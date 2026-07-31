Nowa Skoda za kilkaset złotych miesięcznie? To możliwe

Sposobów na finansowanie samochodu jest dziś wiele – nie trzeba od razu angażować pełnej kwoty ani wiązać się z autem na lata. Dla coraz większej liczby polskich kierowców ważniejsza od kwoty w cenniku staje się stabilna rata i okres spłaty dopasowany do ich indywidualnych potrzeb.

Dlatego Skoda proponuje szeroki wachlarz usług finansowych z elastycznymi warunkami. Przystępne zasady pozwalają się cieszyć nowym modelem przy bardzo niskich opłatach co miesiąc, bez angażowania znacznych funduszy na początku i bez obaw o późniejszą sprzedaż auta na rynku wtórnym.

Zwolennicy tradycyjnego podejścia mogą skorzystać ze standardowego kredytu bądź leasingu. Skoda na wybrane modele przygotowała nawet niezwykle preferencyjne oferty: Kredyt 0 proc. oraz Leasing 100 proc. To idealne rozwiązania dla osób, które zamierzają spłacić pełną wartość auta i korzystać z niego dłużej niż kontrakt na finansowanie.

Alternatywą dla klasycznych rozwiązań są dwie popularne opcje: Kredyt Niskich Rat oraz Leasing Niskich Rat. W tych wariantach miesięczne zobowiązanie jest odczuwalnie niższe niż w tradycyjnych produktach, ponieważ spłaca się jedynie przewidywaną utratę wartości samochodu w trakcie trwania umowy. Pozwala to na wybór większego lub lepiej wyposażonego auta bez wydawania wysokiej kwoty na opłatę wstępną. Po wygaśnięciu kontraktu użytkownik sam decyduje o kolejnym kroku: może wykupić auto, zwrócić je do salonu lub przesiąść się do nowego modelu w ramach kolejnej umowy.

Najwyższy komfort finansowy zapewni usługa Skoda Najem All Inclusive. To rozwiązanie sprowadza się do jednej, stałej opłaty miesięcznej, która pokrywa m.in. ubezpieczenie oraz serwis. Po zakończeniu umowy wystarczy oddać auto i wybrać kolejne.

Stała rata zmienia sposób myślenia o samochodzie – zamiast ceny w katalogu liczy się realny miesięczny koszt użytkowania, dokładnie tak jak przy standardowych usługach abonamentowych. W niepewnych czasach gospodarczych ułatwia to planowanie wydatków, pozwala zachować płynność finansową i daje swobodę dopasowania nowej Skody do aktualnego etapu życia lub potrzeb biznesu.

Nowa Skoda Epiq za kilkaset złotych

W salonach czeskiej marki debiutuje kompaktowy, w pełni elektryczny SUV Epiq – ten najtańszy model na prąd w gamie Skody może dla wielu osób stać się pierwszą w pełni realną alternatywą dla tradycyjnych aut spalinowych. Samochód jest dostępny w trzech wariantach mocy oraz z dwiema pojemnościami baterii. Zgodnie z tradycją marki model ten oferuje więcej, niż można oczekiwać po tym segmencie – mimo zwartych wymiarów (417 cm długości) zapewnia przestronność wnętrza na poziomie aut kompaktowych, duży i ustawny bagażnik o pojemności 475 l oraz nowoczesne rozwiązania techniczne znane z wyższych klas.

W pierwszej kolejności Skoda rusza ze sprzedażą topowego wariantu Epiq 55 (204 KM, akumulator 52 kWh netto) o zasięgu do 440 km w cyklu mieszanym WLTP.

W drugiej połowie września będzie można zamawiać pośrednią wersję Epiq 40 (135 KM, akumulator 37 kWh netto, zasięg WLTP do 310 km).

Zamówienia na wariant bazowy Epiq 35 (115 KM, akumulator 37 kWh netto, zasięg WLTP do 310 km) ruszą w pierwszej połowie października.

Samochody objęto atrakcyjną ofertą premierową:

Epiq 55 kosztuje od 139 600 zł. Samochód jest dostępny w Leasingu Niskich Rat od 1253 zł netto miesięcznie oraz w Kredycie Niskich Rat od 1432 zł brutto miesięcznie (kalkulacje dla ceny katalogowej 145 600 zł, opłata wstępna 12 500 zł, umowa na 36 miesięcy z limitem przebiegu 10 000 km rocznie)

Epiq 40 – cena od 122 900 zł

Epiq 35 kosztuje od 112 900 zł. W Leasingu Niskich Rat nowy SUV będzie dostępny od 878 zł netto miesięcznie, a w Kredycie Niskich Rat – od 991 zł brutto miesięcznie (kalkulacje dla ceny katalogowej 117 500 zł, opłata wstępna 12 500 zł, umowa na 36 miesięcy z rocznym limitem przebiegu 10 000 km).

Nowa Skoda Elroq czy większy Enyaq?

