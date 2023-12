Co to jest paliwo E10? Nowa benzyna na polskich stacjach od 1 stycznia 2024 roku

Paliwo E10 to nowa benzyna 95-oktanowa z zawartością do 10 proc. biokomponentów (może być ich również mniej np. 7 proc.). Na polskich stacjach pojawi się od 1 stycznia 2024 r. i zastąpi dotychczasową benzynę E5 (do 5 proc. biododatków). Biokomponentem stosowanym w nowym paliwie jest alkohol, a ściślej bioetanol pozyskiwany np. ze zboża (pszenica, kukurydza). Pistolety i dystrybutory dostaną nowe oznakowanie – symbol E10 w kółku.

Jak sprawdzić, czy nowa benzyna E10 nie jest szkodliwa dla silnika? Odpowiedzi można szukać w dokumentach auta lub na klapce wlewu paliwa. Przed tankowaniem wystarczy spojrzeć na umieszczoną tam nalepkę z symbolami E10 i E5 – charakterystyczne oznaczenie potwierdza dostosowanie silnika do nowego paliwa.

Wyszukiwarka E10 – sprawdź swój samochód, ale uważaj na błędy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) uruchomiło także nową usługę – pod adresem internetowym e10.klimat.gov.pl działa wyszukiwarka E10, w której można sprawdzić kompatybilność pojazdu z benzyną E10. Z listy należy wybrać markę, model oraz rocznik a system powie, czy do danego auta paliwo E10 jest bezpieczne czy jednak nie można go tankować. Świetnie? Otóż nie do końca…

Paliwo E10 – wyszukiwarka zaleca tankowanie benzyny E10 do auta z silnikiem Diesla lub elektryka

Klikając zakładki odkryliśmy, że jeśli ktoś ma np. Toyotę Avesis z 2009 roku lub starszą, to może się przerazić. Rządowa wyszukiwarka dopuściła tankowanie benzyny E10 do modeli z silnikiem Diesla (2.2 D-4D i 2.2 D-CAT)! Z kolei wśród samochodów Renault zalecano tankowanie E10 do elektrycznego modelu ZOE.

Nie brak też przypadków, gdzie ten sam silnik w autach tego samego koncernu raz można zasilać E10, a w innym przypadku nie można. Przykład: Chrysler Town&Coutry z silnikami 3.3 V6, 3.8 V6 lub 4.0 z 2016 roku może być tankowany E10, ale bliźniaczy Dodge Grand Caravan z tego samego roku z identycznymi jednostkami już nie może jeździć na nowej benzynie.

Możesz tankować paliwo E10? Ministerstwo przyznaje się do wpadki

Zapytaliśmy resort skąd takie "kwiatki". Wreszcie nadeszła odpowiedź z MKiŚ. Ministerstwo wskazuje, że wykonawca wyszukiwarki bazował na danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA (mamy tę listę niżej) oraz dokumentach/wyszukiwarkach przygotowanych przez inne państwa.

– Miało to na celu dostosowanie wyszukiwarki do struktury floty samochodowej w Polsce. Niemniej jednak opracowanie narzędzia z tak dużą ilością danych stanowiło dodatkowe wyzwanie dla wykonawcy. Warto wskazać, iż baza wyszukiwarki zawiera prawie 8 tys. rekordów, co mogło spowodować, iż wśród danych zawartych w bazie znajdą się nieścisłości, których nie dostrzeżono na etapie testowania – wyjaśnił resort.

Czyli mówiąc wprost: Mieliśmy tak dużo danych, że sobie nie poradziliśmy i jeszcze nikt z nas tego nie zauważył. Ministerstwo chce jednak wybrnąć z tej wpadki z… pomocą kierowców.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło o uruchomieniu adresu mailowego, pod którym można zgłaszać takie nieścisłości. Każde zgłoszenie podlegać będzie weryfikacji, a następnie w przypadku potwierdzenia, zostanie odzwierciedlone w wyszukiwarce – obiecał resort.

Paliwo E10 - wyszukiwarka z błędami. Ile kosztowała "wszelka staranność"?

Sprawdziliśmy i Toyoty Avensis z 2009 silnikiem Diesla (2.2 D-4D i 2.2 D-CAT) już nie można tankować nową benzyną E10. Elektrycznego Renault ZOE też już nie ma wśród aut spalinowych na E10. Najwidoczniej po naszym zapytaniu nastąpiły poprawki. Jednak Dodge z tym samym silnikiem, co kompatybilny z nową benzyną Chrysler, dalej nie nadaje się do jazdy na E10.

