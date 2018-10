We Wrocławiu zmiany organizacji ruchu obejmują rejony następujących cmentarzy :

• Osobowickiego,

• Grabiszyńskiego,

• Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,

• Św. Rodziny przy ul. Smętnej,

• Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,

• przy ul. Złocieniowej,

• przy ul. Jerzmanowskiej,

• przy ul. Trzmielowickiej,

• przy ul. Zabrodzkiej,

• przy ul. Gorlickiej,

• przy ul. Działkowej

• przy ul. Kiełczowskiej

Organizacje ruchu dla Cmentarzy Osobowickiego, Grabiszyńskiego oraz przy ulicy Bardzkiej zostały przedstawione na mapkach.

1. CMENTARZ OSOBOWICKI

Od 27 października 2018 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Osobowicką - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego.

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

- Osobowicką - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,

- Bezpieczną,

- Łużycką,

- Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,

- Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.

W dniu 1 listopada 2018 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada 2018 r. przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

W dniu 1 listopada 2018 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniu 31 października 2018 r. w godz. 8.00 - 20.00, w dniu 1 listopada w godz. 7.00 - 20.00 – parking bezpłatny. Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:

Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:

- ul. Żmigrodzką,

- Obwodnicą Śródmiejską,

- ul. Obornicką.

Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:

- m. Uniwersyteckim,

- ul. Drobnera,

- ul. Probusa,

- ul. Trzebnicką,

- m. Trzebnickim,

- ul. Żmigrodzką,

- ul. Broniewskiego,

- ul. Obornicką.

- ul. Kosmonautów,

- ul. Lotnicza,

- Obwodnicą Śródmiejską,

- m. Milenijnym,

- ul. Obornicką.



Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:

- m. Uniwersyteckim

- ul. Drobnera,

- ul. Probusa,

- ul. Trzebnicką,

- ul. Ołbińską,

- m. Trzebnickim,

- ul. Żmigrodzką,

- ul. Broniewskiego,

- ul. Obornicką.

Wzorem roku ubiegłego przewidziane jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona 27 i 28 października 2018 r. oraz od 31 października do 1 listopada 2018 r.

2. CMENTARZ GRABISZYŃSKI

W dniu 28 października 2018 r. od godz. 18:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.

W dniu 27 października 2018 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej w dniu 1 listopada 2018 r. zorganizowano przy:

- ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,

- ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny ,

- ulicy Ostrowskiego – parking na terenie WBCO – bezpłatny.

3. CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

W dniu 1 listopada 2018 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

4. CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

W dniu 27 października 2018 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.



W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice :

- Smętną,

- Narcyzy Żmichowskiej,

- Emilii Plater,

- Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,

- Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

5. CMENTARZ ŚW. WAWRZYŃCA – UL. BUJWIDA

W dniu 27 października 2018 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:

- Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,

- Sopocką,

- Liskego,

- Czerwonego Krzyża.

6. CMENTARZ ŚW. DUCHA - UL. BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.

Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2018 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

7. CMENTARZE PRZY ULICACH:

- JERZMANOWSKIEJ,

- TRZMIELOWICKIEJ,

- ZABRODZKIEJ,

- GORLICKIEJ,

- DZIAŁKOWEJ,

- KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

8. CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego będzie pracować w trybie „światło żółte pulsujące”.

We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

27-28 października 2018 r. (sobota-niedziela):

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia 118

W godzinach od 9:00 do 17:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

Linia 145

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od skrzyżowania alei Armii Krajowej i ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Linia 146

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Specjalne linie tramwajowe:

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

Linia E2

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

Linia E8

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława - św. Katarzyny – Piaskowa – Grodzka – most Uniwersytecki – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi - Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska - Gaj



Linie kursują z częstotliwością co 20 minut w godz. 9:00 – 17:00.

Linia 322

Nowy Dwór (pętla) – Rogowska – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Hermanowska - Koszalińska – Bystrzycka – Balonowa – Horbaczewskiego – Rondo Szomańskiego - Orlińskiego – Na Ostatnim Groszu - Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego - Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki

– Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Rondo Szomańskiego - Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Koszalińska – Hermanowska - Chociebuska – Gubińska – Strzegomska – Rogowska - Nowy Dwór (pętla)

Linia kursuje z częstotliwością co 15 minut w godz.9:00 – 17:00.

334

Brochów – Chińska – Centralna – Konduktorska - Buforowa – Bardzka (Cmentarz) – Bardzka - Kamienna – pl. Powstańców Śląskich – Zaporoska – Krucza – Inżynierska - Rondo Woźniaka – Aleja Pracy - Hallera - Grabiszyńska - Grabiszyńska (Cmentarz II)

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Hallera – Aleja Pracy – Rondo Woźniaka – Inżynierska – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Kamienna – Bardzka - Bardzka (Cmentarz) – Buforowa – Konduktorska – Centralna – Chińska - Brochów

Linia kursuje z częstotliwością co 15 minut w godz.9:00 – 17:00.

1 listopada 2018 r. (czwartek):

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia N

W godzinach od 8:00 do 20:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

Linia 118

W godzinach od 8:00 do 20:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

Linia 123

W godzinach od 9:00 do 18:00 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut wg specjalnego rozkładu.

Linia 145

W godzinach 8:00 – 20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od skrzyżowania alei Armii Krajowej i ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Linia 146

W godzinach 8:00 – 20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Zmiany lokalizacji przystanków:

- przystanek tramwajowy nr 10605 „Kleczkowska” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705;

- przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian;

- autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim.

- Autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;

- na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.

