Nowa Dacia Bigster wjeżdża na rynek. To największy SUV marki należącej do Grupy Renault

Nowa Dacia Bigster wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Na celownik bierze takie auta jak m.in. Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. Oczywiście życia nie ułatwią jej również chińskie modele. Czym chce przekonać do siebie kierowców?

Z pewnością świeżą stylistyką oraz praktycznością. Soczysty odgłos trzaśnięcia drzwi i Bigster wita prostymi kształtami, świetną ergonomią oraz nienachalną cyfryzacją. Kokpit prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo.

Dacia Bigster - wnętrze w nowym stylu i proste w obsłudze

Górnej części powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne. W każdej wersji obok kierownicy przewidziano fabryczny uchwyt na smartfona. Sam system multimedialny z 10,1-calowym ekranem szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi ikonami. Ukryty pod daszkiem 10-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. W zależności od poziomu wyposażenia Bigster jest oferowany z jednym z trzech typów środkowej konsoli między przednimi fotelami: niską, średnią lub, po raz pierwszy w Dacii, wysoką konsolą z podłokietnikiem (i chłodzoną komorą), ładowarką indukcyjną i pojemnym schowkiem.

Bigster to przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Jakie wymiary?

Dacia Bigster ma 4,57 m długości. Dodatkowe 23 cm wobec Dustera zaowocowały bardziej przestronna kabiną. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Zakres regulacji fotela pozwala usiąść wygodnie tak wysokim, jak i niskim osobom. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca.

Obszerny i regularnie uformowany bagażnik Bigstera pod automatycznie sterowaną klapą zapewnia 667 l pojemności, to o 150 litrów więcej niż Duster. Pomysłowości rumuńskiej marki dopełnią solidne haki na torby czy podwójne dno i dzielona na pół podłoga, która pozwala zabezpieczyć ładunek przed przesuwaniem. Do tego wystarczy pociągnąć za dźwignię i po złożeniu tylnych oparć powstaje płaska podłoga o długości 2,7 m. Dacia twierdzi nawet, że nikt w tej klasie nie daje więcej.

Nowa Dacia Bigster HYBRID 155 - takiej hybrydy jeszcze nie było

Wreszcie napęd. Dacia Bigster HYBRID 155 jest pierwszym modelem Grupy Renault wyposażonym w całkowicie nową hybrydę. Zespół o mocy systemowej 155 KM stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.6/107 KM, dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator), akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda w trybie EV ma pozostawać nawet do 80 proc. czasu jazdy (w mieście). Wśród supermocny 155-konnego Bigstera jest również możliwość holowania 1-tonowej przyczepy (250 kg więcej niż Duster HYBRID 140).

Nowa Dacia Bigster z LPG to aż 1450 km zasięgu. Diesel może się schować?

Polskich kierowców najbardziej ucieszy Dacia Bigster ECO-G 140 z fabrycznie montowaną instalacją LPG. W nowym SUV-ie inżynierowie po raz pierwszy połączyli dwupaliwowe zasilanie z miękką hybrydą 48 V. Ta ostatnia wspomaga 3-cylindrowy turbodoładowany silnik 1.2 (zarówno przy zasilaniu benzyną, jak i LPG) podczas ruszania z miejsca i przyspieszania. Jednak prawdziwą bombą jest zasięg - dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 99 litrów (50 l benzyny i 49 l LPG) Bigster ECO-G 140 ma przejechać 1450 km bez przystanku na tankowanie. Silniki Diesla biją brawo, auta elektryczne płoną ze wstydu.

Oszczędna Dacia Bigster TCe 140 z napędem 4x4, ale bez automatu

Dacia Bigster TCe 140 skrywa pod maską trzycylindrowy i turbodoładowany silnik benzynowy 1.2 z systemem miękkiej hybrydy 48V. Układ MHEV wspomaga jednostkę spalinową podczas rozruchu i przyspieszania, umożliwia też odzyskiwanie energii i ładowanie baterii podczas hamowania. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,6 l/100 km. Silnik można mieć z napędem na przednią oś lub układem 4x4 Terrain Control z 5 trybami jazdy do wyboru. Szkoda, że ten wariant jest dostępny tylko z ręczną przekładnią. Brak dwusprzęgłowej skrzyni w ofercie może zaboleć, biorąc pod uwagę rynkowe trendy i to, jak chętnie kierowcy rozstają się z manualną skrzynią biegów na rzecz wygodnego i często bardziej oszczędnego automatu.

