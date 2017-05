Toyota jesienią 2016 roku ogłosiła, że zainwestuje 650 mln zł w fabryki w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Oba zakłady zostaną rozbudowane (CZYTAJ WIĘCEJ>>). Jednak Japończycy nie sfinansują całości własnymi pieniędzmi - resort rozwoju kierowany przez Mateusza Morawieckiego zgodził się na przyznanie dotacji gigantowi motoryzacyjnemu reprezentowanemu przez dwie spółki: jelczańską Toyota Motor Industries Poland i wałbrzyską Toyota Motor Manufacturing Poland.

Z umów podpisanych przez Tadeusza Kościńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju wynika, że najwyższy grant dostanie Toyota Motor Industries Poland (TMIP), która w lutym 2017 uruchomi w Jelczu-Laskowicach produkcję silnika benzynowego o pojemności 1,5 l do toyoty yaris, a w 2019 dwulitrowej benzynowej jednostki nowej generacji.

12 mln zł od polskiego rządu dla Toyoty

Wsparcie rządowe przyznane dla TMIP wynosi niemal 9 mln zł (dokładnie 8 898 498 zł). Z tego lwią część, bo ponad 8,4 mln zł Toyota dostanie w 2018, a pozostałe 457 tys. zł rok później.

Umowa zobowiązała japońską firmę do zainwestowania prawie 372 mln zł z własnej kasy do końca 2018 i stworzenia przynajmniej 50 nowych miejsc pracy do już istniejących 477 etatów. Taki stan zatrudnienia producent musi utrzymać przez 5 lat.

Rządowi eksperci przy ustalaniu wysokości publicznego wsparcia brali pod uwagę kilka warunków. Ostatecznie projekt inwestycji Japończyków w Jelczu-Laskowicach zdobył 29 pkt na 45 możliwych. W efekcie maksymalne wsparcie rządu, które miało wynieść niemal 9,9 mln zł (2,66 proc. inwestycji) stopniało o 10 proc.

Toyota Motor Manufacturing Poland w 2018 roku w Wałbrzychu ma uruchomić produkcję przekładni do napędów hybrydowych. Dzięki temu dolnośląski zakład stanie się pierwszą fabryką w Europie, która rozpocznie wytwarzanie tego kluczowego komponentu w hybrydowej technologii japońskiej marki. Dodatkowo od 2018 roku ruszy tam laboratorium badawcze, które będzie odpowiedzialne za testowanie materiałów stosowanych w produkcji.

Ministerstwo Rozwoju zgodziło się wesprzeć tę inwestycję okrągłą kwotą 3 mln zł, z czego w 2018 roku Toyota dostanie przeszło 1,93 mln zł, a ponad 1 mln zł w 2019 r.

Japoński koncern w Wałbrzychu musi z własnej kieszeni wyłożyć 278 640 000 zł, a do końca 2019 roku dodać przynajmniej 50 miejsc pracy tak by liczba pracowników wynosiła 1552 osoby.

Z umowy wynika również, że maksymalne dopuszczalne wsparcie polskiego rządu mogło wynieść 4 proc. nakładów czyli ponad 11 mln zł jednak projekt inwestycji TMMP dostał 33 pkt na 45 możliwych. Na wyniku zaważyła obniżona punktacja za kapitał ludzki (1 pkt na 5 maksymalnych) i lokalizację (10 pkt na 12 możliwych).

Przekładnia z Polski będzie wysyłana do zakładów w Wielkiej Brytanii, gdzie powstaje hybrydowy auris i auris touring sports (kombi). Także nowy crossover toyota C-HR dostanie tę skrzynię biegów. Obecnie układy hybrydowe dla modelu auris powstają w zakładzie Toyoty w Japonii, skąd są importowane do Europy.