Specjalne linie tramwajowe:

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

Linia E2

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

Linia E3

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wlkp. - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wlkp. – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno

Linia E4

Kromera – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera - Kromera

Linia E5

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy - most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – Rondo Reagana – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka - Rondo Reagana – Skłodowskiej Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy - Wróblewskiego – Olszewskiego –

Biskupin

Linia E6

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów

Oporów - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – Oławska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza

– Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno

Linia E7

Pilczyce – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego –

Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Grabiszyńska (Cmentarz) - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza –

Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza –

Pilczyce

Linia E8

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława - św. Katarzyny – Piaskowa – Grodzka – most Uniwersytecki – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi - Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska - Gaj

Linia E9

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois - Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska - pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego - Powstańców Śląskich – Hallera – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Kujawska - pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka -

Osobowice

Linie kursują z częstotliwością co 10 minut w godz. 8:00 – 18:00 oraz co 20 minut w godz. 18:00 – 20:00.

Specjalne linie autobusowe:

Linia 301

pl. Solidarności – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Rybacka – Zachodnia – Legnicka – Niedźwiedzia – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica –

Dworzec Nadodrze

Dworzec Nadodrze – pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Niedźwiedzia – Legnicka – Zachodnia – Rybacka – pl. Solidarności

Linia 307

Jerzmanowo (Cmentarz II) – Jerzmanowska – Żernicka – Zemska - Rogowska – Strzegomska – Klecińska – Grabiszyńska – Oporów

Oporów – Grabiszyńska – Klecińska – Strzegomska - Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – Jerzmanowo (Cmentarz II)

Linia 322

Nowy Dwór (pętla) – Rogowska – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Hermanowska - Koszalińska – Bystrzycka – Balonowa – Horbaczewskiego – Rondo Szomańskiego - Orlińskiego – Na Ostatnim Groszu - Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety

- Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego - Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera

– Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Rondo Szomańskiego - Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Koszalińska – Hermanowska - Chociebuska

– Gubińska – Strzegomska – Rogowska - Nowy Dwór (pętla)

Linia 334

Brochów – Chińska – Centralna – Konduktorska - Buforowa – Bardzka (Cmentarz) – Bardzka - Kamienna – pl. Powstańców Śląskich – Zaporoska – Krucza – Inżynierska - Rondo Woźniaka – Aleja Pracy - Hallera - Grabiszyńska - Grabiszyńska (Cmentarz II)

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Hallera – Aleja Pracy – Rondo Woźniaka – Inżynierska – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Kamienna – Bardzka - Bardzka (Cmentarz) – Buforowa – Konduktorska – Centralna – Chińska - Brochów

Linia 335

Kozanów – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka -

Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica –

Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most

Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego –

Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska –

Kiełczowska Cmentarz



Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety

- Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera

– Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Pilczycka – Kozanowska – Kozanów

Linia 336

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – Bałtycka – Kamieńskiego –

Kamieńskiego (pętla)

Kamieńskiego (pętla) – Kamieńskiego - Bałtycka - Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska –

Grabiszyńska (Cmentarz II)

Linia 350

Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka – Azaliowa - Przedwiośnie – Bora-Komorowskiego – Irkucka – Królewska - Osiedle Sobieskiego – Królewska – Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Dobroszycka - Bierutowska - Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety

- Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety

- Rondo Lotników Polskich – Bierutowska - Jana III Sobieskiego – Wilanowska – Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego – Przedwiośnie – Starodębowa - Pawłowicka – Widawska – Pawłowice (Widawska)

Linie 301, 307, 322, 334, 335, 336, 350 kursują z częstotliwością co 15 minut w godz. 8:00 – 18:00 oraz co 30 minut w godz. 18:00 – 20:00.



2 listopada 2018 r. (piątek):

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia 121

W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

Linia 146

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Linia 319

W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II).

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Specjalne linie tramwajowe:

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

Linia kursuje z częstotliwością co 15 minut w godz. 9:00 – 14:00 oraz co 12 minut w godz. 14:00 – 17:00.

Bilety:

Na wszystkich liniach specjalnych obowiązują następujące bilety:

- BILETY JEDNORAZOWE

a) 3,40 zł – normalny, 1,70 zł – ulgowy

- BILETY CZASOWE

a) 15-minutowy: 2,40 zł – normalny, 1,20 zł - ulgowy

b) 30-minutowy: 3,00 zł – normalny, 1,50 zł – ulgowy

c) 60-minutowy: 4,40 zł – normalny, 2,20 zł - ulgowy

d) 90-minutowy: 6,00 zł – normalny, 3,00 zł - ulgowy

e) 24-godzinny: 11,00 zł – normalny, 5,50 zł - ulgowy

f) 48-godzinny: 20,00 zł – normalny, 10,00 zł – ulgowy

g) 72-godzinny: 26,00 zł – normalny, 13,00 zł – ulgowy

h) 168-godzinny: 46,00 zł – normalny, 23,00 zł - ulgowy

- BILETY OKRESOWE

a) imienne

b) na okaziciela

c) aglomeracyjne

d) semestralne.

Komunikacja kolejowa:

Dodatkowo do Cmentarza Osobowickiego można dojechać pociągiem do stacji Wrocław Różanka.

Dodatkowo do Cmentarza Grabiszyńskiego można dojechać pociągiem do stacji Wrocław Grabiszyn.

Posiadając bilet okresowy zakodowany na URBANCARD lub legitymacji studenckiej:

- imienny na wszystkie linie i wszystkie linie normalne

- na okaziciela na wszystkie linie i wszystkie linie normalne oraz bilety czasowe:

- 24-godzinne;

- 48-godzinne;

- 72-godzinne;

- 168-godzinne

można podróżować bez dodatkowych opłat wszystkimi pociągami Regio spółki Przewozy Regionalne i pociągami osobowymi spółki Koleje Dolnośląskie na terenie miasta Wrocławia.

