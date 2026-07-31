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Volkswagen Group Polska liderem rynku

dzisiaj, 09:00
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volkswagen, auto, lider
Volkswagen Group Polska liderem rynku/Materiały prasowe
W pierwszym półroczu 2026 r., każdego roboczego dnia rejestrowano w Polsce średnio 663 samochody dostarczone przez Volkswagen Group Polska. Grupa też inwestuje w lokalną produkcję, rozwija logistykę i odprowadza do polskiego budżetu rekordowe podatki.

W pierwszym półroczu 2026 roku w Polsce zarejestrowano łącznie ponad 350 tys. samochodów osobowych i dostawczych. Z tej liczby aż 83 tys. wyjechało z salonów Volkswagen Group Polska. Oznacza to, że w każdym ze 125 dni roboczych na polskie drogi trafiały średnio 663 samochody tego koncernu. Spółka zdecydowanie umocniła pozycję lidera – nad zaj-mującym drugie miejsce w zestawieniu konkurentem ma po sześciu miesiącach niemal 26 tysięcy aut przewagi (w analogicznym okresie ubiegłego roku różnica wynosiła 18 175 sztuk).

Łączny udział Volkswagen Group Polska w rynku nowych samochodów osobowych wyniósł ponad 25%, co oznacza, że co czwarty nowy samochód w Polsce pochodził z portfolio marek koncernu. Warto dodać, że oficjalne dane CEPiK nie uwzględniają pojazdów zamawianych przez służby mundurowe – wojsko i policję – a to oznacza, że rzeczywista skala sprzedaży jest jeszcze wyższa. Co stoi za tym sukcesem?

Wszystkie procesy budujemy, koncentrując się na potrzebach klientów, tak aby zapewnić najwyższą jakość w każdym punkcie kontaktu z naszymi markami. Naszą pozycję wzmacnia portfolio silnych marek i kultowych modeli, wyróżniających się zaawansowaną technologią, zaprojektowaną z myślą o codziennym komforcie i bezpieczeństwie – wyjaśnia Carla Wentzel, prezeska zarządu Volkswagen Group Polska.

W 2026 roku wprowadzamy na rynek 20 nowych produktów. Nasza oferta nieustannie daje klientom swobodę wyboru w niemal każdym segmencie – od modeli spalinowych i hybrydowych po w pełni elektryczne – dodaje.

Prawdziwym koniem pociągowym Grupy VW w Polsce pozostaje Skoda. Polacy kupili niemal 33 tys. aut czeskiego producenta, co oznacza wzrost o prawie 9% rok do roku. Królową salonów wciąż jest Octavia, najchętniej zamawiana z silnikiem 1.5 TSI. Świetnie radzi sobie także CUPRA, w przypadku której ponad połowę sprzedaży stanowi dynamiczny Formentor. Na uwagę zasługuje również marka Volkswagen, notująca 11-procentowy wzrost popularności.

Najpopularniejsze samochody Grupy VW w I półroczu 2026 roku:

  • Skoda Octavia: 11 046 szt.
  • Volkswagen T-Roc: 4537 szt.
  • Skoda Kamiq: 4053 szt.
  • Skoda Superb: 3972 szt.
  • CUPRA Formentor: 3877 szt.
auto, skoda, volkswagen
Volkswagen Group Polska liderem rynku

Elektryczny zryw na przekór rynkowi

Mimo zakończenia programów dopłat tempo przechodzenia na elektromobilność w wydaniu Grupy Volkswagen wcale nie zwolniło – wręcz przeciwnie. Cały polski rynek osobowych aut elektrycznych (BEV) wzrósł w pierwszym półroczu 2026 roku o 15,5% r/r (do poziomu 16 461 sztuk). W tym samym czasie zarejestrowano 2522 auta elektryczne marek Volkswagen Group Polska, co oznacza wzrost o ponad 53% r/r. Grupa rosła więc w segmencie BEV ponad trzykrotnie szybciej niż cały polski rynek.

Liderami elektrycznej ofensywy w portfolio koncernu zostały Skoda (837 szt., +63%), Volkswagen (802 szt., +122%) oraz Audi (741 szt., +52%). Na liście najchętniej kupowanych mo-deli bezemisyjnych prym wiodły:

  • Skoda Elroq: 686 szt. (+75%)
  • Audi Q4 e-tron: 386 szt. (+56%)
  • Volkswagen ID.4: 296 szt. (+265%)
  • Volkswagen ID.3: 227 szt. (+191%)
  • Audi Q6 e-tron: 193 szt. (+58%)

Jak zaznacza Tomasz Tonder, dyrektor ds. PR oraz e-mobility Grupy, ogromnym atutem koncernu jest globalna skala – dostarczenie ponad 4 milionów aut elektrycznych na całym świecie pozwala skutecznie obniżać koszty produkcji. Gamę złożoną z ponad 20 modeli elektrycznych w różnych segmentach oferują w atrakcyjnych cenach i z korzystnym finansowa-niem – z niskimi ratami najmu oraz leasingu. Przełom jednak dopiero przed nami.

Nowa rodzina miejskich samochodów, w której skład wchodzą CUPRA Raval, Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq oraz Volkswagen ID. Cross, obniża próg cenowy poniżej 100 tysięcy zło-tych i otwiera elektromobilność dla jeszcze szerszego grona klientów – wskazuje Tonder.