Skoda także w wyższych segmentach ułatwia wejście do świata elektrycznych SUV-ów. Elroq i Enyaq nie tylko wyglądają świetnie, lecz także zapewniają praktyczność oraz wydajne napędy. Dla obu modeli producent przygotował tradycyjny Leasing 100 proc. oraz Kredyt 0 proc., które ograniczają koszty do minimum – zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i klientów prywatnych.

Przykładowe poziomy rat:

Elroq 50 (cena 162 150 zł): leasing 2976 zł netto miesięcznie (opłata wstępna 20 proc., okres 36 miesięcy), kredyt 1689 zł brutto miesięcznie (wkład własny 50 proc., okres 48 miesięcy)

Enyaq 85 (cena 192 200 zł): leasing 3529 zł netto miesięcznie (opłata wstępna 20 proc., okres 36 miesięcy), kredyt 2002 zł brutto miesięcznie (wkład własny 50 proc., okres 48 miesięcy).

Klasyczny kredyt czy Kredyt Niskich Rat?

Na czym polega Kredyt Niskich Rat?

Usługa ta umożliwia wyraźne obniżenie opłaty miesięcznej w porównaniu z tradycyjnymi formami kredytowania. W trakcie umowy pokrywasz jedynie przewidywany spadek wartości auta, zamiast spłacać całą jego cenę. Dopiero po zakończeniu okresu finansowania decydujesz, czy zatrzymasz pojazd przez wykup, czy wybierzesz nową Skodę na nowych warunkach.

Przykłady opłat:

Fabia 1.0 MPI (80 KM) Essence, cena 75 150 zł: 446 zł miesięcznie (wkład własny 20 proc., okres kredytowania 36 miesięcy, limit przebiegu 15 000 km rocznie)

Octavia 1.5 TSI (115 KM) Essence, cena 112 300 zł: 468 zł miesięcznie (wkład własny 20 proc., okres kredytowania 36 miesięcy, limit przebiegu 15 000 km rocznie).

Dla kogo kredyt klasyczny?

Użytkujesz nową Skodę, spłacając w ratach jej pełną wartość, a po zakończeniu umowy samochód staje się twoją własnością. Przez cały okres umowy cieszysz się niskimi kosztami całkowitymi kredytu, a okres spłaty możesz rozłożyć nawet na cztery lata. Wniesienie opłaty wstępnej pozwala dodatkowo zmniejszyć miesięczne opłaty.

Przykłady opłat:

Fabia 1.0 MPI (80 KM) Essence, cena 73 150 zł: 770 zł miesięcznie (wkład własny 50 proc., okres kredytowania 48 miesięcy)

Scala 1.0 TSI (95 KM) Essence, cena 86 800 zł: 913 zł miesięcznie (wkład własny 50 proc., okres kredytowania 48 miesięcy)

Karoq 1.0 TSI (115 KM) Essence, cena 103 000 zł: 1084 zł miesięcznie (wkład własny 50 proc., okres kredytowania 48 miesięcy).

Leasing Niskich Rat czy Klasyczny leasing?

Leasing Niskich Rat to rynkowy hit

Produkt ten zapewnia znacznie niższe koszty miesięczne niż w przypadku leasingu tradycyjnego. O tym, czy odkupić auto, czy przesiąść się do nowego w ramach nowej umowy, decydujesz dopiero przy końcu finansowania. Niska rata daje szansę na wybór większego samochodu lub modelu z lepszym wyposażeniem.

Przykłady opłat:

Kamiq 1.0 TSI (95 KM) Essence, cena 92 300 zł: 671 zł netto miesięcznie (opłata wstępna 10 proc., okres leasingu 36 miesięcy, limit przebiegu 15 000 km rocze)

Kodiaq 1.5 TSI mHEV (150 KM) Selection, cena 182 750 zł: 1219 zł netto miesięcznie (opłata wstępna 10 proc., okres leasingu 36 miesięcy, limit przebiegu 15 000 km rocznie).

Dla kogo leasing klasyczny?

To rozwiązanie jest rekomendowane firmom nastawionym na długie użytkowanie samochodu – tradycyjny leasing z opłatą początkową oraz symboliczną wartością wykupu końcowego (już od 1 proc.). W ten sposób jest spłacany cały koszt auta, by po zakończeniu umowy można było dalej nim jeździć.

Przykłady opłat:

Kamiq 1.0 TSI (95 KM) Essence, cena 86 300 zł: 1604 zł netto miesięcznie (opłata wstępna 20 proc., okres leasingu 36 miesięcy, brak limitu przebiegu)

Superb 1.5 TSI mHEV (150 KM) Selection, cena 163 900 zł: 3046 zł netto miesięcznie (opłata wstępna 20 proc., okres leasingu 36 miesięcy, brak limitu przebiegu).

Artykuł powstał przy współpracy z Volkswagen Group Polska