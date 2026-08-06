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To powrót bestsellera. Nowy Opel spala 4,9 l/100 km i tak wygląda

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 10:59
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Opel Astra
Opel Astra/Materiały prasowe
Opel Astra po liftingu wjechał już do polskich salonów. Niemiecki kompakt zyskał garść cennych zmian i nadal dostępny jest jako hybryda, diesel i elektryk. Każda wersja w obecnej gamie obiecuje niskie zużycie paliwa - sprawdziliśmy, jak pod tym względem wypada bazowy, najtańszy silnik o mocy 145 KM.

Opel Astra po liftingu

Astra obecnej generacji zdążyła się już "opatrzyć" - miękkie linie poprzednika ustąpiły całkowicie nowemu nadwoziu, a kompaktowy model został oparty o płytę podłogową współdzieloną m.in. z Peugeotem 308. Lifting nie przynosi tu rewolucji, a efekt świeżości wynika raczej z subtelnych zmian.

Z zewnątrz tylko szczegóły zdradzają, że mamy do czynienia z nową odsłoną modelu. Niemcy przeprojektowali przedni zderzak, dodali świetlną sygnaturę wokół logotypu z błyskawicą, lekko zmienili światła, a do gamy wprowadzili nowe kolory lakieru i wzory felg. Pod wizualnym względem to bardzo skromny lifting - np. nowe reflektory wyglądają łudząco podobnie do poprzednich, ale wykorzystują już najnowsze rozwiązania Opla - światła Intelli-Lux HD o rozdzielczości sięgającej 50 tys. pikseli pozwalają precyzyjnie kształtować strumień światła i „wycinać” z niego inne pojazdy znacznie lepiej niż w innych modelach koncernu. Opel podkreśla też, że Intelli-Lux HD poprawia komfort jazdy innych uczestników ruchu, bo w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy mgła, system ogranicza efekt oślepiania wynikający z odbicia światła od mokrej nawierzchni czy znaków drogowych.

Opel Astra 2026 - wymiary

Skromny lifting oznacza, że wymiary Astry nie uległy zmianom - Hatchback ma długość 4374 mm, szerokość 1859 mm (przy złożonych lusterkach bocznych), i wysokość 1460–1488 mm, w zależności od wersji wyposażenia. Astra Sports Tourer mierzy z kolei 4642 mm i ma taką samą szerokość - 1859 mm. W krótszej odmianie do dyspozycji mamy bagażnik o pojemności 422 litrów, który po złożeniu tylnej kanapy zwiększa się do 1339 litrów. W odmianie kombi, przestrzeń ładunkowa wynosi już solidne 597 litrów i w razie potrzeby rośnie do 1634 litrów. Podane wartości dotyczą wersji benzynowych i klasycznych hybryd - w przypadku hybrydy plug-in oraz elektryka trzeba liczyć się z nieco mniejszym kufrem. W odmianie Sports Tourer zachowano też funkcjonalne rozwiązanie w postaci dzielonego oparcia tylnej kanapy w proporcji 40:20:40. Da się je położyć na płasko i uzyskać praktyczną przestrzeń.

Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI

Nieco gorzej wygląda to w kwestii wymiarów pasażerskiej części kabiny, bo o ile w pierwszym rzędzie siedzeń nie sposób narzekać na komfort, tak tylna kanapa jest zwyczajnie ciasna. Wysokim pasażerom, podróżowanie z tyłu będzie przywodzić na myśl raczej auta segmentu B. To bolączka aut opartych o platformę EMP2.

Nowy Opel Astra - wnętrze

Dobra wiadomość jest taka, że całkiem udane wnętrze Astry teraz jest jeszcze lepsze. Nadal mamy ten sam zestaw ekranów, kierownicę oraz sporą liczbę fizycznych przycisków na desce rozdzielczej, m.in. tych odpowiedzialnych za sterowanie klimatyzacją. Nowością są jednak fotele Intelli-Seats, które trafiły do wszystkich wersji. Ich konstrukcja została zaprojektowana z myślą o większym komforcie - charakterystyczne wgłębienie w centralnej części siedziska, inspirowane sportowymi siodełkami rowerowymi, ma ograniczać nacisk na kość ogonową.

Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI

W opcji dostępne są zaawansowane fotele z certyfikatem AGR dla kierowcy i pasażera, wykończone materiałem ReNewKnit. Oferują one podgrzewanie, elektropneumatyczną regulację podparcia lędźwiowego, funkcję masażu oraz pamięć ustawień. Zaktualizowano także materiały wykończeniowe - tapicerka o wyglądzie zamszu powstaje w całości z materiałów pochodzących z recyklingu i sama nadaje się do ponownego przetworzenia.

To co cieszy jednak najbardziej, to rezygnacja z czarnego, błyszczącego plastiku. Zamiast "rysującego się od samego patrzenia" piano black, na tunelu środkowym zastosowano satynowy materiał odporny na odciski palców i niechętnie poddający się w starciu z przedmiotami codziennego użytku, takimi jak metalowe smartfony, klucze czy monety. Producent postawił również na większy udział ekologicznych tworzyw w kabinie, a listę zmian zamykają drobne poprawki w interfejsie systemu multimedialnego. Ma on teraz być bardziej przejrzysty i intuicyjny, choć po chwili spędzonej z samochodem trudno doszukać się istotnych ulepszeń. Na szczęście w nowej Astrze łatwo wyłączyć pikanie systemu ISA, a podróżowanie odbywa się w niezmąconej ciszy - materiałów dźwiękochłonne użyto hojnie, dzięki czemu w kompaktowym Oplu jest ciszej niż w niejednym o klasę większym samochodzie.

Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI

Opel Astra Hybrid - zużycie paliwa, osiągi

Podstawowy silnik w polskiej ofercie Astry nosi oznaczenie Hybrid eDC6. Sercem układu wyposażonego w 48-woltową instalację jest dobrze znany silnik 1.2. Benzynowa, 3-cylindrowa jednostka przeszła istotne zmiany - ma rozrząd na łańcuchu i została przystosowana do współpracy w tandemie z silnikiem elektrycznym. Hybryda Opla nie jeździ na prądzie tak chętnie jak np. hybryda Toyoty, ale nie jest również zwyczajną miękką hybrydą. W miejskim ruchu, w korkach czy parkowaniu, udział jazdy EV jest całkiem spory. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa równe 9 sekund, a średnie zużycie paliwa wynosi zaledwie 4,9 l/100 km.

Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI

Podawany przez producenta rezultat jest osiągalny w drogowych warunkach, choć oczywiście wymaga bardzo płynnej, spokojnej jazdy. 5,3 l/100 km da się jednak osiągnąć nawet w gęstym ruchu i wtedy, gdy śmielej korzystamy z osiągów auta. Te są wystarczające, choć w autostradowych warunkach Astrze brakuje trochę werwy. Dla bardziej wymagających, w ofercie dostępny jest również wariant PHEV. Hybryda plug-in na prądzie przejedzie 84 km w cyklu mieszanym, a 100 km/h pojawia się na zegarach po 7,6 s.

Ile kosztuje nowy Opel Astra? Cena

Opel Astra po modernizacji został wyceniony na minimum 122 900 zł - taka kwota jest określona obecnie jako "promocyjna", na start sprzedaży. Za tę cenę wyjeżdżamy z salonu autem w wersji hatchback, z bazowym wyposażeniem (Edition), w którym znajdziemy m.in. adaptacyjny tempomat, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ekrany cyfrowych zegarów i systemu multimedialnego o przekątnej 10 cali, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, 16-calowe felgi, automatyczną klimatyzację oraz LED-owe reflektory. W cenie jest też automatyczna skrzynia biegów - Astra nie występuje już z ręczną przekładnią.

Dokładnie tyle samo (122 900 zł) kosztuje też wariant z silnikiem Diesla. 130-konna jednostka 1.5 spala według producenta 5,3-5,0 l/100 km w cyklu mieszanym. Cennik Astry Electric startuje od 132 300 zł, a najtańsza hybryda plug-in to z kolei wydatek 147 300 zł.

Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
Opel Astra
Opel Astra/MACIEJ LUBCZYNSKI
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Źródło dziennik.pl
Tematy: opelOpel Astra
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Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński

Dziennikarz i fotograf motoryzacyjny. Samochody to jego największa pasja, choć gotowanie, narty, siatkówka i koty również mieszczą się w top 5 jego zainteresowań. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie w tworzeniu treści zdobywał w marketingu i jako współpracownik wielu redakcji, nie tylko internetowych. W Dziennik.pl śledzi branżowe newsy, testuje motoryzacyjne nowości i służy dobrą radą dla kierowców.

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