Ministerstwo podkreśla "wszelką staranność" przy tworzeniu wyszukiwarki E10. Za jej przygotowanie odpowiada Poznański Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz). "Koszt opracowania wyszukiwarki to 157 317 zł" – wyliczył resort.

Paliwo E10 - nowa benzyna to nie jest polski wynalazek

Benzyna E10 nie jest polskim wynalazkiem. Paliwo to jest już szeroko stosowane na całym świecie, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Polska będzie 18 krajem w UE, który wprowadzi E10. Paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Eksperci szacują, że zwiększenie zawartości bioetanolu w benzynie w niewielkim stopniu wpłynie na wzrost zużycia paliwa (rzędu 1 do 2 proc.). Benzyna 98 nie ulegnie zmianie – format E10 zostanie wprowadzony jedynie w benzynach 95. Benzyna 98 dalej będzie sprzedawana w formacie E5. W przypadku, gdy auto, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowane do benzyny E10, można ją mieszać z benzyną 98 w dowolnych proporcjach.

Benzyna E10 od 2016 r. jest też paliwem wzorcowym, na którym nowe samochody są testowane pod kątem emisji i osiągów. Zgodnie z raportem organizacji ePure bioetanol benzyna E10 ma mniejszy ślad węglowy – średnio o ok. 70 proc. w porównaniu z paliwami kopalnymi takimi jak benzyna pochodząca z przeróbki ropy naftowej.

Paliwo E10. Które samochody mogą tankować nową benzynę, a którym to szkodzi? Zobacz LISTĘ

Niżej podajemy raport, który przygotowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA. Lista obejmuje spis samochodów, które mogą korzystać z benzyny E10. Niżej podajemy wykaz modeli i silników wraz z rokiem produkcji:

Alfa Romeo

Alfa Romeo dopuszcza stosowanie benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 stycznia 2011 roku. Poza tym nowe paliwo można tankować do sześciu modeli:

MiTo (każdy silnik)

Giulietta (wszystkie silniki)

159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Alpine

Marka Alpine należąca do Grupy Renault dopuszcza stosowanie benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wprowadzonymi na rynek od marca 2018 roku.

Audi

Audi dopuszcza tankowanie benzyny E10 we wszystkich modelach, z wyjątkiem aut, których silniki wyposażono we wtrysk pośredni. Lista obejmuje:

Audi A2 1.6 FSI z lat 2003-2005,

Audi A3 1.6 FSI z 2004 r.,

Audi A3 2.0 FSI z 2004 r.,

Audi A4 2.0 FSI z lat 2003-2004,

Audi A4 sedan wyposażone w fabryczne ogrzewanie postojowe (modele z lat 2001-2008),

także w przypadku Audi A4 Avant z lat 2002-2008 z fabrycznym ogrzewaniem postojowym paliwo E10 nie jest odpowiednie

BMW

Wszystkie modele BMW z silnikiem benzynowym są przystosowane do paliwa E10 niezależnie od roku produkcji. Producent zastrzega jednak, że należy pilnować wymaganej minimalnej liczby oktanowej.

Cadillac

Cadillac dopuszcza paliwo E10 do modeli wyposażonych w sondę lambda i katalizator:

Cadillac BLS,

Cadillac CTS,

Cadillac CTS-V,

Cadillac Eldorado,

Cadillac Seville STS i SLS,

Cadillac SRX,

Cadillac STS,

Cadillac STS-V,

Cadillac XLR,

Cadillac XLR-V,

Cadillac Escalade,

Cadillac Escalade Hybrid.

Chevrolet

Chevrolet dopuszcza paliwo E10 do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od 2006 roku i spełniających normę emisji spalin Euro 4:

Aveo/Kalos – modele od 2005 r.,

Captiva – wszystkie,

Cruze / Orlando – wszystkie,

Epica – wszystkie,

Matiz – od 2006 r.,

Nubira / Lacetti – od 2006 r.,

Tacuma / Rezzo – od 2006 r.,

Spark – wszystkie.