Przemysłowe serce Polski. Fabryki, silniki i światowy eksport

Wyniki sprzedaży to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. To, co naprawdę wyróżnia Grupę Volkswagen na tle konkurencji, to jej ogromna obecność przemysłowa nad Wisłą. W Polsce funkcjonuje 19 spółek Grupy oraz 2 spółki joint venture, zatrudniające bezpośrednio ponad 22 tysiące osób. Kolejne dziesiątki tysięcy miejsc pracy powstają pośrednio – u pol-skich poddostawców i w sieci dilerskiej.

1. Volkswagen Poznań: Największy producent w kraju

Zakłady w Poznaniu i Wrześni wyprodukowały w 2025 roku 236 tys. samochodów (głównie modele Caddy i Crafter), co czyni spółkę największym producentem pojazdów w Polsce. Co kluczowe dla lokalnej gospodarki, aż 70% części wykorzystywanych do ich montażu dostarczają firmy zlokalizowane w Polsce (łącznie 106 dostawców). Wyprodukowane u nas auta trafia-ją na sześć kontynentów. W styczniu 2026 roku z taśmy w Poznaniu zjechał jubileuszowy, 4-milionowy samochód – był to Volkswagen Caddy Maxi Style eHybrid.

2. Odlewnia Poznań: Komponenty dla co trzeciego auta na świecie

Działająca od 1996 roku poznańska odlewnia to technologiczny wzór. W 2025 roku wyprodukowała blisko 4,8 mln komponentów (w tym 2,1 mln głowic cylindrowych oraz 2,3 mln odlewów ciśnieniowych, m.in. obudów przekładni kierowniczych i napędów elektrycznych dla serii ID). W całej swojej historii fabryka dostarczyła ponad 100 mln części – szacuje się, że blisko 30% wszystkich samochodów wyprodukowanych przez koncern Volkswagen na świecie posiada komponent wykonany w Poznaniu.

3. Volkswagen Motor Polska w Polkowicach: Silnik co 30 sekund

W Polkowicach bije spalinowe i hybrydowe serce koncernu. W 2025 roku powstawało tam 620 tys. silników – nowa jednostka zjeżdżała z taśmy średnio co 30 sekund. W tym samym roku zakład świętował wyprodukowanie 15-milionowego silnika. To właśnie z jednostką 2.0 TDI wyprodukowaną w Polkowicach polski kierowca Miko Marczyk ustanowił rekord Guin-nessa, pokonując Skodą Superb dystans 2831 km na jednym zbiorniku paliwa.

Miliardowe inwestycje i zielona energia

Grupa Volkswagen nieustannie powiększa swoje polskie zaplecze. W listopadzie 2025 roku ruszyła rozbudowa zakładu we Wrześni. Inwestycja opiewająca na 1,5 mld złotych ma na celu przygotowanie fabryki do produkcji kolejnej generacji elektrycznego modelu e-Crafter. Warto przypomnieć, że sam zakład we Wrześni powstał w 2016 roku od podstaw za kwotę ponad 4 mld złotych.

Inwestycjom sprzętowym towarzyszy transformacja energetyczna. Fabryka we Wrześni dysponuje własną farmą fotowoltaiczną o mocy 18,3 MW (ponad 31 tys. paneli), która pokrywa niemal 25% rocznego zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. Plany przewidują budowę kolejnych instalacji dachowych i parkingowych o mocy 14 MW.

Zaplecze logistyczne i setki milionów dla budżetu

Niezawodność marki w oczach klientów buduje się również po zakupie. Grupa dysponuje największą siecią serwisową w Polsce – to 450 punktów dealerskich i serwisowych w blisko 200 lokalizacjach. Tylko w I półroczu 2026 roku zrealizowano w nich ponad 764 tys. zleceń.

Kluczowy dla płynnej działalności Volkswagen Group Polska jest Centralny Magazyn Części Zamiennych w Poznaniu. W pierwszym półroczu 2026 roku wysłano z niego do autoryzowa-nych warsztatów 8,5 mln części o łącznej masie 10 100 ton (średnio ponad 68 tys. elementów dziennie). Logistyka działa jak w zegarku: zamówienia złożone przez dilera do godziny 17:00 dostarczane są do serwisu, niezalenie od lokalizacji w Polsce, następnego dnia do godziny 8:00 rano. Terminowość dostaw przekracza 99%.

Ponad milion złotych podatku CIT dziennie

Skala działalności przekłada się na konkretne liczby w finansach publicznych. Za rok 2024 spółki Grupy Volkswagen odprowadziły do polskiego budżetu ponad 743 mln złotych z tytułu podatku CIT. Sama spółka Volkswagen Group Polska zapłaciła 264 mln złotych CIT, to ponad milion złotych za każdy dzień roboczy. To najwyższa wartość odprowadzonego podatku w branży motoryzacyjnej Polsce, za co spółka otrzymała wyróżnienie od ministra finansów – Andrzeja Domańskiego.

Sam podatek nie jest powodem do dumy, niemniej jest nim wielkość naszego biznesu oraz istotny wkład w polską gospodarkę i budżet państwa. W Polsce prowadzimy biznes i tutaj płacimy podatki. To kluczowy element naszej polityki – podkreśla Wentzel.

Strategia Grupy Volkswagen skupiona wokół oczekiwań klientów i bardzo szerokiej ofercie pojazdów, dających pełną swobodę wyboru, czy to samochodu spalinowego, hybrydy czy elektrycznego, przynosi efekty. 25 procent udziału w rynku to silne przesłanie od strony klientów. Ponadto decyzje zakupowe polskich kierowców mają bezpośredni, realny i pozytywny wpływ na rozwój krajowego przemysłu, innowacji oraz rynku pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z Volkswagen Group Polska

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Tematy: Polskainwestycjevolkswagenrynek
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