 1780 mm szerokości i 1537 mm wysokości. Takie wartości plasują Seata w samym sercu segmentu miejskich crossoverów. Typowy B-SUV konkuruje dzięki temu m.in. z Toyotą Yaris Cross, ale i MG ZS. Chiński rywal wspomniany został nieprzypadkowo - Arona w nowej ofercie zahacza bowiem o cenowe terytorium modeli z Państwa Środka.

Zwarta bryła 4,2-metrowego auta kryje zaskakująco duży bagażnik - jego pojemność to aż 400 litrów. Przy komplecie pasażerów Seat zabierze prawie 20 litrów więcej niż VW Golf (381/1237 l). Dzięki przestawianej półce można zdecydować, czy chcemy mieć głęboki, pojemny kufer, czy w miarę płaską powierzchnię po złożeniu oparcia kanapy (pojemność rośnie tu maksymalnie do 1280 l).

Seat Arona - jakie silniki?

W gamie jednostek napędowych nie znajdziemy ani jednego hybrydowego wariantu. Arona po liftingu zadebiutowała kilka miesięcy temu i pozostaje jednym z niewielu nowych modeli w tej klasie, całkowicie pozbawionych zelektryfikowanego układu napędowego. B-SUV Seata może być  napędzany silnikiem 1.0 TSI w kilku wariantach bądź jednostką 1.5 TSI. Bazowy silnik ma moc 95 KM. Ta jednostka sparowana jest z 5-biegową, ręczną skrzynią. Przyspieszenie do setki w czasie 11,1 s wystarczy do miejskiej jazdy. Zużycie paliwa? Zdaniem producenta, Arona w cyklu mieszanym spala 5,2-5,9 l/100 km.

Mocniejszy, 115-konny motor sparowany jest z 6-biegową przekładnią lub skrzynią dwusprzęgłową DSG o 7 przełożeniach. To najczęstszy wybór kierowców - w obu wersjach Seat rozpędza się do 100 km/h w czasie 9,9 sekundy. Różnice w średnim spalaniu  są symboliczne - w zależności od tego, czy wybierzemy skrzynię ręczną czy automat, wyniki zużycia paliwa wynoszą odpowiednio 5,2-5,8 l/100 km i 5,5-5,9 l/100 km.

Na szczycie gamy - najdroższy ale i najlepszy wybór. Topowy silnik 1.5 TSI ma 150 KM i występuje tylko z automatem. Prędkość maksymalna 212 km/h i czas sprintu do setki na poziomie 8,3 s to wartości, których w tej klasie nie proponuje zbyt wielu konkurentów. Co więcej, średnie spalanie w czterocylindrowym wariancie wynosi 5,6-6,0 l/100 km - praktycznie tyle samo, ile w 3-cylindrowym silniku TSI.

Seat Arona - wyposażenie i cena

W Aronie po liftingu nie ma już najuboższej wersji wyposażenia. Teraz, cennik otwiera wariant Style - już najtańsza Arona wyjeżdża z fabryki z porządną dawką udogodnień dla kierowcy i pasażerów. Co dokładnie znalazło się na pokładzie? W standardzie otrzymujemy elektryczne szyby z przodu i z tyłu, klimatyzację, czujniki parkowania z tyłu, cyfrowe zegary z 8-calowym ekranem, 8,25-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego, 6 głośników, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, LED-owe reflektory, wielofunkcyjną kierownicę, a także 16-calowe felgi aluminiowe. W ofercie jest dostępna również sportowo stylizowana Arona FR. Choć wersje są tylko dwie, wyposażenie opcjonalne zebrano w promocyjne pakiety.

Seat Arona jest tańszy od Renault Captur czy Forda Pumy. Cennik otwiera kwota 86 000 zł i mowa tu o samochodach z rocznika 2026, a nie o wyprzedaży aut, które miesiącami zalegają na placach. Seat proponuje 5-letnią ochronę gwarancyjną w cenie. Tak prezentuje się  pełny cennik promocyjny:

Silnik/wersja

Style

FR

1.0 TSI 95 KM

85 300 zł

-

1.0 TSI 115 KM

88 800 zł

102 500 zł

1.0 TSI 115 KM DSG

98 700 zł

112 800 zł

1.5 TSI 150 KM DSG

-

121 100 zł

Powiązane
XPENG P7
Nowe modele wjeżdżają na rynek. Chip Turing to rewolucja
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Nowa Mazda CX-5 trzeciej generacji w kolorze Soul Red Crystal
Ma silnik 2.5 i znika w ciemno. Nowa Mazda trzęsie rynkiem, a cena jest hitem
Zobacz
|
QUIZ z historii Polski: łatwy dla ucznia, pokonuje dorosłego
Quiz z historii Polski: prosty dla ucznia, pokonuje dorosłych. 7/10 to nie lada wyzwanie
Jak wybielić firanki w pralce?
Zanim włożę firanki do pralki, wsypuję do bębna 3 łyżki tego proszku. Najlepszy sposób na idealnie białe firanki, bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
Nowa Kia trzęsie rynkiem. Jest ładna, szybka i wygodna. Cena?
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Galeria handlowa
Koniec znanej szwedzkiej marki w Polsce. Zamykają sklepy i zwalniają pracowników
Policja, dowód rejestracyjny
Rewolucja w dowodach rejestracyjnych w 2026. Koniec z wizytami w urzędzie
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj