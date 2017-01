Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że ślisko jest na drogach województwa: warmińsko-mazurskiego (dk 16 odc. Mrągowo-Orzysz, dk 63 odc. Orzysz-granica państwa i dk 59 odc. Mrągowo-Giżycko); wielkopolskiego w północnowschodniej części województwa z wyłączeniem autostrady A2; mazowieckiego na: autostradzie A2 odc. Warszawa-granica woj. łódzkiego, dk 92 odc. Warszawa-granica woj. łódzkiego, dk 50 odc. Wyszogród-Pniewy, dk 8 Warszawa-granica woj. łódzkiego.

Deszcz, mżawka bądź mgła utrudni jazdę na terenie 10 województw. Kierowcy muszą uważać na drogach woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Śnieg i mgła uprzykrzy życie podróżującym na terenie województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Z prognozy pogody wynika, że w dzień będzie panować zachmurzenie duże lub całkowite; na południu kraju większe przejaśnienia, na pogórzu i w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki.

W pasie od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką po Suwalszczyznę opady marznące powodujące gołoledź. W południowej połowie kraju słabe opady śniegu.

W północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -3°C na południowym zachodzie do 1°C na północnym wschodzie, na Pomorzu od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Więcej kolizji

W związku z trudnymi warunkami na drodze policja tylko w Warszawie odnotowuje więcej niż zwykle kolizji.

- Kierowcy z reguły, gdy warunki na drodze są bardzo trudne, dostosowują prędkość do tych warunków. Odnotowujemy dużo zdarzeń drogowych, ale są to kolizje, w których uszkodzone są jedynie pojazdy. Zdarzył się jeden poważniejszy wypadek - powiedziała kom. Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Do wypadku, który odnotowała stołeczna policja, doszło na węźle Salomea (południowo-zachodnia Warszawa). Na skutek tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne i zabrane do szpitala. Występują utrudnienia w ruchu, tym bardziej że w miejscu tym doszło także do siedmiu kolizji.

- Do kolizji doszło także na ulicach: Pułkowej, Modlińskiej, Belwederskiej i na Trasie Toruńskiej - dodała Jurkiewicz.