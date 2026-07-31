Jedna marka dla całej firmowej floty

Jedna flota, wiele firmowych zadań

Podział samochodów według stanowisk nadal bywa elementem polityki flotowej, jednak firmowa hierarchia to niejedyny fundament dobrej decyzji. Oprócz niej istotne są: charakter pracy, rodzaj tras, przebieg, potrzeby bagażowe, dostęp do infrastruktury ładowania, a nawet cele dotyczące emisji. Dwie osoby na podobnych stanowiskach mogą dziś potrzebować różnych aut.

Szeroka gama modelowa to jednak tylko jeden z filarów oferty. Audi wspiera floty także na kolejnych etapach: od doradztwa w wyspecjalizowanych centrach flotowych i indywidual-nie dobieranych usługach, przez finansowanie, aż do obsługi w rozbudowanej sieci autoryzowanych serwisów. Dzięki temu firma może nie tylko dopasować samochody do różnych za-dań, lecz także budować szytą na miarę flotę w spójny i skuteczny sposób.

Audi A3 i Q3 – samochody do codziennej pracy

Naturalnym punktem wejścia do firmowej gamy jest Audi A3. Sportback dobrze odnajduje się w mieście, ale zachowuje funkcjonalne wnętrze, które zaskakuje wyciszeniem w trasie. A3 Limousine dodaje do tego klasyczną, elegancką sylwetkę. Obie odmiany sprawdzą się w roli aut dla specjalistów, przedstawicieli lub osób łączących dojazdy do biura z podróżami regionalnymi.

Kompaktowy format nie oznacza rezygnacji z technologii znanych z większych modeli. Dostępne systemy wspomagają kierowcę podczas jazdy i parkowania. W zależności od wersji A3 może wykorzystywać technologię mild hybrid lub plug-in hybrid, dzięki czemu można dopasować je do bardzo konkretnego firmowego scenariusza.

Drugi z kompaktowych modeli to Audi Q3 ‒ SUV stanowiący propozycję dla użytkowników, którzy poruszają się po miastach, ale wyruszają też w dalsze podróże. Obok klasycznego SUV-a dostępne jest Q3 Sportback o nieco bardziej dynamicznej linii, a gama obejmuje również wariant e-hybrid, z elektrycznym zasięgiem przekraczającym 100 km. Q3 może być na-rzędziem pracy lub autem typowo menedżerskim ‒ zależnie od konfiguracji i potrzeb.

Audi A5 i Q5 – między narzędziem pracy a reprezentacją

W środku firmowej gamy spotykają się dwa oczekiwania: komfort przy dużych przebiegach oraz odpowiednia reprezentacja. Audi A5 łączy oba zadania. Limousine oferuje elegancką sylwetkę i dużą pokrywę bagażnika otwieraną wraz z tylną szybą, dzięki czemu forma nie ogranicza użyteczności. A5 Avant lepiej odpowiada zaś na potrzeby osób regularnie przewożących większy bagaż.

Wnętrze A5 zaprojektowano wokół cyfrowej obsługi. Panoramiczny wyświetlacz jest skierowany ku kierowcy, a dostępne systemy asystujące wspierają go w trasie i podczas manew-rowania. Warianty e-hybrid o wyjątkowo dużych zasięgach łączą napęd elektryczny używany na codziennych odcinkach z elastycznością potrzebną w dalszych wyjazdach. To interesująca konfiguracja dla firm mogących regularnie ładować auta.

Alternatywą w tym segmencie jest Audi Q5. SUV zapewnia przestrzeń i uniwersalność przydatne podczas służbowych podróży, a jednocześnie zachowuje charakter samochodu klasy premium. Do wyboru są klasyczne Q5 i Q5 Sportback przeznaczone dla odbiorców preferujących bardziej sportową sylwetkę. Szczególne znaczenie dla flot może mieć Q5 e-hybrid quat-tro. Zasięg elektryczny do 101 km według WLTP pozwala regularnie poruszać się bez uruchamiania silnika spalinowego. Emisja CO₂ na poziomie 55–76 g/km, zależnie od wersji i wypo-sażenia, ułatwia również realizację limitów zapisanych w polityce flotowej.

