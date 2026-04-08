Japoński SUV schodzi jak ciepłe bułeczki. Spalanie 4,8 l/100 km, a cena najniższa od lat

Te auta Polacy kupują najchętniej

Najczęściej kupowane samochody w marcu? Pierwsze dwie lokaty bez niespodzianki - o fotel lidera biją się Toyota Corolla i Skoda Octavia, przy czym różnice w liczbie rejestracji są dziś między tymi dwoma kompaktami marginalne. Najniższy stopień podium to niespodzianka. Uplasował się na nim renomowany japoński crossover.

W marcu 2026 roku Nissan Qashqai wyprzedził pod względem liczby rejestracji hity takie jak Volvo XC60, Kia Sportage, Toyota Yaris Cross czy Toyota C-HR. Jak podaje Samar, tylko w trzecim miesiącu roku zarejestrowano aż 1673 sztuki SUV-a. Ogromny wzrost to przede wszystkim zasługa promocyjnej oferty, ale oprócz ceny, Qashqai kusi też innymi zaletami. Nadwozie ma raczej zachowawczy i typowy dla Nissana styl. Po liftingu, w 2024 roku, pojawiły się m.in. przestylizowane LED-owe reflektory, nowy grill, tylne światła z przezroczystymi kloszami, a także nowe kolory nadwozia i felgi.

Nissan Qashqai hitem. To numer 3 w Polsce

Mierzący 4425 mm SUV gra w lidze Toyoty Corolli Cross, Peugeota 3008 czy Kii Sportage. To typowy C-SUV - auto segmentu często wybieranego przez rodziny. Kabina Qashqaia jest całkiem przestronna. W hybrydzie, zbiornik paliwa umieszczono pod przednimi fotelami, a to sprawia, że jest tu nieco mniej miejsca na stopy dla pasażerów drugiego rzędu, ale pomijając taki mankament, nawet wysocy pasażerowie mogą podróżować wygodnie. Wrażenie to podkreśla ogromny szklany dach z tradycyjną, rozsuwaną elektrycznie roletą. Bagażnik, który w hybrydowej wersji e-Power ma raczej skromną pojemność 436 litrów, w konwencjonalnie napędzanych odmianach mieści już całkiem przyzwoite 504 litrów (w wersji bez koła zapasowego).

We wnętrzu kryją się też nowe rozwiązania - Qashqai po lifitngu korzysta z usług Google, a to oznacza, że kierowca i pasażerowie mają dostęp dostęp do nawigacji Google Maps, sklepu z aplikacjami i asystenta głosowego. Mapy można wyświetlić również na 12,3-calowych cyfrowych zegarach - standardowych w każdej wersji wyposażenia za wyjątkiem bazowej.

Nissan Qashqai - jakie silniki?

Gama silników Nissana obejmuje wersje MHEV i pełną hybrydę. Można też wybierać spośród wariantów z ręczną i automatyczną skrzynią biegów. Ostał się też Qashqai z napędem na obie osie. Bazowy wariant ma pod maską 140-konny silnik z miękką hybrydą, połączony z ręczną przekładnią. 4-cylindrowy silnik o pojemności 1.3 występuje też w mocniejszej wersji 158 KM (skrzynia manualna lub automatyczna) i 158 KM, wyłącznie z automatem. Na szycie gamy - autorska hybryda inżynierów Nissana.

Pod nazwą e-Power kryje się bowiem 190-konny zespół napędowy, w którym 3-cylindrowy silnik spalinowy nie ma żadnego mechanicznego połączenia z kołami. Napęd, niezależnie od prędkości i obciążenia, realizowany jest za pomocą jednostki elektrycznej. Motor benzynowy działa tu wyłącznie jako generator prądu.

Wszystkie warianty napędowe są oszczędne, choć ze średnim spalaniem 4,5-4,6 l/100 km, to hybryda bezapelacyjnie wygrywa. Zelektryfikowany napęd gwarantuje też najlepsze osiągi (7,9 s do pierwszej setki) spośród dostępnych odmian. Dla porównania, mocniejszy, 158-konny MHEV spala średnio 6,3-6,4 l/100 km i osiąga 100 km/h w 9,2 s.

Nissan Qashqai - cena i wyposażenie

Nissan chwali się, że Qashqai dostępny jest teraz w niższych cenach i faktycznie - takich kwot w cenniku japońskiego SUV-a nie było już dawno. Obniżki sięgają 21 000 zł, a jak wyglądają ceny konkretnych wersji?

Nissan Qashqai Acenta to najtańsza odmiana, która otwiera cennik kwotą 123 000 zł. Dotyczy to wersji silnikowej DIG-T MHEV 140 KM MT - mamy więc napęd na przednie koła i ręczną przekładnię. W standardzie możemy liczyć na 17-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, LED-owe światła czy adaptacyjny tempomat. Standardem jest też system multimedialny z 12,3-calowym ekranem dotykowym, choć przydatne usługi Google wymagają wybrania o jeden poziom wyższej wersji wyposażenia.

Nissan Qashqai N-Connecta (minimum 136 000 zł) ma je w standardzie, podobnie jak 18-calowe felgi, relingi dachowe, system kamer 360 stopni i cyfrowe zegary z 12,3-calowym ekranem.

Pozostałe wersje to N-Design (147 850 zł), Tekna (147 850 zł) i Tekna+ (159 650 zł), przy czym topowy wariant wymaga wybrania mocniejszego, 158-konnego silnika. W gamie jest też wariant z napędem na obie osie - wyceniony na minimum 157 900 zł. To spora kwota, jak za auto tych rozmiarów. W cenniku Qashqaia niezłym wyborem wydaje się być bazowa wersja. Dotyczy to również hybrydy - najtańszy Qashqai e-Power to wydatek 152 200 zł.