Chrysler

Chrysler dopuszcza stosowanie paliwa E10 we wszystkich silnikach benzynowych w modelach:

Chrysler 300 C (LX),

Chrysler 300 M (LR),

Chrysler Grand Voyager (RT),

Chrysler Neon (PL),

Chrysler PT Cruiser (PT),

Chrysler Sebring (JR),

Chrysler Sebring (JS),

Chrysler Stratus (JA, JX),

Chrysler Voyager (GS),

Chrysler Voyager (RG).

Citroen

Citroen uznaje benzynę E10 za odpowiednią do wszystkich silników w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.

Corvette

Corvette dopuszcza paliwo E10 do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator: Lista modeli obejmuje:

Corvette C4,

Corvette C5,

Corvette C6,

Corvette Z06,

Corvette Grand Sport,

Corvette ZR1.

Dacia

Dacia wszystkie silniki benzynowe przystosowała do paliwa E10.

Dodge

Dodge dopuszcza stosowanie paliwa E10 we wszystkich silnikach benzynowych w modelach:

Dodge Avenger (JS),

Dodge Caliber (PK),

Dodge Journey,

Dodge Nitro (KJ).

DS Automobiles

Francuska marka DS (podobnie jak Citroen) uznaje paliwo E10 za odpowiednie do wszystkich silników benzynowych w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r

Fiat

Fiat paliwo E10 uznaje za odpowiednie do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku). Wyjątek stanowią modele:

Barchetta 1.8 16V,

Bravo/Brava 1.6 16V,

Doblo 1.6 16V,

Marea 1.6 16V, 2.0 16V,

Multipla 1.6 16V,

Palio1.6 16V,

Punto 1.8 16V,

Stilo 1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V.

Ford

Ford uznaje, że paliwo E10 jest odpowiednie do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r. Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI (z lat 2003-2007).

Genesis

Koreańska marka Genesis akceptuje paliwo E10 do wszystkich modeli.

Honda

Honda dopuszcza paliwo E10 do stosowania w europejskich modelach z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtrysku paliwa (Honda PGM-FI). Dotyczy to co najmniej wszystkich samochodów japońskiej marki od roku modelowego 1995.

Hummer

Hummer dopuszcza paliwo E10 do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator: Lista modeli obejmuje:

Hummer H2,

Hummer H2T,

Hummer H3,

Hummer H3T.

Hyundai

Hyundai akceptuje paliwo E10 do wszystkich modeli.

Jaguar

Jaguar akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1992 roku.

Jeep

Jeep dopuszcza paliwo E10 do wszystkich silników benzynowych w modelach:

Jeep Cherokee (KJ),

Jeep Cherokee (XJ),

Jeep Cherokee (KL),

Jeep Commander (WH),

Jeep Compass (PK),

Jeep Compass (MX),

Jeep Grand Cherokee (WH),

Jeep Grand Cherokee (WJ),

Jeep Grand Cherokee (WK),

Jeep Patriot (PK),

Jeep Renegade (BU),

Jeep Wrangler (JK),

Jeep Wrangler (JK).

Kia

Kia akceptuje paliwo E10 do wszystkich modeli.

Lancia

Lancia paliwo E10 uznaje za odpowiednie do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku). Wyjątek stanowią dwa modele:

Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V,

Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

Land Rover

Land Rover akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1996 r.

Lexus

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach Lexusa z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od stycznia 1998 r. Wyjątek stanowią trzy modele:

Lexus IS 250 2.5 V6 (silnik 4GR-FSE) – auta wyprodukowane od sierpnia 2005 do września 2007 r.,

Lexus GS 300 3.0 V6 (silnik 3GR-FSE) – samochody wyprodukowane od stycznia 2005 i września 2007 r.,

Lexus LS 460 4.6 V8 (silnik 1UR-FSE) – wyprodukowane pomiędzy sierpniem 2006 i wrześniem 2007 r.

Maybach

Maybach akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli.

Mazda

Mazda dopuszcza benzynę E10 do wszystkich modeli od 2002 r.

Mercedes

Mercedes akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli. Wyjątek to:

C200 CGI (W203) z bezpośrednim wtryskiem paliwa,

CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005,

modele bez katalizatora lub auta wyposażone w gaźnik. Są to głównie auta starsze niż 25 lat.

Mini

Mini akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli od 2000 r.

Mitsubishi

Mitsubishi dopuszcza benzynę E10 do wszystkich modeli z wyjątkiem aut wyposażonych w silnik benzynowy GDI (bezpośredni wtrysk; Mitsubishi Carisma) i wyprodukowanych do 2007 r.