Audi A6, czyli wizytówka firmy

Na szczycie podstawowej gamy flotowej znajduje się Audi A6 ‒ w tym modelu pierwszoplanowa jest rola reprezentacyjna. A6 Limousine pasuje do potrzeb kadry zarządzającej i osób występujących w imieniu przedsiębiorstwa, natomiast A6 Avant łączy podobny standard podróżowania z większymi możliwościami przewozowymi.

W długich trasach znaczenie mają nie tylko osiągi, lecz także fotele, wyciszenie, zawieszenie i komfort. Panoramiczny wyświetlacz systemu MMI, systemy wspomagające jazdę oraz op-cjonalny ekran dla pasażera tworzą komfortowe cyfrowe środowisko. A6 również występuje w odmianach e-hybrid, dzięki czemu reprezentacyjny charakter nie stoi w sprzeczności z flotowymi programami ograniczania emisji.

Jedna marka dla całej firmowej floty

Model to początek. Liczy się sposób użytkowania

O właściwym wyborze napędu nie powinien decydować trend, lecz specyfika pracy w danej firmie. Przy wysokich przebiegach, zmiennych trasach i ograniczonym dostępie do ładowarek sprawdzą się inne rozwiązania niż w przypadku samochodu, który każdej nocy wraca na parking z wallboxem. Audi oferuje warianty o emisji poniżej 120 g CO₂/km, w tym wybrane hybrydy plug-in, co pozwala włączyć samochody premium do flot objętych limitami środowiskowymi. Parametr homologacyjny nie zastąpi jednak analizy użytkowania. Dopiero zestawienie tras, przebiegu, możliwości ładowania i kosztów eksploatacji pokaże, która konfiguracja będzie opłacalna.

Samochód najlepiej sprawdzić w firmie

Kilkadziesiąt minut za kierownicą nie zawsze wystarczy, aby ocenić samochód, który ma pracować przez kilka lat. Dlatego Audi oferuje klientom flotowym dedykowany program jazd testowych z możliwością indywidualnego ustalenia warunków użyczenia auta. Samochód można sprawdzić tam, gdzie będzie rzeczywiście użytkowany: w miejskim ruchu, na autostra-dzie, z typowym obciążeniem i przez osoby, które później mają z niego korzystać.

Taki test pozwala porównać zużycie paliwa lub energii, wygodę na długim dystansie, funkcjonalność bagażnika czy łatwość ładowania. Ułatwia też wybór pomiędzy A3 i Q3 albo A5 i Q5 ‒ modelami zbliżonymi pozycjonowaniem, lecz odpowiadającymi na inne preferencje. W analizie potrzeb i w przygotowaniu konfiguracji pomagają doradcy w centrach flotowych Audi.

Finansowanie i serwis, które pracują razem z flotą

Dobrze dobrany model musi jeszcze zmieścić się w firmowym rachunku. Oferta finansowania Audi jest przygotowywana indywidualnie, stosownie do wielkości floty, zakładanego okresu użytkowania i oczekiwanego zakresu obsługi. Serwis może zostać uwzględniony w miesięcznej płatności, dzięki czemu koszt samochodu jest bardziej przewidywalny, a zarządzanie parkiem wymaga mniej formalności.

Znaczenie ma również dostępność zaplecza po odbiorze auta. Audi dysponuje siecią 51 autoryzowanych partnerów serwisowych w Polsce. Ofertę uzupełniają usługi dopasowane do konkretnych przedsiębiorstw, w tym door-to-door, szkolenia z bezpiecznej jazdy oraz doradztwo związane z infrastrukturą ładowania. Z kolei program „Twoja flota” pozwala objąć jednym rozwiązaniem serwisowym samochody różnych marek Grupy Volkswagen, a to istotne ułatwienie dla firm, które nie zamierzają od razu ujednolicać całego parku pojazdów.

Dobra flota nie musi się składać z identycznych aut. Powinna natomiast działać jak spójny system. Gama od A3 i Q3, przez A5 oraz Q5, do A6 pozwala dopasować samochód do różnych tras, zadań i poziomów odpowiedzialności. Finansowanie, testy w rzeczywistych warunkach i kompleksowa opieka serwisowa domykają całość. Punktem wyjścia może być rozmowa z doradcą oraz wybór modeli, które warto najpierw sprawdzić w codziennej pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z Volkswagen Group Polska