Elektryczny Nissan Leaf został wysłany do Afryki drogą morską już 2 stycznia. Natomiast podróż Fiedlera wraz z towarzyszącym mu fotografem Albertem Wójtowiczem rozpocznie się we wtorek - wtedy podróżnik ma wylecieć do Kapsztadu.

Trasa wyprawy "Electric Explorer African Challenge" będzie prowadzić przez RPA, Namibię, Angolę, Kongo, Gabon, Kamerun, Nigerię, Benin, Togo, Ghanę, Burkina Faso, Mali, Gwineę, Mauretanię, oraz Maroko. Fiedler podkreślił, że przygotowania do wyprawy trwały od wielu miesięcy. Poza formalnościami, wizami i szczepieniami ochronnymi, testowany był także sam samochód elektryczny - poza jego "naturalnym" miejskim środowiskiem. Od lipca podróżnik pokonał nim ponad 10 tys. km przy wschodniej ścianie Polski.

- Jechałem bocznymi, bardzo wymagającymi drogami, także szutrowymi. To był test, który pokazał mi, jak samochód zachowuje się na drogach, gdzie jest pełno nierówności, wybojów i błota. (…) Tego rodzaju eksperyment był kluczowy, bo w Afryce czeka na mnie szeroki wachlarz nawierzchni: od niesamowitych, gładkich tras asfaltowych po takie, gdzie dziur jest więcej niż samej drogi - podkreślił Fiedler.

Podróż Nissanem Leaf przez Afrykę rozpocznie się w Kapsztadzie. Jak tłumaczył podróżnik, Republika Południowej Afryki to kraj, w którym infrastruktura drogowa i dostęp do elektryczności nie będą stanowić najmniejszego problemu, podobnie jak w kolejnej na trasie Namibii. Problemy mogą się jednak rozpocząć w Angoli, m.in. ze względu na wymagające, górzyste tereny i ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej.

- Zdaję sobie sprawę, że muszę mieć dobry kontakt z mieszkańcami odwiedzanych państw, bo to oni będą mi pomagać w ładowaniu pojazdu. Planuję trasę w ten sposób, by nie przekraczała 200 km dziennie, choć zasięg auta umożliwia pokonywanie większych odległości. Chcę jednak ze spokojem dojeżdżać do miejsc, w których mogę spodziewać się prądu - podkreślił podróżnik.

- Na trasie wyprawy jest jednak kilka tzw. "białych plam". Wiem, że są tam wioski lub miasteczka, ale tego, czy jest w nich sieć elektryczna, już nie. Jeżeli nie, to dzięki pomocy mieszkańców będę musiał ładować auto nawet przy pomocy wioskowego agregatu prądotwórczego, co również testuję przed wyjazdem. Mam też przygotowany zestaw wszelkich możliwych przejściówek, kabli i wtyczek na każdą ewentualność - dodał.

Fiedler podkreślił, że jednym z celów wyprawy jest pokazanie, że "ekologiczna jazda jest możliwa praktycznie wszędzie", i że wybór takiego pojazdu to "praktyczna i przemyślana inwestycja, która przy okazji pomaga środowisku".

Podróż Fiedlera ma potrwać cztery miesiące. W tym czasie pokona on łącznie ponad 15 tys. km.