Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat

Toyota idzie jak burza. Sprzedaż wystrzeliła o 79 procent. Piekło zamarzło?

Toyota świętuje historyczny sukces. W pierwszym kwartale 2026 roku japońska marka sprzedała w Europie ponad 318 tys. samochodów. To oznacza, że w każdy z 62 dni roboczych na drogi wyjeżdżało średnio 5130 nowych aut tego koncernu. Co istotne, aż 86% sprzedaży stanowiły modele zelektryfikowane (Toyota i Lexus), a w Polsce wskaźnik ten wystrzelił do imponujących 91%. Największym zaskoczeniem jest jednak skokowy wzrost zainteresowania "elektrykami" – ich sprzedaż poszybował o 79%. Malkontenci, którzy zarzucali Toyocie opieszałość w kwestii aut EV, muszą dziś ugryźć się w język. Jak do tego doszło?

– Wyniki potwierdzają skuteczność naszej strategii. Wprowadzenie odświeżonego bZ4X oraz nowych modeli, jak C-HR+ i Urban Cruiser, to dopiero początek. W tym roku mocno zwiększymy liczbę w pełni elektrycznych aut w ofercie – zapowiada Till Conrad, wiceprezydent ds. sprzedaży w Toyota Motor Europe.

Yaris Cross króluje w Europie i w Polsce. Czas na zmianę

Od stycznia do marca 2026 roku koncern ustanowił nowy rekord sprzedaży: 297 581 aut samej marki Toyota. Kluczem do sukcesu okazały się modele miejskie. Europejskim liderem jest Yaris Cross (55,7 tys. sztuk), który wyprzedził Yarisa (44 tys.) oraz Corollę (39,7 tys.).

W Polsce Yaris Cross to prawdziwa kura znosząca złote jaja. Model nie tylko utrzymuje się w ścisłym TOP 10 rynku, ale jest też najchętniej wybieranym SUV-em w kraju. Marka nie zamierza jednak oddawać pola konkurencji. Stąd wzmocnienie sił – na rynek właśnie wjeżdża nowa Toyota Yaris Cross. Czym różni się od poprzednika i na co dokładnie mogą liczyć polscy kierowcy?

Nowa Toyota Yaris Cross wygląda jak RAV4. Nie poznasz jej na ulicy

4,2-metrowy Yaris Cross na 18-calowych felgach i w lakierze Precious Bronze, w połączeniu z czarnym szklanym dachem, wygląda świetnie. Zmiany przedniej części są tak radykalne, że na pierwszy rzut oka można ją pomylić z nową generacją RAV4. Różnice są ogromne – wystarczy porównać. Czy można było tak od razu?

Toyota Yaris Cross Hybrid 130

Nowy grill w formie plastra miodu nie tylko dodaje drapieżności, ale też ułatwia przepływ powietrza do silnika. Reflektory w technice LED stały się bardziej smukłe i w jednym kloszu mają teraz zintegrowane światła do jazdy dziennej.

Koniec ze srebrnym lakierem. Ten kolor będzie hitem 2026 roku

W sezonie 2026 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Wspomniany Precious Bronze dostępny jest wyłącznie w dwukolorowym wariancie z kontrastującym czarnym dachem i słupkami. Z kolei lakier Celestite Grey zastępuje dotychczasowy wariant Shimmering Silver.

Koniec z dopłatami. Nowa Toyota z luksusem w standardzie

Wewnątrz także widać zmiany. Wersja Style zyskała fotele z głębiej profilowanym podparciem bocznym, które wcześniej były zastrzeżone dla najdroższej odmiany Executive. Z kolei Yaris Cross Executive to zupełnie nowa, skórzano-materiałowa tapicerka SakuraTouch z kontrastowymi akcentami na oparciach i boczkach foteli.

Elektrycznie składane lusterka to teraz standard w każdej wersji. Odmiana Style zyskała klimatyczne podświetlenie wnętrza i indukcyjną ładowarkę telefonów. Elektrycznie sterowana klapa bagażnika ułatwi pakowanie do kufra w konfiguracji Executive.

Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 10,5 cala. System Toyota Smart Connect zaskakuje szybką reakcją i jakością grafiki. Nawigacja pobiera dane z chmury w czasie rzeczywistym, a sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni prośbę kierowcy – np. wyznaczy trasę, zmieni temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i opuści odpowiednią szybę.