Ile kosztuje nowa Dacia Bigster? Cztery wersje wyposażenia

Dacia Bigster w Polsce trafi do sprzedaży w lutym 2025 roku. W salonach samochody pojawią się w kwietniu. Wiadomo już, że nowy model będzie dostępny w czterech wersjach wyposażeniowych. Wróble nieśmiało ćwierkają, że nowa Dacia Bigster ma kosztować ok. 10 tys. zł więcej niż Duster.

Obecnie najtańsza Dacia Duster to wydatek od 79 900 zł (silnik 1.0 Eco-G 100 - fabryczne LPG). Idąc tym tropem należy spodziewać się, że Dacia Bigster ECO-G 140 z fabrycznie montowaną instalacją LPG może kosztować od 89 900 zł. To świetna cena!

Wcześniej przedstawiciele rumuńskiej marki zapowiadali, że Bigster jest przepisem na zaoferowanie SUV-a segmentu C w cenie auta z niższej klasy (np. Toyota Yaris Cross kosztuje od 110 900 zł). Najwidoczniej uda się im dotrzymać słowa. Chińskie marki też mają twardy orzech do zgryzienia - dla porównania SUV Forthing T-FIVE startuje od 129 900 zł. Z kolei regularny cennik MG HS otwiera kwota 117 900 zł.

Bazowa Dacia Bigster Essential zaoferuje m.in.: 17-calowe aluminiowe felgi, stałe relingi dachowe, system multimedialny Media Display z 10,1-calowym centralnym ekranem, 7-calowy wyświetlacz zegarów, manualną klimatyzację, radar i tylną kamerę parkowania oraz elektrycznie regulowane przednie i tylne szyby.

Dacia Bigster Expression seryjna automatyczna klimatyzacja

Dacia Bigster Expression to wersja Essential plus dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, automatyczny hamulec postojowy, czujniki deszczu, automatycznie składane boczne lusterka, modułowa tylna kanapa składana w układzie 40/20/40 z funkcją Easy Fold. W tej odmianie Dacia Bigster ECO-G 140 może kosztować od 97 900 zł.

Bigster Extreme jest bogatsza o 18-calowe alufelgi, modułowe relingi dachowe, zewnętrzne i wewnętrzne elementy ozdobne w kolorze brązowo-miedzianym, panoramiczny otwierany dach i kartę keyless entry. Do tego jest łatwa do czyszczenia tapicerka z tkaniny microcloud, gumowa mata podłogi bagażnika, cyfrowy zespół zegarów o przekątnej 10 cali, system Media Nav Live z centralnym ekranem o przekątnej 10,1 cala i z nawigacją z dostępem do internetu, system audio Arkamys 3D sound system z 6 głośnikami czy układ kontroli prędkości przy jeździe w dół. Tak wyposażona 140-konna Dacia Bigster ECO-G 140 może kosztować od 103 900 zł.

Dacia Bigster Extreme czy Bigster Journey?

Dacia Bigster Journey jest wyposażona m.in. w 18-calowe aluminiowe obręcze kół, automatyczną pokrywę bagażnika, kartę keyless entry, wysoką środkową konsolę z podłokietnikiem, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, cyfrowy zespół zegarów o przekątnej 10 cali, system multimedialny Media Nav Live z centralnym ekranem o przekątnej 10,1 cala i z nawigacją z dostępem do Internetu, system audio Arkamys 3D Sound System z 6 głośnikami, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów czy aktywny regulator prędkości. Taki samochód z instalacją LPG po dołożeniu 10 tys. zł do ceny Dustera również może kosztować 103 900 zł.

Dacia Bigster vs. Dacia Duster. Zobacz różnice