Nissan

Nissan akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli od 1 stycznia 2000 r.

Opel

Opel akceptuje paliwo E10 do silników benzynowych wszystkich modeli. Wyjątek to jednostka benzynowe 2.2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa (oznaczenie Z22YH), którą montowano w modelach Vectra, Signum i Zafira.

Peugeot

Peugeot uznaje benzynę E10 za odpowiednią do wszystkich silników w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.

Porsche

Porsche uznaje, że benzyna E10 jest nieszkodliwa dla wszystkich modeli produkowanych od 1998 r. i modelu Boxter od 1997 r. Wyjątkiem jest Porsche Carrera GT – silnik tego auta nie jest przystosowany do E10.

Renault

Renault uznaje, że paliwo E10 jest odpowiednie dla wszystkich silników benzynowych w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 1997 r. Jednak lista wyjątków obejmuje:

Renault 19,

Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 700 (wtrysk bezpośredni),

Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 740 (wtrysk bezpośredni),

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F5R 782,

Także modele wyprodukowane między 1 stycznia 2000 r. i 31 grudnia 2002 r.:

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 764 Turbo,

Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 765 Turbo,

Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 790 Turbo,

Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 794 Turbo,

VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 762 Turbo,

VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 763 Turbo,

Avantime z silnikiem 2.0 F4R 760 Turbo,

Avantime z silnikiem 2.0 F4R 761 Turbo.

Rolls-Royce

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach Rolls Royce’a, począwszy od roku modelowego 2003, czyli premiery Phantoma.

Seat

Seat uznaje, że benzyna E10 może być stosowana w wszystkich modelach z silnikiem benzynowym. Wyjątkiem są trzy auta z pierwszą generacją silników FSI:

Toledo 2.0 FSI (110 kW) BLR wyprodukowany od września 2004 d listopada 2005 r.,

Leon 2.0 FSI (110 kW) BLR produkcja od lipca 2005 do listopada 2005 r.,

Altea 2.0 FSI (110 kW) BLR produkcja pomiędzy majem 2004 a listopadem 2005 r.

Skoda

Skoda dopuszcza tankowanie benzyny E10 do wszystkich aut z wyjątkiem modelu Felicja z silnikiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW (produkcja od 1994 do 2000 roku). Producent mówi też o możliwości modernizacji tych jednostek pod paliwo E10.

Smart

Smart akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli

Subaru

Subaru akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli wyprodukowanych od 1 stycznia 1991 r.

Suzuki

Suzuki akceptuje benzynę E10 do wszystkich modeli produkowanych aktualnie. W przypadku starszych aut należy zajrzeć do instrukcji obsługi.

Toyota

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach Toyoty z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od stycznia 1998 r. Wyjątek stanowią dwa modele:

Avensis 2.0 (silnik benzynowy 1AZ-FSE) – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 r.,

Avensis 2.4 (silnik benzynowy 2AZ-FSE) – auta od lipca 2003 do października 2008 r.

Volkswagen

Volkswagen uznaje, że benzyna E10 może być stosowana w wszystkich modelach z silnikiem benzynowym. Wyjątkiem są auta z poniższej listy:

Lupo 1.4 77 kW (produkowany od 08.2000 do 11.2003; rok modelowy 2001-2004),

Polo 1.4 FSI 63 kW (produkowany 01.2002 do 06.2006; rok modelowy 2002-2006),

Golf IV 1.6 FSI 81 kW (produkowany 11.2001 do 05.2004; rok modelowy 2002-2004),

Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006; rok modelowy 200-2006),

Bora 1.6 FSI 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005),

Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005),

Golf V 1.4 FSI 66 kW (produkcja 11.2003 do 11.2004; rok modelowy 2004-2005),

Golf V 1.6 FSI 85 kW (produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004),

Golf V 2.0 FSI 110 kW (produkowany 01.2004 do 05.2004; rok modelowy 2004),

Touran 1.6 FSI 85 kW (produkowany 11.2002 do 05.2004; rok modelowy 2003-2004),

Touran 2.0 FSI 110 kW (produkcja 10.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004).

Volvo

Volvo przyznaje, że już od 1976 roku produkowało samochody przystosowane do paliwa E10. Rysą na wizerunku jest model S40/V40 z silnikiem 1.8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa (produkowany w jednej fabryce z Mitsubishi Carisma).