Tak wygląda nowa Toyota Yaris Cross GR Sport

Nowy Yaris Cross w wersji GR Sport stawia na bardziej zaczepny wygląd i lepsze zachowanie na drodze dzięki poprawionemu zawieszeniu. Z zewnątrz rozpoznasz go po zmienionych zderzakach i 18-calowych, gęsto szprychowych felgach. Wewnątrz czekają fotele z szarego materiału z czerwonym ściegiem, srebrne detale i logo GR. Standard obejmuje m.in. bezprzewodową ładowarkę, nastrojowe oświetlenie wnętrza, czujniki martwego pola w lusterkach oraz elektrycznie otwierany bagażnik.

Zastrzyk mocy pod maską. Nowa hybryda 130 KM zmienia wszystko

Najwięcej frajdy z jazdy zapewnia hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Moment obrotowy wzrósł aż o 30 proc. (z 141 Nm do 185 Nm). Zastrzyk energii przełożył się nie tylko na lepsze przyspieszenie, ale i na elastyczność, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Yaris Cross Hybrid 130 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s (o pół sekundy szybciej niż wcześniej). Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s. W praktyce samochód zbiera się wyraźnie sprawniej od modelu ze słabszą, 116-konną hybrydą. Co najważniejsze, wyższa moc nie oznacza większego apetytu na paliwo. 130-konny SUV potrzebuje średnio 4,4 l benzyny na 100 km.

Ile palą hybrydy? Zrobili "test prawdy"

Brytyjski serwis What Car? sprawdził różne hybrydy w tzw. realnych warunkach (Real MPG). Próby przeprowadzono na hamowni w sposób, który idealnie imituje codzienną jazdę. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała drogi miejskie, podmiejskie oraz autostrady. Wyniki?

Nowa królowa oszczędnej jazdy: spala 2,73 l na 100 km

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid. Miejski SUV nie tylko wygrał ranking, ale uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Auto zaskoczyło przede wszystkim średnim zużyciem paliwa w mieście, które wyniosło zaledwie 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km), a podium zamknęła Honda Jazz (5,04 l/100 km).

Miejsce Marka/model Deklarowane zużycie (WLTP) Realne średnie spalanie 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km (2,73 w mieście) 2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km 3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km 4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km 5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km

Hybrydowe 4x4 pod lupą. Tak Toyota radzi sobie w trudnym terenie

Yaris Cross z napędem AWD-i skrywa układ hybrydowy przedniej osi, w skład którego wchodzą silnik benzynowy, silnik elektryczny oraz generator ładujący baterię trakcyjną. Tylną oś napędza trzeci silnik elektryczny. Pracą wszystkich urządzeń zarządza sterownik PCU za pośrednictwem przekładni hybrydowej i konwertera. Dzięki niemu możliwe jest stosowanie mocniejszych silników elektrycznych przy utrzymaniu tej samej mocy i pojemności baterii.

Dlaczego to ważne? Hybrydy Toyoty mogą poruszać się ze znacznymi prędkościami w trybie wyłącznie elektrycznym, a także utrzymać zużycie paliwa na poziomie zbliżonym do wersji z napędem tylko na przód.

Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzana jest głównie przednia oś. Tylne koła włączają się, by stworzyć układ 4x4, tylko gdy jest to absolutnie niezbędne. Czyli wtedy, gdy system wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy gdy będziemy poruszać się po piachu, śniegu czy błocie. Rozkład siły napędowej między osie wynosi od 100:0 do 40:60.

Yaris Cross AWD-i potrafi też ciągnąć przyczepę o masie do 750 kg. Do tego średnie zużycie benzyny to 4,8 l paliwa na 100 km, czyli niemal tyle samo, co w wersji przednionapędowej.

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross? Gwarancja na 10 lat

Nowa Toyota Yaris Cross będzie dostępna w wersjach Active, Comfort, Style, Executive i GR Sport. Przedsprzedaż w Polsce rozpocznie się w maju. Dziś najtańszy Yaris Cross z hybrydą o mocy 116 KM kosztuje od 110 900 zł.

Co ważne dla kierowców, samochód jest objęty programem Gwarancja Toyota Relax. Oznacza to nawet 10 lat ochrony (do 185 tys. km), pod warunkiem regularnych serwisów w ASO

